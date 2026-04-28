Elfogadták Hargita Megye Tanácsának költségvetését

Kompromisszumos költségvetést fogadott el Hargita Megye Tanácsa keddi, áprilisi ülésén. Bevételi oldalon 828 millió lejjel, kiadási oldalon 907 millió lejjel számolnak. A két összeg közötti különbség egyensúlyba hozása még számos tényezőtől függ.

„Hargita Megye Tanácsának idei költségvetése bátor, felelősségteljes és nagyratőrő” – jellemezte a megyei önkormányzat büdzséjét Bíró Barna Botond megyeitanács-elnök a testület ülésén. Egy nappal korábban a sajtóval már ismertette azokat a nehézségeket, amelyekkel szembenéznek az idei évben.

korábban írtuk Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.

Ebben az esztendőben ugyanis 828 millió lejes bevétellel és 907 millió lejes kiadással számolnak. Ez 79 millió lejes hiányt jelent. Ezt az összeget részben a tavaly megmaradt többletekből, valamint újabb hitelből fedeznék, továbbá bíznak a kormány költségvetés-kiigazításában ősszel, amely idén remélhetőleg pozitív lesz.

A költségvetés számait Bicăjanu Vasile gazdasági igazgató mutatta be a testületnek. Mint magyarázta, a megyei önkormányzat számára több mint 457 millió lejt szántak, az alintézményeknek pedig 435 millió lejt.

„A saját apparátus működésére tavaly 45,9 millió lejt szántunk, idén csupán 35,6 millió lejt.