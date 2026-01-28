Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat

Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.

Barabás Hajnal 2026. január 28., 13:032026. január 28., 13:03

A közösségi médiában szerveződő, jogilag „flash-mobnak” minősülő szerdai esemény résztvevői dühödten adtak hangot panaszaiknak. A tiltakozók szerint az adóemelések mértéke elviselhetetlen, különösen a nyugdíjasok és a rászorulók számára.

Vegyék vissza az adó mértékét, elsősorban ezt szeretnék elérni”

– mondta Menyhárt János, a megmozdulás civil szervezője, aki hozzátette, addig fognak tiltakozni, ameddig lesz kitartás az emberekben, amíg ez a kormány „eltakarodik”. Hirdetés

Fotó: Barabás Hajnal

Szerinte nem igazságos, hogy nem áttekinthető a költségvetés, vagyis az, hogy mennyi pénz folyik be, mennyi megy el, és mire. A Mikó-vártól az ideiglenes városházáig A csíkszeredai Mikó-vár előtt gyűltek össze mintegy ötvenen, akikről János Menyhárt azt mondta, hogy ez a tiltakozás egyfajta flash-mob, mert nem tudta időben bejelenteni a polgármesteri hivatalban, viszont

szombaton 12 órától már hivatalosan szervezik meg a tüntetést a Szabadság-téren.

Fotó: Barabás Hajnal

„Fontosnak tartottam, hogy részt vegyünk ezen a megmozduláson, azért, hogy azok, akiket megszavaztunk, tartsák be az ígéretüket, és, ha nem tudják, akkor a kormány mondjon le.

Az adóemelés mélyen érintett, nem elég, hogy a nyugdíj mértéke két éve nem emelkedett, hanem még meg is adózták a nyugdíjat, és emellett a helyi adókat is megemelték a csillagos égig”

– mondta Gyurka Zoltán csíkszeredai nyugdíjas, aki szerint az elégedetlenség az emberekben a tetőfokára hágott.

Fotó: Barabás Hajnal

Tekintettel arra, hogy a városháza épülete felújítás alatt van, az összegyűlt közel 50 ember levonult a Mikó-vártól a városháza ügyfélszolgálatához, innen pedig a polgármesteri hivatal ideiglenes székhelyére, a Márton Áron Kulturális Központ bejáratához. Itt végül Bors Béla alpolgármester jött le beszélgetni az emberekkel, Korodi Attila polgármester ugyanis nem tartózkodott a városban.

Fotó: Barabás Hajnal

Bors Béla: gúzsba kötötte az önkormányzatokat a kormányzati adótörvény A beszélgetést eleinte gyakran félbeszakították a dühödt polgárok, többen ugyanis

nemcsak az adóemeléssel kapcsolatban elégedetlenkedtek, hanem az RMDSZ, a kormány és a politikusok tevékenységével is.

Bors Béla rámutatott arra, hogy ez az akció nem volt bejelentve, ami szerinte nem volt helyes. Ennek ellenére igyekezett higgadtan válaszolni a kérdésekre, elmondta ő maga is jogosnak tartja az emberek felháborodását. Miután hagyták szóhoz jutni, elmagyarázta, hogy a kormány által elfogadott adótörvény nem hagyott lehetőséget egy önkormányzatnak sem arra, hogy ne fogadja azt el.

Fotó: Barabás Hajnal

Ha nem fogadta volna el az önkormányzat az adók mértékét szabályozó határozatot, akkor automatikusan a legmagasabb adószintek léptek volna érvénybe

– jelezte.

Fotó: Barabás Hajnal

Azt is kiemelte, hogy a csíkszeredai önkormányzat csak annyival emelte az adót, amennyivel muszáj volt, semmivel sem többel. Arra sem volt lehetősége az önkormányzatnak, hogy a korábbi adókulcsokat módosítsa, mert ezt a törvény ugyancsak tiltotta.

A befizetett adókból működnek az iskoláink, abból működik a közvilágítás, abból működik a Csíki Csobbanó, és még sok minden”

– sorolta Bors Béla.

Fotó: Barabás Hajnal

Végül a tiltakozás során egyéb, személyes problémákra is választ vártak a résztvevők, amelyekre szerre válaszolt az alpolgármester, majd az emberek szerre elhagyták a helyszínt.

Fotó: Barabás Hajnal