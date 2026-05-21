Festett kövekből híd: közösségi élmény és az összetartozás üzenetei

Fotó: Borbély Fanni
Festett kövek, bibliai idézetek és személyes üzenetek is várják majd a zarándokokat Csíksomlyón. A Csíksomlyói kövek kezdeményezés célja, hogy apró ajándékokon keresztül hozzon közelebb egymáshoz embereket és közösségeket.
A csíksomlyói búcsú évről évre százezreket mozgat meg, idén azonban egy különleges közösségi művészeti projekt is színesíti a zarándoklatot. A Csíksomlyói kövek elnevezésű kezdeményezés festett köveken és bibliai idézeteken keresztül szeretne örömet, hitet és összetartozást közvetíteni a résztvevőknek. Az ötletgazda, Both Eszter mesélt arról, hogyan nőtte ki magát egy családi hobbi egy több ezer embert megszólító közösségi programmá.
Both Eszter elmondta: a történet évekkel ezelőtt indult Bukarestben, ahol lányaival rendszeresen festettek köveket, majd azokat parkokban és köztereken hagyták apró üzenetekkel. Ezeken a köveken eleinte nem bibliai idézetek szerepeltek, hanem egyszerű kedves üzenetek: „Legyen szebb a napod”, vagy „Ez az ajándék neked szól” – mesélte. A kezdeményezésből később közösség is alakult, majd a bukaresti Calvineum gyülekezetben már olyan kövek készültek, amelyekre igéket írtak. Innen jött az ötlet, hogy a projektet nagyobb közegbe is elvigyék. „Arra gondoltunk, mi lehetne ennél méltóbb helyszín, mint a csíksomlyói búcsú? A saját eszközeinkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy még meghittebb és szakrálisabb legyen ez az élmény” – fogalmazott.
A szervezők komoly előkészületekkel vágtak bele a projektbe. Sógor Enikő alpolgármester segítségével felvették a kapcsolatot a Nagy István Művészeti Középiskolával, ahol Nagy Edina képzőművész-tanár és diákjai is bekapcsolódtak a munkába.
A projekt két szakaszban valósul meg. Az elsőben diákok és önkéntesek készítik elő a köveket, a második szakaszban pedig már maguk a zarándokok is csatlakozhatnak az alkotáshoz Csíkszereda főterén és a csíksomlyói kegytemplom környezetében felállított standoknál, csütörtöktől. A résztvevők megfesthetik saját köveiket, kiválaszthatnak hozzájuk egy bibliai idézetet, majd az elkészült alkotásokat egy közös gyűjtődobozba helyezik. Innen bárki szabadon elvihet magával egy követ – egy ismeretlen ember személyes ajándékát.
A szervezők hangsúlyozzák: a projekt nem kereskedelmi célú, a kövek ingyenesen elvihetők, az egész kezdeményezés lényege pedig az adás és elfogadás közösségi élménye. „Úgy vélem, nagyon szép gesztus egy teljesen ismeretlen embertől kapni egy kézzel festett követ és mellé egy igét” – mondta Both Eszter. „Mi tulajdonképpen csak egy kis örömöt szeretnénk csempészni az emberek életébe.”
A projekt részeként Facebook-csoport is indult, ahol a kövek készítői és új tulajdonosai akár egymásra is találhatnak. A szervezők arra kérik az alkotókat, hogy a kövek hátoldalára írják fel a „Csíksomlyó 2026” jelölést, valamint nevüket vagy monogramjukat és lakóhelyüket.
Both Eszter szerint a kezdeményezés egyik legfontosabb üzenete az összetartozás erősítése. „Olyan időszakon vagyunk túl, amikor sok politikai és társadalmi feszültség érte a magyarságot, határon innen és túl. Mi ezekkel a kövekkel is tulajdonképpen csak hidat szeretnénk képezni az emberek között” – fogalmazott.
A szervezők külön kiemelik: a projekt semmilyen politikai célt nem szolgál, és nem engedélyeznek politikai szimbólumokat vagy megosztó üzeneteket a köveken. A fókusz kizárólag a közösségépítésen, az összetartozás érzésén és a közös alkotás örömén van.
A Csíksomlyói kövek projektet a Homoródmente Kulturális Egyesület szervezi, partnere Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata.
