Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Könnyítettek a Hargita megyei vidéki buszjáratokra kiírt közbeszerzés szigorú feltételein

A Hargita megyei vidéki buszjáratok közel felét 22 férőhelyesnél nagyobb buszokkal kell működtetni • Fotó: Borbély Fanni

A Hargita megyei vidéki buszjáratok közel felét 22 férőhelyesnél nagyobb buszokkal kell működtetni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A korábbi, eredménytelen közbeszerzések után új feltételekkel próbálják a fuvarozókat jelentkezésre bírni a Hargita megyei vidéki buszjáratok működtetésére. A szerződések idejét két évre csökkentették, és megszüntették az útvonalak csoportosítását.

Barabás Hajnal

2026. július 27., 14:472026. július 27., 14:47

Évek óta sikertelenül írta ki Hargita Megye Tanácsa a közbeszerzést a vidéki buszjáratok működtetésére, a problémáról a Székelyhon több alkalommal is cikkezett. Hosszas előkészítés után ugyan sikerült két évvel ezelőtt elfogadni a menetrendet és a versenytárgyalást is elindítani, azonban a meghirdetett tíz útvonalcsomagból (LOT) csak a Gyergyó térségére vonatkozó csomagra (9-es LOT) érkezett ajánlat, de végül erre sem kötött szerződést a vállalkozó.

Hirdetés

Ezért a megyei önkormányzati képviselők hétfői rendkívüli ülésén – a fuvarozók visszajelzéseit is figyelembe véve –

módosították, könnyítették a szolgáltatás odaítélésének feltételeit.

Az elfogadott határozat értelmében

  • a szolgáltatási szerződések időtartamát tíz évről két évre csökkentették egy év hosszabbítási lehetőséggel,

  • megszüntették az útvonalak csoportokba rendezését,

  • továbbá több járat útvonalán és menetrendjén is változtattak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A korábbi rendszerben ugyanis 49 útvonalat 10 csoportba rendezték, és egy-egy pályázónak egy teljes csoportot kellett elvállalnia. Ez a fuvarozóknak túl nagy beruházást jelentett volna, ezért a mostani javaslat szerint

megszüntették a tíz csoportba való összevonást, és minden útvonalat külön lehet megpályázni.

Bíró Barna-Botond megyei tanácselnök az előterjesztés ismertetésekor felidézte, a tömegközlekedési program alapjául szolgáló tanulmány 2022-ben készült, majd 2024-ben aktualizálták, ezt követően pedig közbeszerzési eljárásokat írtak ki a szolgáltatás működtetésére. Ezek azonban nem hoztak eredményt, ezért a fuvarozókkal történt egyeztetések alapján döntöttek a feltételek módosításáról.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor az ülésen felmerült az a kérdés, hogy hogyan oldják meg azon településeknek a kiszolgálását, amelyek távolabb esnek a városoktól, a metropoliszövezetektől.

Ezen falvakat érintő járatok működtetése ugyanis a fuvarozók szempontjából veszteséges lehet.

Ezért a megyei tanács elnöke szerint olyan fejlesztési társulások létrehozását is vizsgálják, amelyekkel a megyei önkormányzat és a hátrányosabb helyzetű települések együtt tudnának pályázni, vagy akár tagsági díj révén a megyei tanács szubvencionálni tudná a tömegközlekedést. Így a metropoliszövezetekből kimaradó települések számára is megpróbálnák biztosítani a buszjáratokat a nagyobb központok felé.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Néhány konkrét változás

A mostani határozat 50 útvonalat tartalmaz. Két új járatot jelöltek meg, az egyik Balánbányát köti össze Gyergyószentmiklóssal Csíkszentdomokoson keresztül, míg a másik Maroshévíz és Borszék között közlekedne.

Visszakerült a programba továbbá a Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda közötti buszjárat is.

Ugyanakkor több útvonalat átalakítottak vagy meghosszabbítottak, köztük a Székelyudvarhely–Zetelaka–Gyergyószentmiklós járatot, amely most Gyergyóremetéig közlekedne, míg a Székelykeresztúr–Etéd–Siklód útvonal helyett Siklód–Székelyudvarhely–Csíkszereda kapcsolat jött létre. Továbbá több útvonalat csak az iskolai időszakban működtetnének.

Az ülés további eseményei

Hargita Megye Tanácsának soron kívüli ülésén hivatali esküt tett Sólyom László önkormányzati képviselő, aki Dobos Melinda – időközben kinevezett megyemenedzser – helyét tölti be a testületben. Ugyanakkor a műemléképületek felújítására 1,4 millió lejt különítettek el, 25 pályázót támogatnak az egyházi műemléképületek rendbetétele érdekében.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Szakértő: Romániát nem veszélyezteti üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak
Két gyors gólt kapott, végig csak szenvedett az FK Csíkszereda (videóval)
Putyin szerint Magyarország, Románia és Lengyelország vissza fogja kapni jelenleg Ukrajnához tartozó területeit
Látványos visszatérés, bombagóllal győzte le a Kolozsvári U-t a Sepsi OSK (videóval)
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Székelyhon

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Szakértő: Romániát nem veszélyezteti üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak
Székelyhon

Szakértő: Romániát nem veszélyezteti üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak
Két gyors gólt kapott, végig csak szenvedett az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Két gyors gólt kapott, végig csak szenvedett az FK Csíkszereda (videóval)
Putyin szerint Magyarország, Románia és Lengyelország vissza fogja kapni jelenleg Ukrajnához tartozó területeit
Krónika

Putyin szerint Magyarország, Románia és Lengyelország vissza fogja kapni jelenleg Ukrajnához tartozó területeit
Látványos visszatérés, bombagóllal győzte le a Kolozsvári U-t a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Látványos visszatérés, bombagóllal győzte le a Kolozsvári U-t a Sepsi OSK (videóval)
Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Nőileg

Kövecsi-Kovács Imre: A harmóniát keresem, az összeférhetetlen dolgok idomulását
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 27., hétfő

Több mint kétszáz gyorshajtót bírságoltak meg négy óra alatt a 15-ös országúton

Mindössze négy óra alatt 239 közlekedési szabálysértést állapítottak meg a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton tartott fokozott ellenőrzés során. A szabálytalanságok döntő többségét a gyorshajtás tette ki.

Több mint kétszáz gyorshajtót bírságoltak meg négy óra alatt a 15-ös országúton
Több mint kétszáz gyorshajtót bírságoltak meg négy óra alatt a 15-ös országúton
2026. július 27., hétfő

Több mint kétszáz gyorshajtót bírságoltak meg négy óra alatt a 15-ös országúton
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Sorra buktak le a szabályszegő sofőrök Hargita megyében

Alig néhány óra leforgása alatt három olyan sofőrt is kiszűrtek a Hargita megyei rendőrök, akik súlyosan veszélyeztették a közlekedés biztonságát.

Sorra buktak le a szabályszegő sofőrök Hargita megyében
Sorra buktak le a szabályszegő sofőrök Hargita megyében
2026. július 27., hétfő

Sorra buktak le a szabályszegő sofőrök Hargita megyében
2026. július 27., hétfő

Kiszámolták, mennyibe került Romániának a három drón lelövése

A román hadsereg három, az ország légterébe engedély nélkül behatoló drónt semmisített meg az elmúlt napokban, mindegyiket F–16-os vadászgépekről indított rakétákkal.

Kiszámolták, mennyibe került Romániának a három drón lelövése
Kiszámolták, mennyibe került Romániának a három drón lelövése
2026. július 27., hétfő

Kiszámolták, mennyibe került Romániának a három drón lelövése
2026. július 27., hétfő

Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után

Közzétették hétfőn a tanárok véglegesítő vizsgájának óvások elbírálása utáni végleges eredményeit.

Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után
Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után
2026. július 27., hétfő

Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással

Elkészült a következő kéthetes, július 27. és augusztus 9. közötti időszak időjárási előrejelzése. Nagyon úgy tűnik, visszakapjuk a nyarat az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfői jelentése szerint.

Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással
Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással
2026. július 27., hétfő

Kéthetes előrejelzés: szerencsések, akik eddig vártak a nyaralással
2026. július 27., hétfő

Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború

Miközben egyes országok tiltani próbálják a közösségi médiát a fiataloknak, máshol már választásokat nyernek a platformokon. A Tusványos egyik múlt heti médiapanelje a jövő nyilvánosságáról és a figyelem új gazdaságáról szólt.

Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború
Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború
2026. július 27., hétfő

Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború
2026. július 27., hétfő

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség

A körforgalomban való közlekedés gyakran okoz nehézséget a járművezetőknek, az egyik leggyakoribb dilemma pedig, hogy kell-e indexelni a kereszteződésbe való behajtáskor. A rendőrség videóban adott egyértelmű választ.

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
2026. július 27., hétfő

Jelezzünk vagy sem? – vitatott kérdést tisztázott a közlekedési rendőrség
Hirdetés
2026. július 27., hétfő

Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás

Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több megyéjére.

Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás
Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás
2026. július 27., hétfő

Székelyföld teljes területét érinti a mai viharriasztás
2026. július 27., hétfő

Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni

A védelmi minisztérium radarrendszere hétfőn egy drónt észlelt, amely Sulinától keletre behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére 8 óra 53 perckor két F-16-os vadászgép szállt fel a fetești 86-os légi támaszpontról.

Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni
Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni
2026. július 27., hétfő

Ismét drón hatolt be Románia légterébe, de ezúttal nem kellett lelőni
2026. július 27., hétfő

Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek

Hatéves húgukat próbálták megmenteni azok a 12 és 15 éves fiútestvérek, akik a Moldova-folyóba fulladtak vasárnap – közölték a tragédia körülményeit vizsgáló nyomozáshoz közel álló források.

Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek
Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek
2026. július 27., hétfő

Nyomozás a családi tragédia után: a húgukat próbálták megmenteni a Moldova-folyóba fulladt fiútestvérek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!