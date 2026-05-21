Festett kövekből híd: közösségi élmény és az összetartozás üzenetei

Fotó: Borbély Fanni

Festett kövek, bibliai idézetek és személyes üzenetek is várják majd a zarándokokat Csíksomlyón. A Csíksomlyói kövek kezdeményezés célja, hogy apró ajándékokon keresztül hozzon közelebb egymáshoz embereket és közösségeket.

Nagy Lilla

2026. május 21., 12:202026. május 21., 12:20

A csíksomlyói búcsú évről évre százezreket mozgat meg, idén azonban egy különleges közösségi művészeti projekt is színesíti a zarándoklatot. A Csíksomlyói kövek elnevezésű kezdeményezés festett köveken és bibliai idézeteken keresztül szeretne örömet, hitet és összetartozást közvetíteni a résztvevőknek. Az ötletgazda, Both Eszter mesélt arról, hogyan nőtte ki magát egy családi hobbi egy több ezer embert megszólító közösségi programmá.

Egy családi ötletből országokon átívelő kezdeményezés

Both Eszter elmondta: a történet évekkel ezelőtt indult Bukarestben, ahol lányaival rendszeresen festettek köveket, majd azokat parkokban és köztereken hagyták apró üzenetekkel. Ezeken a köveken eleinte nem bibliai idézetek szerepeltek, hanem egyszerű kedves üzenetek: „Legyen szebb a napod”, vagy „Ez az ajándék neked szól” – mesélte. A kezdeményezésből később közösség is alakult, majd a bukaresti Calvineum gyülekezetben már olyan kövek készültek, amelyekre igéket írtak. Innen jött az ötlet, hogy a projektet nagyobb közegbe is elvigyék. „Arra gondoltunk, mi lehetne ennél méltóbb helyszín, mint a csíksomlyói búcsú? A saját eszközeinkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy még meghittebb és szakrálisabb legyen ez az élmény” – fogalmazott.

Több mint ötszáz kő már elkészült

A szervezők komoly előkészületekkel vágtak bele a projektbe. Sógor Enikő alpolgármester segítségével felvették a kapcsolatot a Nagy István Művészeti Középiskolával, ahol Nagy Edina képzőművész-tanár és diákjai is bekapcsolódtak a munkába.

Május eleje óta már több mint ötszáz festett kő készült el az iskolában, de a cél ennél jóval nagyobb: mintegy négyezer kővel készülnek a búcsúra.

A projekt két szakaszban valósul meg. Az elsőben diákok és önkéntesek készítik elő a köveket, a második szakaszban pedig már maguk a zarándokok is csatlakozhatnak az alkotáshoz Csíkszereda főterén és a csíksomlyói kegytemplom környezetében felállított standoknál, csütörtöktől. A résztvevők megfesthetik saját köveiket, kiválaszthatnak hozzájuk egy bibliai idézetet, majd az elkészült alkotásokat egy közös gyűjtődobozba helyezik. Innen bárki szabadon elvihet magával egy követ – egy ismeretlen ember személyes ajándékát.

Nem tárgyakat, élményeket adnak tovább

A szervezők hangsúlyozzák: a projekt nem kereskedelmi célú, a kövek ingyenesen elvihetők, az egész kezdeményezés lényege pedig az adás és elfogadás közösségi élménye. „Úgy vélem, nagyon szép gesztus egy teljesen ismeretlen embertől kapni egy kézzel festett követ és mellé egy igét” – mondta Both Eszter. „Mi tulajdonképpen csak egy kis örömöt szeretnénk csempészni az emberek életébe.”

A projekt részeként Facebook-csoport is indult, ahol a kövek készítői és új tulajdonosai akár egymásra is találhatnak. A szervezők arra kérik az alkotókat, hogy a kövek hátoldalára írják fel a „Csíksomlyó 2026” jelölést, valamint nevüket vagy monogramjukat és lakóhelyüket.

„Hidat szeretnénk képezni az emberek között”

Both Eszter szerint a kezdeményezés egyik legfontosabb üzenete az összetartozás erősítése. „Olyan időszakon vagyunk túl, amikor sok politikai és társadalmi feszültség érte a magyarságot, határon innen és túl. Mi ezekkel a kövekkel is tulajdonképpen csak hidat szeretnénk képezni az emberek között” – fogalmazott.

A szervezők külön kiemelik: a projekt semmilyen politikai célt nem szolgál, és nem engedélyeznek politikai szimbólumokat vagy megosztó üzeneteket a köveken. A fókusz kizárólag a közösségépítésen, az összetartozás érzésén és a közös alkotás örömén van.

A Csíksomlyói kövek projektet a Homoródmente Kulturális Egyesület szervezi, partnere Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. május 20., szerda

Nagy Tivadar: sok jót tett velem a Fennvaló

Közel száz fellépő közreműködésével tartanak jótékonysági gálát május 23-án 18 órától a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában. A beérkező adományokat a daganatos megbetegedéssel küzdő csíkszeredai zenész, Nagy Tivadar számára ajánlják fel.

2026. május 19., kedd

Hunyadi János korát idézik meg: Hunyadi napok Csíksomlyón

Izgalmas időutazásra hívnak május 20-22. között a csíksomlyói Mária-kertbe: a Hunyadi napok tartalmas programjai között minden korosztály találhat kedvére valót.

2026. május 17., vasárnap

Múzeumi sztorik: pünkösdi üdvözlet a századfordulóról

A gyors e-mailek világában már csak nosztalgiával emlékszünk vissza azokra az időkre és az örömteli meglepetésre, amikor rokonaink, barátaink valamilyen alkalomból küldött üdvözlőlapját nyújtotta át a postás.

2026. május 15., péntek

Nevetés a hiány peremén, avagy a bohócjáték létjogosultsága

Elnyűtt cipők, szürke közöny, majd néma gondoskodás. Az Ad Hoc Csoport bohócjátéka fájdalmas és gyengéd látlelet az egymásrautaltságról. Kevés szóval, de annál erősebb mondanivalóval szól kacagva és sírva a mély érzésekről.

2026. május 11., hétfő

„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról

Noha készültek rá, és szerepelt is a Csíki Játékszín közzétett májusi programjában, elmarad az UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja, amely az országban egyedülállónak számított. „Le vagyunk sújtva” – fogalmazott Veress Albert színházigazgató.

2026. május 08., péntek

A könyvek szeretete vonzásában

Vásárlásért, beszélgetésekért, friss kötetekért, vagy egyszerűen a rendezvény hangulatáért – ki miért látogat el egy könyvvásárra?

2026. május 06., szerda

Kezdődik – de hol is kezdjük? Programrengeteg a Csíkszeredai Könyvvásáron

Sűrű, többrétegű irodalmi térként tárul elénk a Csíkszeredai Könyvvásár programja, ahol a magyarországi és az erdélyi alkotók folyamatos dialógusban jelennek meg, egymásba kapcsolódó eseményeken. Május 7–10. között érdemes ellátogatni a rendezvényre.

2026. május 05., kedd

Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?

A színpadon nincs párbeszéd, csak mozdulat. A gyerekekben viszont annál több kérdés születik. A Holle anyó táncjáték megmutatja, hogyan tanulják a mai gyerekek olvasni a látványt, és hol akadnak el közben.

2026. május 04., hétfő

Időutazás a néphagyományban: egy év története színpadon

Egyetlen este alatt járhatja végig a közönség az év teljes körét – a tél archaikus rítusaitól a nyári aratódalokig. Az Esztendő kereke című előadásról tartott sajtótájékoztatón az alkotók a hagyomány és a színpad találkozásáról beszéltek.

2026. május 01., péntek

Töredékek, amelyek megszólítanak – megnyílt a Reductive narratives

Mintsem történeteket meséljen, a jelentés születését vizsgálja Ferencz S. Apor retrospektív tárlata a csíkszeredai Mikó-várban. A megnyitón elhangzott beszédek a kortárs művészet befogadásának felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozták.

