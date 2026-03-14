Két nap is vonatra szálltak a rendőrök a héten az egész országban

A Román Rendőrség szállítási felügyelőségének munkatársai a hét elején a vasútállomásokon és személyszállító vonatokon végzett országos szintű ellenőrzéseken több mint 613 ezer lejre bírságoltak.

A rendőrség szombati közleménye szerint 419 vasútállomáson és 443 vonaton zajlottak kedden és szerdán az ellenőrzések, amelyek célja a zsebtolvajlás és a lopás más formáinak megelőzése és felszámolása, a vonattal utazók biztonságának és utazási körülményeinek a javítása volt.

Az akció során a rendőrök 7715 személyt igazoltattak és 1424 bírságot róttak ki a megállapított törvénysértésekért – írja az Agerpres hírügynökség.