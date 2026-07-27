Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után

Fotó: Haáz Vince
Közzétették hétfőn a tanárok véglegesítő vizsgájának óvások elbírálása utáni végleges eredményeit.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a 2023 benyújtott óvás elbírálása nyomán további 513 jelentkező átlaga érte el a sikeres vizsgához szükséges legalább 8-ast. Ezzel
A 42 vizsgaközpontban összesen 106 tantárgyból megtartott írásbeli vizsgán 9269-en jelentek meg. Közülük 318-an (3,43 százalék) visszaléptek, három jelentkezőt csalási kísérlet miatt kizártak, kilenc dolgozatot pedig formai szabálytalanságok miatt érvénytelenítettek.
A dolgozatok közül
47 kapott 10-es osztályzatot,
417-et 9,50 és 9,99 közötti jeggyel,
8009-et 5 és 9,49 közötti jeggyel értékeltek,
466 pedig nem érte el az 5-öst.
Az eredményeket július 30. és augusztus 18. között miniszteri rendelettel hitelesítik – számolt be az Agerpres.
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