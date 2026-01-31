Fagyos idővel köszönt be a február Székelyföldön

Kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Vasárnaptól Székelyföldön is rendkívül hideg időre van kilátás.

Reggel és éjszaka fagy lesz először Moldovában, majd Dobrudzsában, Erdély keleti részén, Munténiában, valamint elszigetelten Olténiában és a Bánság déli részén, ahol az éjszakai minimumok –20 és –10 fok Celsius-fok között alakulnak.

A meteorológusok szerint szerdán 10 óráig különösen hideg időjárás várható, főleg a Kárpátokon túli régiókban.

Moldova északi részén a fagy napközben is kitart, a legmagasabb hőmérséklet –16 és –8 fok között változik.

Helyenként és időszakosan enyhe csapadék várható, főként hó formájában, egyes helyeken ónos eső is hullhat, ami jegesedéshez vezet.

A légmozgás helyenként megélénkül a keleti és déli régiókban, a szél sebessége eléri a 40–45 km/órát, ami fokozza a hidegérzetet. Vasárnap estétől hétfő reggelig Olténiában, Munténiában és Dobrudzsában hófúvás várható.

Vasárnap este 8 óráig Moldva nagy részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a különösen hideg idő (az ilyenkor megszokottnál 7–9 fokkal alacsonyabb hőmérséklet) miatt: éjszaka –14 és –10 fokig hűl a levegő, de a nappali csúcsértékek is –10 és –5 fok között maradnak.