Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fagyos idővel köszönt be a február Székelyföldön

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Vasárnaptól Székelyföldön is rendkívül hideg időre van kilátás.

Székelyhon

2026. január 31., 11:172026. január 31., 11:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A meteorológusok szerint szerdán 10 óráig különösen hideg időjárás várható, főleg a Kárpátokon túli régiókban.

Reggel és éjszaka fagy lesz először Moldovában, majd Dobrudzsában, Erdély keleti részén, Munténiában, valamint elszigetelten Olténiában és a Bánság déli részén, ahol az éjszakai minimumok –20 és –10 fok Celsius-fok között alakulnak.

Moldova északi részén a fagy napközben is kitart, a legmagasabb hőmérséklet –16 és –8 fok között változik.

Helyenként és időszakosan enyhe csapadék várható, főként hó formájában, egyes helyeken ónos eső is hullhat, ami jegesedéshez vezet.

A légmozgás helyenként megélénkül a keleti és déli régiókban, a szél sebessége eléri a 40–45 km/órát, ami fokozza a hidegérzetet. Vasárnap estétől hétfő reggelig Olténiában, Munténiában és Dobrudzsában hófúvás várható.

Hirdetés

Vasárnap este 8 óráig Moldva nagy részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a különösen hideg idő (az ilyenkor megszokottnál 7–9 fokkal alacsonyabb hőmérséklet) miatt: éjszaka –14 és –10 fokig hűl a levegő, de a nappali csúcsértékek is –10 és –5 fok között maradnak.

Vasárnap délelőtt 10 órától a riasztást kiterjesztik a teljes keleti országrészre, így Hargita és Kovászna megyére is.

Az előrejelzés szerint hétfő reggel 10 óráig Moldvában, Dobrudzsában, Munténiában és Erdély keleti részén fagyos idő várható. A legalacsonyabb hőmérsékletek –16 és –9 fok között alakulnak, Moldva északi részén akár –20 fok is lehet.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot a szomszéd országban
Több mint ötvenszeres magyar válogatott labdarúgóval és Barcelonában nevelkedett tehetséggel erősít az FK Csíkszereda
Erdélyt félti egy AUR-os helyi képviselő a gyulafehérvári fejedelmi palotának megítélt magyar állami támogatás miatt
A legvégére maradt a döntés, a Sportklub visszavágott az Ágyúsoknak
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Székelyhon

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot a szomszéd országban
Székelyhon

Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot a szomszéd országban
Több mint ötvenszeres magyar válogatott labdarúgóval és Barcelonában nevelkedett tehetséggel erősít az FK Csíkszereda
Székely Sport

Több mint ötvenszeres magyar válogatott labdarúgóval és Barcelonában nevelkedett tehetséggel erősít az FK Csíkszereda
Erdélyt félti egy AUR-os helyi képviselő a gyulafehérvári fejedelmi palotának megítélt magyar állami támogatás miatt
Krónika

Erdélyt félti egy AUR-os helyi képviselő a gyulafehérvári fejedelmi palotának megítélt magyar állami támogatás miatt
A legvégére maradt a döntés, a Sportklub visszavágott az Ágyúsoknak
Székely Sport

A legvégére maradt a döntés, a Sportklub visszavágott az Ágyúsoknak
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 31., szombat

Meghalt Fenyő Miklós

Életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós eMeRTon-díjas magyar előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs.

Meghalt Fenyő Miklós
Meghalt Fenyő Miklós
2026. január 31., szombat

Meghalt Fenyő Miklós
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Újabb színészlegenda távozott: elhunyt Catherine O'Hara

71 éves korában elhunyt pénteken Catherine O’Hara a Reszkessetek betörők, Beetlejuice, Wyayy Earp, Schitt$ Creek és a The Last of Us színésznője. Halálának oka egyelőre még nem ismert.

Újabb színészlegenda távozott: elhunyt Catherine O'Hara
Újabb színészlegenda távozott: elhunyt Catherine O'Hara
2026. január 30., péntek

Újabb színészlegenda távozott: elhunyt Catherine O'Hara
2026. január 30., péntek

Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat

A csenei gyerekgyilkosságban érintett 13 éves fiú szüleitől megvonták a szülői jogokat, és a kiskorút a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) képviselői elvitték a családjától.

Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat
Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat
2026. január 30., péntek

Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat
2026. január 30., péntek

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre

Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
2026. január 30., péntek

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn

Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
2026. január 30., péntek

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
2026. január 30., péntek

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant

Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
2026. január 30., péntek

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
2026. január 30., péntek

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat

Vaddisznótámadásban sérült meg súlyosan és vesztett sok vért egy ember az Argeș megyei Nucșoara község nehezen megközelíthető területén. Megmentésére a hegyimentőket is riasztották.

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
2026. január 30., péntek

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj

Egy lehetséges regionális válság súlyosságától függően 50 banitól 4,5 lejig terjedő összeggel nőhet az üzemanyag ára Romániában, és a gázolaj esetében lesz nagyobb a drágulás mértéke – véli az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
2026. január 30., péntek

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket

Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!