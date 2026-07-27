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Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Közzétették hétfőn a tanárok véglegesítő vizsgájának óvások elbírálása utáni végleges eredményeit.

Székelyhon

2026. július 27., 13:272026. július 27., 13:27

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a 2023 benyújtott óvás elbírálása nyomán további 513 jelentkező átlaga érte el a sikeres vizsgához szükséges legalább 8-ast. Ezzel

a sikerességi arány az első eredményközléskor jegyzett 70,94 százalékról 76,68 százalékra nőtt, míg tavaly 69,24 százalék volt.

A 42 vizsgaközpontban összesen 106 tantárgyból megtartott írásbeli vizsgán 9269-en jelentek meg. Közülük 318-an (3,43 százalék) visszaléptek, három jelentkezőt csalási kísérlet miatt kizártak, kilenc dolgozatot pedig formai szabálytalanságok miatt érvénytelenítettek.

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A dolgozatok közül

  • 47 kapott 10-es osztályzatot,

  • 417-et 9,50 és 9,99 közötti jeggyel,

  • 8009-et 5 és 9,49 közötti jeggyel értékeltek,

  • 466 pedig nem érte el az 5-öst.

Az eredményeket július 30. és augusztus 18. között miniszteri rendelettel hitelesítik – számolt be az Agerpres.

Belföld
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