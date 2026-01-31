Fagyos idővel köszönt be a február Székelyföldön

Fotó: Olti Angyalka
Kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Vasárnaptól Székelyföldön is rendkívül hideg időre van kilátás.
A meteorológusok szerint szerdán 10 óráig különösen hideg időjárás várható, főleg a Kárpátokon túli régiókban.
Reggel és éjszaka fagy lesz először Moldovában, majd Dobrudzsában, Erdély keleti részén, Munténiában, valamint elszigetelten Olténiában és a Bánság déli részén, ahol az éjszakai minimumok –20 és –10 fok Celsius-fok között alakulnak.
Helyenként és időszakosan enyhe csapadék várható, főként hó formájában, egyes helyeken ónos eső is hullhat, ami jegesedéshez vezet.
A légmozgás helyenként megélénkül a keleti és déli régiókban, a szél sebessége eléri a 40–45 km/órát, ami fokozza a hidegérzetet. Vasárnap estétől hétfő reggelig Olténiában, Munténiában és Dobrudzsában hófúvás várható.
Vasárnap este 8 óráig Moldva nagy részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a különösen hideg idő (az ilyenkor megszokottnál 7–9 fokkal alacsonyabb hőmérséklet) miatt: éjszaka –14 és –10 fokig hűl a levegő, de a nappali csúcsértékek is –10 és –5 fok között maradnak.
Az előrejelzés szerint hétfő reggel 10 óráig Moldvában, Dobrudzsában, Munténiában és Erdély keleti részén fagyos idő várható. A legalacsonyabb hőmérsékletek –16 és –9 fok között alakulnak, Moldva északi részén akár –20 fok is lehet.
Életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós eMeRTon-díjas magyar előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs.
71 éves korában elhunyt pénteken Catherine O’Hara a Reszkessetek betörők, Beetlejuice, Wyayy Earp, Schitt$ Creek és a The Last of Us színésznője. Halálának oka egyelőre még nem ismert.
A csenei gyerekgyilkosságban érintett 13 éves fiú szüleitől megvonták a szülői jogokat, és a kiskorút a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) képviselői elvitték a családjától.
Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.
Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.
Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.
Vaddisznótámadásban sérült meg súlyosan és vesztett sok vért egy ember az Argeș megyei Nucșoara község nehezen megközelíthető területén. Megmentésére a hegyimentőket is riasztották.
Egy lehetséges regionális válság súlyosságától függően 50 banitól 4,5 lejig terjedő összeggel nőhet az üzemanyag ára Romániában, és a gázolaj esetében lesz nagyobb a drágulás mértéke – véli az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.
