Dróncsoportot észleltek a román-ukrán folyami határ közelében hétfő délután

2026. július 27., hétfő

Pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatra köteleznék a közjogi méltóságokat

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti frakciói módosító javaslatot nyújtottak be, amely pénzügyi érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezné a közjogi méltóságokat és köztisztségviselők egy részét.