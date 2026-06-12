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Százmillió lejes beruházás: modern eszközökkel gazdagodtak Hargita megye iskolái

• Fotó: Keresztes Zoltán

Fotó: Keresztes Zoltán

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Százmillió lej értékű projekt zárult le Hargita megyében, amelynek keretében 83 oktatási intézmény több mint 220 egységének mintegy 1500 tanterme és oktatási tere gazdagodott korszerű felszerelésekkel.

Gergely Imre

2026. június 12., 18:072026. június 12., 18:07

2026. június 12., 18:082026. június 12., 18:08

Gyergyószentmiklóson a Basilides Tibor Sportcsarnokban tartották pénteken a Hargita megyei oktatási intézmények fejlesztését célzó átfogó eszközbeszerzési beruházás záróeseményét. Az ott megjelenített didaktikai eszközök közül nem egy alaposan meglepte azokat, akik már régebben kiöregedtek az iskolapadból. Utalt erre Biró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Csibi Zsuzsanna, a gyergyószentmiklósi Kós Károly Általános Iskola igazgatója is, akik saját iskolás éveik emlékeit felidézve hasonlították össze az akkori körülményeket a jelenlegi fejlesztések nyújtotta lehetőségekkel.

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Nagy előrelépést sikerült elérni az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) támogatásával. Biró Barna Botond beszédében kitért arra, hogy

informatikai laborokat, szaktantermeket, szakmai műhelyeket, sporttermeket szereltek fel modern digitális és egyéb eszközökkel, és nagyon sokféle oktatási segédanyag került az intézményekbe.

Kiemelte azonban, hogy a számok mögött az igazi értéket a pedagógusok és a diákok számára megteremtett lehetőségek jelentik.

• Fotó: Keresztes Zoltán Galéria

Fotó: Keresztes Zoltán

„Hargita megyében több ezer pedagógus kapott új eszközöket a kezébe, diákok tízezrei pedig lehetőséget és esélyt. Tavaly, amikor 54 elektromos iskolabuszt adtunk át, azt mondtuk, a gyermekeknek el kell jutniuk az iskolába. Most pedig azt mondjuk, ha megérkeznek, akkor

Idézet
ne a múlt század fogadja őket, hanem a jelen valósága”

– fogalmazott a megyei tanács elnöke. Rámutatott arra is, hogy a két beruházás szorosan összefügg, hiszen ugyanazt a célt szolgálja: a jövő építését.

• Fotó: Keresztes Zoltán Galéria

Fotó: Keresztes Zoltán

A projekt menedzsereként Péli Levente, Hargita Megye Tanácsa műszaki igazgatóságának munkatársa ismertette a beruházás részleteit. Elmondta, a pályázat összeállításakor kiemelt szempontként kezelték, hogy ne csupán a megyei jogú, illetve a regionális szinten nagyobbnak számító városok oktatási intézményeinek igényeit szolgálják ki, hanem a vidéki iskolák hiányosságait is pótolják. A fejlesztés eredményeként 206 kabinetet, 58 szaktermet és 68 sporttermet szereltek fel.

Az intézmények összesen mintegy

  • 17 ezer informatikai eszközzel,

  • 32 ezer bútordarabbal

  • és közel 42 ezer taneszközzel gazdagodtak.

Csibi Zsuzsanna hangsúlyozta, a mai gyermek digitális környezetben nő fel. Nem csupán olvasója az információnak, hanem keresi, értékeli, feldolgozza és létre is hozza azt. Az iskola feladata, hogy ehhez megfelelő környezetet biztosítson.

• Fotó: Keresztes Zoltán Galéria

Fotó: Keresztes Zoltán

Hozzátette: az új eszközök lehetővé teszik, hogy a tanulás élményszerűbbé, szemléletesebbé és hatékonyabbá váljon, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy

a technológia önmagában nem helyettesítheti a pedagógust, nem teszi feleslegessé a szorgalmat.

A rendezvényen beszédet mondott Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes és Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere is. Az esemény végén a programban részt vevő tanintézmények és önkormányzatok vezetői emléklapokat vehettek át a beruházásban való részvételük elismeréseként.

• Fotó: Keresztes Zoltán Galéria

Fotó: Keresztes Zoltán

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Oktatás
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