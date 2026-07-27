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Dróncsoportot észleltek a román-ukrán folyami határ közelében hétfő délután

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Hétfőn 16 óra körül a hadsereg radarrendszere egy dróncsoportot észlelt az Ukrajnával közös folyami határ közelében.

Székelyhon

2026. július 27., 18:182026. július 27., 18:18

2026. július 27., 18:192026. július 27., 18:19

A védelmi minisztérium közleménye szerint a katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely RO-Alert üzenetben figyelmeztette a veszélyre Tulcea megye lakosságát. A riasztás 16:46-kor véget ért.

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Külföld Belföld
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Pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatra köteleznék a közjogi méltóságokat

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