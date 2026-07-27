Dróncsoportot észleltek a román-ukrán folyami határ közelében hétfő délután

Fotó: Pixabay
Hétfőn 16 óra körül a hadsereg radarrendszere egy dróncsoportot észlelt az Ukrajnával közös folyami határ közelében.
2026. július 27., 18:182026. július 27., 18:18
2026. július 27., 18:192026. július 27., 18:19
A védelmi minisztérium közleménye szerint a katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely RO-Alert üzenetben figyelmeztette a veszélyre Tulcea megye lakosságát. A riasztás 16:46-kor véget ért.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti frakciói módosító javaslatot nyújtottak be, amely pénzügyi érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezné a közjogi méltóságokat és köztisztségviselők egy részét.
„Nem igaz, Csaba, ne vezesd félre az embereket” – így fogalmazva lépett váratlanul elődje telefonjának kamerája elé Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
A légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztették hétfő délután Ro-Alert üzenetben a hatóságok Tulcea megye északkeleti részének lakosságát. Hasonló riasztást délelőtt a megye délkeleti térségére is kiadtak.
Elfogadta hétfőn a szenátus költségvetési bizottsága a gázolaj jövedéki adóját ideiglenesen csökkentő törvénytervezetet.
Az Európai Unióban 0,2 százalékponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében az előző három hónaphoz képest – közölte hétfőn az Eurostat.
Bekérették hétfőn a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet, válaszként Románia légterének július 24-26. közötti ismételt megsértésére.
Idős férfi vesztette életét hétfőn Nyárádtőn, miután elektromos triciklijével egy hirtelen manővert hajtott végre, és elütötte őt egy szemből érkező haszongépjármű – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A Sanitas Szakszervezeti Szövetség hétfőn bejelentette, hogy kedden általános sztrájk kezdődik az egészségügyben.
Mindössze négy óra alatt 239 közlekedési szabálysértést állapítottak meg a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton tartott fokozott ellenőrzés során. A szabálytalanságok döntő többségét a gyorshajtás tette ki.
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