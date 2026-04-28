Elfogadták Hargita Megye Tanácsának költségvetését

Ahol lehetett, csökkentettek a kiadásokon, hogy a nagy volumenű európai uniós beruházásokat tudják befejezni
Fotó: Borbély Fanni
Kompromisszumos költségvetést fogadott el Hargita Megye Tanácsa keddi, áprilisi ülésén. Bevételi oldalon 828 millió lejjel, kiadási oldalon 907 millió lejjel számolnak. A két összeg közötti különbség egyensúlyba hozása még számos tényezőtől függ.
„Hargita Megye Tanácsának idei költségvetése bátor, felelősségteljes és nagyratőrő” – jellemezte a megyei önkormányzat büdzséjét Bíró Barna Botond megyeitanács-elnök a testület ülésén. Egy nappal korábban a sajtóval már ismertette azokat a nehézségeket, amelyekkel szembenéznek az idei évben.
Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.
Ebben az esztendőben ugyanis 828 millió lejes bevétellel és 907 millió lejes kiadással számolnak. Ez 79 millió lejes hiányt jelent. Ezt az összeget részben a tavaly megmaradt többletekből, valamint újabb hitelből fedeznék, továbbá bíznak a kormány költségvetés-kiigazításában ősszel, amely idén remélhetőleg pozitív lesz.
A költségvetés számait Bicăjanu Vasile gazdasági igazgató mutatta be a testületnek. Mint magyarázta, a megyei önkormányzat számára több mint 457 millió lejt szántak, az alintézményeknek pedig 435 millió lejt.
„A saját apparátus működésére tavaly 45,9 millió lejt szántunk, idén csupán 35,6 millió lejt.
a javak és szolgáltatások esetében pedig 11,9 millióról 6,9 millióra. Az adósság viszont 15 millióról 20 millió lejre nőtt, mivel megkezdtük a hitelek törlesztését. A tagsági hozzájárulások 10,4 millióról 6,8 millió lejre csökkentek. Látható, hogy minden területen újraméreteztük a kiadásokat” – sorolta a gazdasági igazgató.
Hozzátette, a gyermekvédelmi és szociális igazgatóság 2025-ben 82 millió lejt használt fel, idén 88,5 millió lejt biztosítanak számukra.
Bicăjanu Vasile a beruházásokról is szót ejtett, mint mondta, tavaly erre 126 millió lejt költöttek el, idén kevesebb összeggel, 46 millió lejjel számolnak erre a célra saját költségvetésből. „Elsősorban a már elvégzett munkák számláinak kifizetésére koncentrálunk” – jegyezte meg. Ezzel szemben
jelentős növekedés várható az európai uniós projektek terén: a tavalyi 2,1 millió lejhez képest idén 43 millió lej áll rendelkezésre,
míg az Országos Helyreállítási Alaptól (PNRR) a tavalyi 33 millióról 141 millió lejre emelkedik az összeg.
Tőle tudjuk, hogy az úthálózat karbantartására tavaly 19,1 millió lejt fordítottak, idén hasonló összeget, 19,8 millió lejt különítettek el. Ugyanakkor a saját programokra tavaly 9,8 millió lej jutott, idén csak 4,9 milliót sikerült biztosítani.
„Így tudtuk egyensúlyba hozni a költségvetést. Jelentős beruházások zajlanak, amelyek közül több már korábban elindult, és az összegek jelentős részét kiigazításokra fordítottuk. Bízunk benne, hogy ezekhez további támogatás érkezik a minisztériumoktól. Folyamatban vannak további nagy infrastrukturális beruházások. Összességében a 2026-os költségvetés célja a stabil és fenntartható működés biztosítása, valamint a megye fejlődése” – foglalta össze a gazdasági igazgató.
