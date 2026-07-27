Facebook-köztársaság, TikTok-nemzedék és a figyelemért vívott háború

A Mi jön a TikTok után? – Új és még újabb média a magyar közéletben című beszélgetés

Miközben egyes országok tiltani próbálják a közösségi médiát a fiataloknak, máshol már választásokat nyernek a platformokon. A Tusványos egyik múlt heti médiapanelje a jövő nyilvánosságáról és a figyelem új gazdaságáról szólt.

Nagy Lilla 2026. július 27., 13:042026. július 27., 13:04

A tusványosi közönség idén jócskán hallgathatott előadásokat a politikáról, de a politika új színteréről is. A Mi jön a TikTok után? – Új és még újabb média a magyar közéletben című beszélgetés résztvevői ugyanis nem egyetlen alkalmazás jövőjét próbálták megjósolni. Sokkal inkább azt a világot igyekeztek körbejárni, amelyben a közösségi média már nem kíséri, hanem alakítja a közéletet, már-már uralja azt. Hirdetés A 35. Tusványos egyik legizgalmasabb médiapaneljén Gerényi Gábor internetes úttörő, Szombathy Pál újságíró és Birher Nándor Péter influenszer, matematikus ült egy asztalhoz. A beszélgetés elején kiderült már: a kérdés ma már nem az, hogy mennyire fontos a Facebook vagy a TikTok, hanem az, hogy létezik-e még a nyilvánosságnak olyan tere, amely független tőlük. Ezt járták körbe a szakemberek. Április óta Facebook-köztársaságban élünk? A beszélgetés egyik legerősebb állítása szerint a közösségi média már nemcsak kiegészítője a politikának, hanem annak egyik elsődleges terepe. A résztvevők ugyan eltérően fogalmaztak, de egyetértettek abban, hogy

az elmúlt években a politikai kommunikáció súlypontja egyértelműen az online platformokra helyeződött át.

A beszélgetés moderátora Névai Gábor stratégiai kommunikációs tanácsadó volt Fotó: Pinti Attila

Eszerint: míg korábban a politikusoknak szükségük volt az újságokra, televíziókra és rádiókra ahhoz, hogy eljussanak a választókhoz, ma saját csatornáikon, élő videókon és közösségi oldalakon keresztül közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki a közönséggel. Emiatt

a hagyományos sajtó kapuőri szerepe meggyengült, a kommunikáció pedig egyre inkább közvetlenné vált.

A panel résztvevői szerint nem egy hirtelen fordulatnak, hanem egy hosszú folyamat betetőzésének vagyunk tanúi. A Facebook és más platformok ma már nem pusztán beszámolnak a politikáról: sok esetben maguk jelentik a politikai cselekvés színterét. A hitelesség lett a legértékesebb valuta Ha van szó, amely újra és újra visszatért a beszélgetés során, az a hitelesség volt. Birher Nándor Péter szerint az influenszerek ereje nem a követőszámaikban rejlik, hanem abban, hogy a közönség őszintének érzi őket.

Birher Nándor Péter influenszer, matematikus Fotó: Pinti Attila

Egy politikus lehet népszerű, egy médium lehet befolyásos, de egy tartalomgyártó akkor válik valódi véleményformálóvá, ha a követői elhiszik, hogy saját meggyőződéséből beszél. Éppen ezért

az influenszerek számára a legnagyobb veszély nem a kritika vagy a verseny, hanem a hitelvesztés.

Ha a közönség úgy érzi, hogy egy vélemény mögött politikai vagy üzleti érdek áll, az könnyen rombolhatja azt a bizalmat, amelyre az egész online jelenlét épül. A digitális nyilvánosságban a hitelesség lassan épül, de pillanatok alatt elvész. Amikor az újságok elaludták az internetet A beszélgetés egyik legérdekesebb része a magyar médiatörténet közelmúltjába vezetett vissza, avagy a TikTok előtti korokba.

Szombathy Pál újságíró Fotó: Pinti Attila

Szombathy Pál szerint a magyarországi sajtó jelentős része a kilencvenes években egyszerűen nem vette komolyan az internetet. Miközben Nyugat-Európában a nagy lapkiadók már a digitális átállás lehetőségeit keresték, Magyarországon sok szerkesztőség másodlagos feladatként tekintett az online jelenlétre.

Az internet kezdetben nem tűnt valódi üzletnek.

A nyomtatott lapok még rendelkeztek hirdetési bevételekkel, a példányszámok csökkenése pedig hosszú ideig nem látszott végzetesnek. Mire azonban világossá vált, hogy az online világ nem múló divat, hanem új korszak kezdete, már felnőtt egy teljesen új médiageneráció.

A hagyományos sajtó sok esetben csak követte az eseményeket, nem alakította azokat,

s lépésről lépésre veszített a hatalmából.

A kérdés ma már nem az, hogy mennyire fontos a Facebook vagy a TikTok Fotó: Pinti Attila

Gyerekek, algoritmusok és digitális nevelés A közösségi média hatásairól szóló vita különösen élénkké vált, amikor a fiatalok internethasználata került szóba. Miközben Európa több országában a korlátozás vagy akár a tiltás lehetősége is felmerül, a panel résztvevői inkább a tudatos használat fontosságát hangsúlyozták. Szerintük

a digitális világot nem lehet egyszerűen kizárni a gyerekek életéből,

hiszen az a mindennapjaik természetes része lett. Ugyanakkor senki sem vitatta, hogy az algoritmusok tudatosan a figyelem megragadására épülnek.

Gerényi Gábor internetes úttörő Fotó: Pinti Attila

A platformok üzleti érdeke, hogy minél hosszabb ideig ott tartsák a felhasználókat, ezért a fiatalok védelme egyre fontosabb kérdéssé válik. A beszélgetés egyik tanulsága az volt, hogy

a megoldás valószínűleg nem a tiltásban, hanem az oktatásban és a szülői mintákban rejlik.

A digitális írástudás ma már legalább olyan fontos készség, mint az olvasás vagy az írás. A rossz videók sikere és a figyelem új szabályai A közösségi média nemcsak a politikát és az újságírást alakította át, hanem magát a tartalomkészítés logikáját is.

A közösségi média már nemcsak kiegészítője a politikának, hanem annak egyik elsődleges terepe Fotó: Pinti Attila

A panel résztvevői több példát is említettek arra, hogy a technikailag tökéletes videók gyakran rosszabbul teljesítenek, mint a spontánnak tűnő, egyszerűbb tartalmak. A felhasználók ugyanis nem feltétlenül a professzionális kivitelezést keresik, hanem az emberi közelséget és az azonnali kapcsolódás élményét.

A közösségi média korszakában a figyelem lett a legfontosabb erőforrás.

A siker kulcsa pedig sokszor nem a tökéletes kép vagy hang, hanem az, hogy valaki képes-e néhány másodperc alatt megszólítani a közönséget. Mi jön a TikTok után? Valószínűleg nem egy újabb alkalmazásról szól majd a következő korszak. A Facebook előtt voltak más platformok, a TikTok előtt is létezett online világ, és előbb-utóbb új szereplők érkeznek majd.

A tusványosi közönség idén jócskán hallgathatott előadásokat a politikáról, de a politika új színteréről is Fotó: Pinti Attila

A valódi kérdés nem az, hogy melyik felület kerül a csúcsra, hanem hogy miként alkalmazkodunk egy olyan nyilvánossághoz, amely folyamatosan gyorsul, személyesedik és átalakul. A tusványosi beszélgetés résztvevői különböző generációkat és különböző médiavilágokat képviseltek, mégis ugyanoda jutottak:

a technológia változik, az emberi figyelemért folytatott verseny azonban marad.