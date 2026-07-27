Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború

A Mi jön a TikTok után? – Új és még újabb média a magyar közéletben című beszélgetés
Fotó: Pinti Attila
Miközben egyes országok tiltani próbálják a közösségi médiát a fiataloknak, máshol már választásokat nyernek a platformokon. A Tusványos egyik múlt heti médiapanelje a jövő nyilvánosságáról és a figyelem új gazdaságáról szólt.
A tusványosi közönség idén jócskán hallgathatott előadásokat a politikáról, de a politika új színteréről is. A Mi jön a TikTok után? – Új és még újabb média a magyar közéletben című beszélgetés résztvevői ugyanis nem egyetlen alkalmazás jövőjét próbálták megjósolni. Sokkal inkább azt a világot igyekeztek körbejárni, amelyben a közösségi média már nem kíséri, hanem alakítja a közéletet, már-már uralja azt.
A 35. Tusványos egyik legizgalmasabb médiapaneljén Gerényi Gábor internetes úttörő, Szombathy Pál újságíró és Birher Nándor Péter influenszer, matematikus ült egy asztalhoz. A beszélgetés elején kiderült már: a kérdés ma már nem az, hogy mennyire fontos a Facebook vagy a TikTok, hanem az, hogy létezik-e még a nyilvánosságnak olyan tere, amely független tőlük. Ezt járták körbe a szakemberek.
A beszélgetés egyik legerősebb állítása szerint a közösségi média már nemcsak kiegészítője a politikának, hanem annak egyik elsődleges terepe. A résztvevők ugyan eltérően fogalmaztak, de egyetértettek abban, hogy
A beszélgetés moderátora Névai Gábor stratégiai kommunikációs tanácsadó volt
Fotó: Pinti Attila
Eszerint: míg korábban a politikusoknak szükségük volt az újságokra, televíziókra és rádiókra ahhoz, hogy eljussanak a választókhoz, ma saját csatornáikon, élő videókon és közösségi oldalakon keresztül közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki a közönséggel. Emiatt
A panel résztvevői szerint nem egy hirtelen fordulatnak, hanem egy hosszú folyamat betetőzésének vagyunk tanúi. A Facebook és más platformok ma már nem pusztán beszámolnak a politikáról: sok esetben maguk jelentik a politikai cselekvés színterét.
Ha van szó, amely újra és újra visszatért a beszélgetés során, az a hitelesség volt. Birher Nándor Péter szerint az influenszerek ereje nem a követőszámaikban rejlik, hanem abban, hogy a közönség őszintének érzi őket.
Birher Nándor Péter influenszer, matematikus
Fotó: Pinti Attila
Egy politikus lehet népszerű, egy médium lehet befolyásos, de egy tartalomgyártó akkor válik valódi véleményformálóvá, ha a követői elhiszik, hogy saját meggyőződéséből beszél. Éppen ezért
Ha a közönség úgy érzi, hogy egy vélemény mögött politikai vagy üzleti érdek áll, az könnyen rombolhatja azt a bizalmat, amelyre az egész online jelenlét épül. A digitális nyilvánosságban a hitelesség lassan épül, de pillanatok alatt elvész.
A beszélgetés egyik legérdekesebb része a magyar médiatörténet közelmúltjába vezetett vissza, avagy a TikTok előtti korokba.
Szombathy Pál újságíró
Fotó: Pinti Attila
Szombathy Pál szerint a magyarországi sajtó jelentős része a kilencvenes években egyszerűen nem vette komolyan az internetet. Miközben Nyugat-Európában a nagy lapkiadók már a digitális átállás lehetőségeit keresték, Magyarországon sok szerkesztőség másodlagos feladatként tekintett az online jelenlétre.
A nyomtatott lapok még rendelkeztek hirdetési bevételekkel, a példányszámok csökkenése pedig hosszú ideig nem látszott végzetesnek. Mire azonban világossá vált, hogy az online világ nem múló divat, hanem új korszak kezdete, már felnőtt egy teljesen új médiageneráció.
s lépésről lépésre veszített a hatalmából.
A kérdés ma már nem az, hogy mennyire fontos a Facebook vagy a TikTok
Fotó: Pinti Attila
A közösségi média hatásairól szóló vita különösen élénkké vált, amikor a fiatalok internethasználata került szóba. Miközben Európa több országában a korlátozás vagy akár a tiltás lehetősége is felmerül, a panel résztvevői inkább a tudatos használat fontosságát hangsúlyozták. Szerintük
hiszen az a mindennapjaik természetes része lett. Ugyanakkor senki sem vitatta, hogy az algoritmusok tudatosan a figyelem megragadására épülnek.
Gerényi Gábor internetes úttörő
Fotó: Pinti Attila
A platformok üzleti érdeke, hogy minél hosszabb ideig ott tartsák a felhasználókat, ezért a fiatalok védelme egyre fontosabb kérdéssé válik. A beszélgetés egyik tanulsága az volt, hogy
A digitális írástudás ma már legalább olyan fontos készség, mint az olvasás vagy az írás.
A közösségi média nemcsak a politikát és az újságírást alakította át, hanem magát a tartalomkészítés logikáját is.
A közösségi média már nemcsak kiegészítője a politikának, hanem annak egyik elsődleges terepe
Fotó: Pinti Attila
A panel résztvevői több példát is említettek arra, hogy a technikailag tökéletes videók gyakran rosszabbul teljesítenek, mint a spontánnak tűnő, egyszerűbb tartalmak. A felhasználók ugyanis nem feltétlenül a professzionális kivitelezést keresik, hanem az emberi közelséget és az azonnali kapcsolódás élményét.
A siker kulcsa pedig sokszor nem a tökéletes kép vagy hang, hanem az, hogy valaki képes-e néhány másodperc alatt megszólítani a közönséget.
Valószínűleg nem egy újabb alkalmazásról szól majd a következő korszak. A Facebook előtt voltak más platformok, a TikTok előtt is létezett online világ, és előbb-utóbb új szereplők érkeznek majd.
A tusványosi közönség idén jócskán hallgathatott előadásokat a politikáról, de a politika új színteréről is
Fotó: Pinti Attila
A valódi kérdés nem az, hogy melyik felület kerül a csúcsra, hanem hogy miként alkalmazkodunk egy olyan nyilvánossághoz, amely folyamatosan gyorsul, személyesedik és átalakul. A tusványosi beszélgetés résztvevői különböző generációkat és különböző médiavilágokat képviseltek, mégis ugyanoda jutottak:
És miközben újabb és újabb platformok születnek, a legértékesebb tőke továbbra is ugyanaz marad: a bizalom. A leghatékonyabbak pedig úgy lehetünk, ha tartjuk a lépést a folyamatosan változó online világgal.
Hunyadi János nagy győzelmének 570. évfordulóján megemlékezést szervezett az Erdélyi Magyar Szövetség sepsiszentgyörgyi szervezete.
Negyedóra alatt elkészül, és alig néhány hozzávaló kell hozzá: ez a ropogós, krémes, édes finomság, a nutellás-pisztáciás rudacska.
A smink egykor lázadás, társadalmi üzenet vagy státuszszimbólum volt, ma azonban sokak számára a mindennapi rutin része. Csiszér Ágnes csíkszeredai sminkessel beszélgettünk arról, mit jelent a smink a közösségi média korában.
Homérosz Odüsszeiáját senki nem tudta volna Christopher Nolannél jobban vászonra adaptálni. Bár a rendezőt a készítési folyamat alatt a sokszínű casting miatt támadták, ez azonban semennyire nem csorbítja a végeredményt. Kritika.
Egyetlen falat ebből a meleg, spenótos-parmezános csodából, és garantáltan magad mögött hagyod a nap minden fáradtságát.
Mi kell idén nyáron az olvasóknak? Kortárs versek, klasszikus regények, romantikus bestsellerek és örök kedvencek. A csíkszeredai Gutenberg könyvesbolt munkatársai segítettek eligazodni a nyár könyves trendjei között.
Visszatértek a képernyőkre a sárkányok, Anya Taylor-Joy egy üldözött szélhámos bőrébe bújik, előzménytörténetet kap a Dr. Szöszi, és önálló sorozatban tér vissza a The Big Bang Theory két mellékszereplője is. Ajánló.
Két csíkszeredai biciklisfutár egy elsőre őrültnek tűnő ötlettel állt rajthoz a Tour Horizonton: futártáskával a hátukon vágtak neki a 700 kilométeres kalandnak. Négy és fél nap, 8000 méter szintkülönbség és számtalan történet lett belőle.
Közösségépítés, mozgás, városi kerékpározás és egy kis nyári szabadságérzet. Július 11-én először szerveznek Critical Mass felvonulást Csíkszeredában, amely mögött lelkes civilek és egy közös ügy áll.
Mindenki számára elérhető próbaterem nyílt Gyergyószentmiklóson, ahol zenészek próbálhatnak, demófelvételeket készíthetnek, és akár új zenekarok is alakulhatnak. A fiataloknak, kezdőknek kiváló lehetőség.
szóljon hozzá!