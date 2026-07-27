Könnyítettek a Hargita megyei vidéki buszjáratokra kiírt közbeszerzés szigorú feltételein

A Hargita megyei vidéki buszjáratok közel felét 22 férőhelyesnél nagyobb buszokkal kell működtetni

A korábbi, eredménytelen közbeszerzések után új feltételekkel próbálják a fuvarozókat jelentkezésre bírni a Hargita megyei vidéki buszjáratok működtetésére. A szerződések idejét két évre csökkentették, és megszüntették az útvonalak csoportosítását.

Barabás Hajnal 2026. július 27., 14:472026. július 27., 14:47

Évek óta sikertelenül írta ki Hargita Megye Tanácsa a közbeszerzést a vidéki buszjáratok működtetésére, a problémáról a Székelyhon több alkalommal is cikkezett. Hosszas előkészítés után ugyan sikerült két évvel ezelőtt elfogadni a menetrendet és a versenytárgyalást is elindítani, azonban a meghirdetett tíz útvonalcsomagból (LOT) csak a Gyergyó térségére vonatkozó csomagra (9-es LOT) érkezett ajánlat, de végül erre sem kötött szerződést a vállalkozó. Hirdetés Ezért a megyei önkormányzati képviselők hétfői rendkívüli ülésén – a fuvarozók visszajelzéseit is figyelembe véve –

módosították, könnyítették a szolgáltatás odaítélésének feltételeit.

Az elfogadott határozat értelmében a szolgáltatási szerződések időtartamát tíz évről két évre csökkentették egy év hosszabbítási lehetőséggel,

megszüntették az útvonalak csoportokba rendezését,

továbbá több járat útvonalán és menetrendjén is változtattak.

Fotó: Borbély Fanni

A korábbi rendszerben ugyanis 49 útvonalat 10 csoportba rendezték, és egy-egy pályázónak egy teljes csoportot kellett elvállalnia. Ez a fuvarozóknak túl nagy beruházást jelentett volna, ezért a mostani javaslat szerint

megszüntették a tíz csoportba való összevonást, és minden útvonalat külön lehet megpályázni.

Bíró Barna-Botond megyei tanácselnök az előterjesztés ismertetésekor felidézte, a tömegközlekedési program alapjául szolgáló tanulmány 2022-ben készült, majd 2024-ben aktualizálták, ezt követően pedig közbeszerzési eljárásokat írtak ki a szolgáltatás működtetésére. Ezek azonban nem hoztak eredményt, ezért a fuvarozókkal történt egyeztetések alapján döntöttek a feltételek módosításáról.

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor az ülésen felmerült az a kérdés, hogy hogyan oldják meg azon településeknek a kiszolgálását, amelyek távolabb esnek a városoktól, a metropoliszövezetektől.

Ezen falvakat érintő járatok működtetése ugyanis a fuvarozók szempontjából veszteséges lehet.

Ezért a megyei tanács elnöke szerint olyan fejlesztési társulások létrehozását is vizsgálják, amelyekkel a megyei önkormányzat és a hátrányosabb helyzetű települések együtt tudnának pályázni, vagy akár tagsági díj révén a megyei tanács szubvencionálni tudná a tömegközlekedést. Így a metropoliszövezetekből kimaradó települések számára is megpróbálnák biztosítani a buszjáratokat a nagyobb központok felé.

Fotó: Borbély Fanni

Néhány konkrét változás A mostani határozat 50 útvonalat tartalmaz. Két új járatot jelöltek meg, az egyik Balánbányát köti össze Gyergyószentmiklóssal Csíkszentdomokoson keresztül, míg a másik Maroshévíz és Borszék között közlekedne.

Visszakerült a programba továbbá a Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda közötti buszjárat is.