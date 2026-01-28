Dühös adófizetők Csíkszeredában: visszavonnák a „csillagos égig” emelt adókat

Fotó: Barabás Hajnal
Feszült hangulatú megmozdulást tartottak Csíkszeredában az adóemelések miatt elégedetlen polgárok. Az ötven fős tömeg a Mikó-vártól a városháza ideiglenes székhelyéig vonult, ahol Bors Béla alpolgármester próbálta higgadtan kezelni az indulatokat.
A közösségi médiában szerveződő, jogilag „flash-mobnak” minősülő szerdai esemény résztvevői dühödten adtak hangot panaszaiknak. A tiltakozók szerint az adóemelések mértéke elviselhetetlen, különösen a nyugdíjasok és a rászorulók számára.
– mondta Menyhárt János, a megmozdulás civil szervezője, aki hozzátette, addig fognak tiltakozni, ameddig lesz kitartás az emberekben, amíg ez a kormány „eltakarodik”.
Szerinte nem igazságos, hogy nem áttekinthető a költségvetés, vagyis az, hogy mennyi pénz folyik be, mennyi megy el, és mire.
A csíkszeredai Mikó-vár előtt gyűltek össze mintegy ötvenen, akikről János Menyhárt azt mondta, hogy ez a tiltakozás egyfajta flash-mob, mert nem tudta időben bejelenteni a polgármesteri hivatalban, viszont
„Fontosnak tartottam, hogy részt vegyünk ezen a megmozduláson, azért, hogy azok, akiket megszavaztunk, tartsák be az ígéretüket, és, ha nem tudják, akkor a kormány mondjon le.
– mondta Gyurka Zoltán csíkszeredai nyugdíjas, aki szerint az elégedetlenség az emberekben a tetőfokára hágott.
Tekintettel arra, hogy a városháza épülete felújítás alatt van, az összegyűlt közel 50 ember levonult a Mikó-vártól a városháza ügyfélszolgálatához, innen pedig a polgármesteri hivatal ideiglenes székhelyére, a Márton Áron Kulturális Központ bejáratához.
Itt végül Bors Béla alpolgármester jött le beszélgetni az emberekkel, Korodi Attila polgármester ugyanis nem tartózkodott a városban.
A beszélgetést eleinte gyakran félbeszakították a dühödt polgárok, többen ugyanis
Bors Béla rámutatott arra, hogy ez az akció nem volt bejelentve, ami szerinte nem volt helyes. Ennek ellenére igyekezett higgadtan válaszolni a kérdésekre, elmondta ő maga is jogosnak tartja az emberek felháborodását. Miután hagyták szóhoz jutni, elmagyarázta, hogy a kormány által elfogadott adótörvény nem hagyott lehetőséget egy önkormányzatnak sem arra, hogy ne fogadja azt el.
– jelezte.
Azt is kiemelte, hogy a csíkszeredai önkormányzat csak annyival emelte az adót, amennyivel muszáj volt, semmivel sem többel. Arra sem volt lehetősége az önkormányzatnak, hogy a korábbi adókulcsokat módosítsa, mert ezt a törvény ugyancsak tiltotta.
– sorolta Bors Béla.
Végül a tiltakozás során egyéb, személyes problémákra is választ vártak a résztvevők, amelyekre szerre válaszolt az alpolgármester, majd az emberek szerre elhagyták a helyszínt.
Többen dühösen szóltak be Bors Béla alpolgármesternek. A problémák túlmutattak az adóemelésen
