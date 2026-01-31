Idéntől még nehezebben lehet balesetveszélyes pirotechnikai eszközökhöz jutni Romániában

2026. január 31., szombat

Ezúttal már bejelentett tüntetésen vonultak utcára Csíkszeredában az adóemelés ellen

Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.