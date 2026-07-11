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Akik futártáskával tekertek le 700 kilométert

Futártáskával, 700 kilométer, kaland, futármunka, hamm, tour horizont

Sarány Bence és Máthé Balázs

Fotó: Chripkó Lili / Máthé Balázs archívuma

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Két csíkszeredai biciklisfutár egy elsőre őrültnek tűnő ötlettel állt rajthoz a Tour Horizonton: futártáskával a hátukon vágtak neki a 700 kilométeres kalandnak. Négy és fél nap, 8000 méter szintkülönbség és számtalan történet lett belőle.

Nagy Lilla

2026. július 11., 08:562026. július 11., 08:56

A legtöbb ember számára a futártáska a városi utcák, a gyors kiszállítások és a napi rutin kelléke. Máthé Balázs és Sarány Bence számára azonban egy héten át egy egészen más történet szimbóluma lett.

A két csíkszeredai biciklisfutár a Hamm csapatának színeiben indult el a Tour Horizonton,

Magyarország első olyan nagyszabású közösségi bikepacking eseményén, amely több mint háromszáz kerékpárost mozgatott meg.

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A cél egyszerűnek hangzott: eljutni Szentgotthárdról Budapestre. A valóságban ez 700 kilométert, közel 8000 méter szintemelkedést, forró nyári napokat, erdei éjszakákat és rengeteg improvizációt jelentett.

A 200 kilométer is soknak tűnt, ezért 700-at tekertek

A Tour Horizont ötlete nem egy hirtelen elhatározás eredménye volt. A fiúk szerint már évekkel ezelőtt szóba került, hogy egyszer elindulnának egy hasonló teljesítménytúrán, csakhogy akkor még egészen másnak látszottak a számok.

Idézet
Még a biciklim sem volt megvéve, amikor beszélgettünk róla. Akkor a kétszáz kilométer is rengetegnek tűnt. Úgy voltunk vele, hogy azt sem tudnánk megcsinálni”

– idézte fel Balázs.

A futármunkával és az egyre hosszabb hétvégi túrákkal azonban fokozatosan átalakult a viszonyuk a távolságokhoz. „Ahogy egyre többet bicikliztünk, rájöttünk, hogy a száz kilométer egy nap alatt nem valami elérhetetlen dolog. Aztán egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy a hétszáz kilométer sem tűnik már lehetetlennek.”

A döntés megszületett, de a kaland innentől még csak most kezdődött.

Nem az izom számít, hanem hogy bírod a nyerget

Sokan azt gondolnák, hogy egy ilyen túra elsősorban fizikai kihívás. A két futár szerint azonban a helyzet ennél árnyaltabb. „A futármunka abból a szempontból segít, hogy egész nap mozognak a lábaid, de nem ez a lényeg” – mondta Bence.

Idézet
Egy ilyen túrán nem feltétlenül az a nehéz, hogy mennyit kell tekerni. Sokkal inkább az, hogy egész nap a biciklin ülsz.”

Balázs szerint a legtöbb ember rosszul közelíti meg az ilyen eseményeket. „Nem attól fáradsz el, hogy gyorsan mész vagy nagy erőt fejtesz ki. Mi nem versenyezni mentünk. Lassan haladsz, csak közben nyolc-kilenc órát töltesz nyeregben naponta. Ezt kell megszokni.” Ez a tapasztalat különösen jól jött akkor, amikor a hőmérő már reggel is harminc fok körül járt.

Huszonöt kilós biciklikkel a hegyek között

A Tour Horizont nem országúti verseny. A résztvevők önellátó rendszerben haladnak, vagyis

mindent magukkal visznek, amire szükségük lehet. Hálózsákot, matracot, ruhákat, szerszámokat, gyógyszereket, tartalék alkatrészeket, élelmet és vizet.

„A bicikli teljesen megváltozik, amikor felpakolod. Másképp kormányozható, másképp viselkedik, és hirtelen huszonöt-harminc kiló lesz az egész” – mesélte Bence. A szám önmagában talán nem tűnik soknak, de a kerékpáros világban egészen más léptékekhez szoktak. „A profi országútisoknál 6,8 kilogramm a minimális súlyhatár. Mi meg huszonöt-harminc kilóval mászkáltunk hegynek felfelé.” Ehhez jött még a víz.

„Két liter víz mindig kellett legyen nálad. Nem tudhattad, hogy mikor jön a következő csap. Lehet, hogy negyven kilométer múlva. Ha közben történik valami, defektet kapsz vagy rosszul leszel, akkor nagyon gyorsan problémává válhat a vízhiány.”

Futártáskával, 700 kilométer, kaland, futármunka, hamm, tour horizont Galéria

A futártáskának köszönhetően a fiúk kitűntek a tömegből

Fotó: Chripkó Lili / Máthé Balázs archívuma

A futártáska szenzációja

A történet egyik legkülönösebb eleme kétségkívül a futártáska. A Hamm támogatásával indultak el, ezért vállalták, hogy

a jellegzetes piros futártáskát végig magukkal viszik az úton.

„Ez volt az egész ötlet alapja. Tudtuk, hogy teljesen abszurd lesz egy ilyen rendezvényen” – fogalmaztak a fiúk. Abszurd is volt. Miközben a mezőny nagy része ultrakönnyű felszerelésekkel érkezett, a két székelyföldi futár hátán ott virított a hatalmas táska.

„Folyton azt kérdezgették, hogy mi van benne. Hoztunk-e pizzát. Tele van-e sörrel. Miért csináljuk ezt magunkkal.” A táska hamar védjeggyé vált. „Háromszáznál több induló volt. Nyilván nem tudtad mindenkinek a nevét.

Idézet
Mindenkit valami jellegzetesség alapján jegyeztek meg. Volt a 26-os montis srác, a fehér inges srác, mi pedig a futártáskás bolondok voltunk”

– mesélte Balázs.

Annyira feltűnést keltettek, hogy már az első pihenőnél interjút készített velük az egyik szervező. „Odajött, és az volt az első kérdése, hogy fiúk, mégis miért csináljátok ezt?”

Hegyek, dombságok és minden, ami közéjük fér

A túra útvonala Szentgotthárdról indult, de korántsem a legrövidebb úton vezetett Budapest felé. „Ha egyenesen mész, akkor valami kétszázhetven kilométer az egész. Mi hétszázat mentünk.”

A szervezők gondoskodtak arról, hogy a résztvevők megismerjék Magyarország szinte minden jelentősebb dombvidékét és hegységét.

Idézet
Felvittek bennünket gyakorlatilag mindenhová. Balaton-felvidék, Bakony, Vértes, Pilis. Olyan helyeken jártunk, hogy néha még traktornyom sem látszott. Egyszerűen füvön bicikliztünk.”

Akadtak szakaszok, ahol az útvonal inkább emlékeztetett egy felfedezőtúrára, mint kijelölt kerékpárútra. „Néztük, hogy akik előttünk mentek, azok ezt sötétben hogyan találták meg egyáltalán” – fogalmaztak, betekintést nyújtva a biciklitúra kulisszái mögé.

A tervet átíró vadmalacok

A vadállatok kérdése indulás előtt mindkettőjük fejében ott motoszkált. „Mi azért Székelyföldön nőttünk fel. Bennünk van, hogy este az erdő nem feltétlenül a legbarátságosabb hely.” A magyarországi bikepacking-közösség azonban hamar megnyugtatta őket.

Idézet
Láttuk, hogy mindenki lazán alszik az erdő szélén vagy egy turistapihenőben. Egy idő után mi is megszoktuk”

– mesélte Balázs.

Aztán jöttek a vadmalacok. A Vértesben egy turistapihenőt néztek ki alvásra, éjszakára. „Lementünk úgy százötven métert az erdőbe, és egyszer csak ott szaladgált előttünk egy csapat kismalac.” A következtetés ekkor gyorsan megszületett bennük.

Idézet
Ahol kismalac van, ott általában anya is van. Úgy döntöttünk, ezt a családi összejövetelt nem zavarjuk meg.”

Aznap inkább továbbtekertek.

Futártáskával, 700 kilométer, kaland, futármunka, hamm, tour horizont Galéria

A csíkszeredai fiatalok a Hamm csapataként indultak útnak

Fotó: Chripkó Lili / Máthé Balázs archívuma

Miért csináljuk ezt, avagy a mentális fáradtság nehézsége

Minden hosszú út elhozza a maga mélypontját. Balázs és Bence esetében ez a harmadik nap környékén érkezett. „Nem fizikailag volt a legrosszabb. Inkább fejben.” A folyamatos hőség, az egész napos nyeregben ülés és a rendszertelen étkezések egyszerre jelentkeztek.

Idézet

– fogalmazott Bence. Ezen a napon mindössze 98 kilométert mentek, ami addigi teljesítményükhöz képest visszafogott tempónak számított.

A fordulatot egy egyszerű este hozta el. „Vettünk kolbászt, mustárt, sört, felmentünk egy turistapihenőhöz, tüzet raktunk és beszélgettünk.” Másnap pedig minden másként nézett ki. „Tizenegy óra negyven körül néztünk rá az órára, és majdnem száz kilométer volt a lábunkban. Akkor éreztük, hogy rendben vagyunk.”

Budapest felé már nem számoltak

Eredetileg hét nap alatt tervezték teljesíteni a távot. A negyedik napra azonban világossá vált, hogy sokkal gyorsabbak a vártnál. Egy ponton rájöttek, hogy nem muszáj még egyet aludni. Eldöntötték hűt, ha rájuk sötétedik, akkor is beérnek Budapestre. Az utolsó napon több mint 2200 méter szintemelkedés várt rájuk, de ekkor már lendületből haladtak.

A célba végül négy nap és tizenhárom óra után érkeztek meg.

Idézet
A célban vártak a szervezők, az út közben megismert emberek és néhány erdélyi biciklis is. Az nagyon jó érzés volt”

– mesélték.

Amit legközelebb másképp csinálnának

A túra után természetesen jöttek a tanulságok is. Balázs szerint néhány felesleges holmi biztosan otthon maradna. „A vastag gyapjúzokni például teljesen fölösleges volt. Magyarországon, június végén vittem magammal, mert mi van, ha öt fok lesz.”

Bence ennél egyszerűbben fogalmazott. „Kevesebbet matekoznék. Nem számolgatnám állandóan, hogy mennyi van még hátra, mikor pihenjek vagy meddig menjek.

Idézet
Ha van lehetőség tekerni, akkor tekerni kell.”

A négynapos kaland végén talán ez lett a legfontosabb felismerésük. Egy ilyen úton nem lehet mindenre előre választ találni. Egyszerűen csak fel kell ülni a biciklire, aztán menni tovább, ameddig az út visz.

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