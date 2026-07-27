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A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát Pr-cikk

• Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Bereczky Sándor

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2026. július 27., 17:002026. július 27., 17:00

A Maros Megyei Tanács elnöke, tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 139. cikkely (6) és (7) bekezdések előírásaira, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betűvel, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:

1. cikkely
(1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre 2026. július 30-ra, 13.00 órától, amely videokonferencia rendszerben, online fog lezajlani.

(2) A rendkívüli ülés javasolt napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben van előírva.

2. cikkely
(1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény facebook oldalán.

(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. Szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.

3. cikkely
A jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, valamint továbbítjuk a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

A Maros Megyei Tanács elnökének 200/24.07.2026. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács 2026. július 30-i soros ülésének a napirendtervezete

1. Határozattervezet Maros Megye 2026. évi általános költségvetésének módosításáról
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet Maros megye 2026. június 30-i állapot szerinti összevont általános költségvetése végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyására
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat részére nyújtandó egyes pénzügyi intézkedések megállapításáról
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények egyes díjainak és illetékeinek jóváhagyásáról
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 42/2001. számú határozatának melléklete módosításáról, amely Maros megye köztulajdonának leltárát hagyta jóvá, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. sugárút 24–28. szám, valamint a Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatti ingatlanokban működő egyéni orvosi rendelők részére koncesszióba adott helyiségek koncessziós díjának jóváhagyásáról
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet különleges megbízatás jóváhagyásáról a Maros Megyei Tanács képviselője részére a Maros Ipari Park Rt. közgyűlésében, a társaság irányításával kapcsolatos ügyekben
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet jogi szolgáltatások beszerzéséről a Maros Megyei Tanács és Maros megye képviseletének biztosítása érdekében az olaszországi nemzeti hatóságok és bíróságok előtt
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság átszervezésének jóváhagyásáról
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 193/21.11.2024. számú határozatának módosításáról, amely a dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Városi Kórház szervezeti felépítését, szervezeti ábráját és létszámjegyzékét hagyta jóvá, a későbbi módosításokkal együtt
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

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