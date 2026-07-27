Könnyítettek a Hargita megyei vidéki buszjáratokra kiírt közbeszerzés szigorú feltételein

A Hargita megyei vidéki buszjáratok közel felét 22 férőhelyesnél nagyobb buszokkal kell működtetni
Fotó: Borbély Fanni
A korábbi, eredménytelen közbeszerzések után új feltételekkel próbálják a fuvarozókat jelentkezésre bírni a Hargita megyei vidéki buszjáratok működtetésére. A szerződések idejét két évre csökkentették, és megszüntették az útvonalak csoportosítását.
Évek óta sikertelenül írta ki Hargita Megye Tanácsa a közbeszerzést a vidéki buszjáratok működtetésére, a problémáról a Székelyhon több alkalommal is cikkezett. Hosszas előkészítés után ugyan sikerült két évvel ezelőtt elfogadni a menetrendet és a versenytárgyalást is elindítani, azonban a meghirdetett tíz útvonalcsomagból (LOT) csak a Gyergyó térségére vonatkozó csomagra (9-es LOT) érkezett ajánlat, de végül erre sem kötött szerződést a vállalkozó.
Ezért a megyei önkormányzati képviselők hétfői rendkívüli ülésén – a fuvarozók visszajelzéseit is figyelembe véve –
Az elfogadott határozat értelmében
a szolgáltatási szerződések időtartamát tíz évről két évre csökkentették egy év hosszabbítási lehetőséggel,
megszüntették az útvonalak csoportokba rendezését,
továbbá több járat útvonalán és menetrendjén is változtattak.
Fotó: Borbély Fanni
A korábbi rendszerben ugyanis 49 útvonalat 10 csoportba rendezték, és egy-egy pályázónak egy teljes csoportot kellett elvállalnia. Ez a fuvarozóknak túl nagy beruházást jelentett volna, ezért a mostani javaslat szerint
Bíró Barna-Botond megyei tanácselnök az előterjesztés ismertetésekor felidézte, a tömegközlekedési program alapjául szolgáló tanulmány 2022-ben készült, majd 2024-ben aktualizálták, ezt követően pedig közbeszerzési eljárásokat írtak ki a szolgáltatás működtetésére. Ezek azonban nem hoztak eredményt, ezért a fuvarozókkal történt egyeztetések alapján döntöttek a feltételek módosításáról.
Fotó: Borbély Fanni
Ugyanakkor az ülésen felmerült az a kérdés, hogy hogyan oldják meg azon településeknek a kiszolgálását, amelyek távolabb esnek a városoktól, a metropoliszövezetektől.
Ezért a megyei tanács elnöke szerint olyan fejlesztési társulások létrehozását is vizsgálják, amelyekkel a megyei önkormányzat és a hátrányosabb helyzetű települések együtt tudnának pályázni, vagy akár tagsági díj révén a megyei tanács szubvencionálni tudná a tömegközlekedést. Így a metropoliszövezetekből kimaradó települések számára is megpróbálnák biztosítani a buszjáratokat a nagyobb központok felé.
Fotó: Borbély Fanni
A mostani határozat 50 útvonalat tartalmaz. Két új járatot jelöltek meg, az egyik Balánbányát köti össze Gyergyószentmiklóssal Csíkszentdomokoson keresztül, míg a másik Maroshévíz és Borszék között közlekedne.
Ugyanakkor több útvonalat átalakítottak vagy meghosszabbítottak, köztük a Székelyudvarhely–Zetelaka–Gyergyószentmiklós járatot, amely most Gyergyóremetéig közlekedne, míg a Székelykeresztúr–Etéd–Siklód útvonal helyett Siklód–Székelyudvarhely–Csíkszereda kapcsolat jött létre. Továbbá több útvonalat csak az iskolai időszakban működtetnének.
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