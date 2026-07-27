Véglegesítő vizsga: közel hat százalékkal javult az átmenési arány az óvások elbírálása után

2026. július 27., hétfő

Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború

Miközben egyes országok tiltani próbálják a közösségi médiát a fiataloknak, máshol már választásokat nyernek a platformokon. A Tusványos egyik múlt heti médiapanelje a jövő nyilvánosságáról és a figyelem új gazdaságáról szólt.