Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?

Holle anyó - a Grimm testvérek meséje emberi erényekről és az igazságról, amelyben mindnyájan bízunk
Fotó: Budapest Táncszínház
A színpadon nincs párbeszéd, csak mozdulat. A gyerekekben viszont annál több kérdés születik. A Holle anyó táncjáték megmutatja, hogyan tanulják a mai gyerekek olvasni a látványt, és hol akadnak el közben.
A Táncvilágnap Csíkszereda programsorozata részeként láthattuk a Holle anyó táncjátékot, amely első pillantásra biztonságos választásnak tűnik: ismert Grimm-mese, világos erkölcsi tengely, lineáris történet. A Budapest Táncszínház előadásában azonban a hangsúly nem a kimondott szón, hanem a mozdulaton van. Ez az a pont, ahol a mai gyerekek befogadói reflexei és a táncszínház nyelve egymásnak feszülnek.
A produkció erőssége kétségtelenül a professzionális táncosi jelenlét és a tiszta narratív ív. A dramaturgia követhető, a karakterek plasztikusan elkülönülnek, a koreográfia világosan jelöli ki a „jó” és „rossz” szereplők minőségeit. A narrátor jelenléte pedig kulcsfontosságú híd: nélküle a történet jelentős része a kisebbek számára elveszne a mozgás absztrakciójában.
„Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya: az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édeslánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt a Hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából.”
A Grimm testvérek kedves és tanulságos meséje emberi erényekről és az igazságról, amelyben mindnyájan bízunk. (Amely korunkban éppen olyan aktuális, mint generációkkal ezelőtt…) – olvasható az előadás beharangozójában.
A koreográfiát Földi Béla jegyzi, a zenét Henrik Ibsen Peer Gynt című darabjából vették át, melyet Edvard Grieg szerzett. A fénytechnika Földi Béla munkája, a díszlet- és jelmeztervező Molnár Zsuzsa. A narrátor szerepében Boros Zoltánt láthattuk.
A mai, óvodás és kisiskolás korosztály színházi tapasztalata jellemzően verbális. Dialógusokra, expliciten kimondott konfliktusokra, jól felismerhető fordulatokra vannak hangolva. Ehhez képest a táncszínház másfajta figyelmet igényel: képolvasást, testbeszéd-értelmezést, ritmusérzékenységet.
Ez a különbség az előadás elején élesen kirajzolódik. A gyerekek egy része türelmetlenül reagál: „Nem tud beszélni?” – hangzik el az egyik spontán gyermeki kommentár. Ez nem pusztán naiv kérdés, hanem pontos diagnózis is: a gyerekek nem azt kapják, amit megszoktak. A mozgás – mint elsődleges jelentéshordozó – a gyerekek számára elsőre nehezen befogadható.
Az unalom pillanatai is innen fakadnak. Nem a produkció minőségének hiányából, inkább az elvárások és a forma közti eltérésből. A figyelem nem automatikusan kapcsol be, azt itt meg kell tanulni használni.
Gyerekek és táncszínház: hogyan értelmezik a kicsik a mozdulatot mint narratív eszközt?
Fotó: Budapest Táncszínház
Érdekes módon éppen ezek a félreértések teszik izgalmassá az előadást. A gyerekek értelmezése nem hibás, hanem alternatív. Amikor a mostoha és lánya szándékosan ügyetlen, groteszk mozgását látják, nem stilizált karakterábrázolásként dekódolják, hanem egyszerűen így reagálnak: „Nem tud balettozni”. Ez a megfigyelés egyszerre pontos és félrecsúszott, és éppen ettől hiteles.
Ugyanez figyelhető meg a humoros jeleneteknél. Holle anyó két keréken való lebegőnek ható bevonulása a rendezői szándék szerint varázslatos effektus, a gyerekek azonban másképp látják: „Gurul Holle anyó”. A nevetés itt a varázslat helyett a leleplezéséből fakad. A gyerekek nem az illúziót keresik, meg akarják fejteni mindazt, amit látnak.
A tárgyi világ is hasonlóképpen működik. Az orsó például, amely a történet egyik kulcseleme, sokuk számára teljesen ismeretlen. „Azt se tudom mi az az orsó” – hangzik el. Itt a narrátor szerepe válik döntővé: egyrészt mesél, de kulturális fordítást is végez, tanít.
Az előadás egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a befogadás nem statikus. A kezdeti idegenkedést fokozatos ráhangolódás váltja fel.
Ez a folyamat különösen látványos a történet végére. A tanulság – a szorgalom jutalma és a lustaság következménye – világosan összeáll. A gyerekek reakciói is ezt tükrözik: „Rajtuk nem ragadt semmi arany”. A metafora itt már működik, még ha saját nyelvre lefordítva is, még ha nekik szavakként még nem is tiszta.
A természethez kapcsolódó képek (például a fa) azonnali, érzéki reakciókat váltanak ki: „Ne, milyen sok ága van”. Ezek a pillanatok azt mutatják, hogy a vizualitás és a mozgás képes közvetlenül hatni, függetlenül a narratív megértés mélységétől.
A táncosok technikai felkészültsége vitathatatlan, és ez a gyerekek számára is érzékelhető. A „Jaj, de szépen táncol” típusú reakciók azt jelzik, hogy az esztétikai minőség átmegy, még ha nem is teljesen tudatos szinten. A szép mozgás, a tiszta forma, a ritmus univerzális jelek. Ugyanakkor a stilizáció határai is kirajzolódnak. A túl finom jelentésrétegek elvesznek, ha nincs hozzájuk elég kontextus. A gyerekek konkrétumokra reagálnak: ki mit csinál, mi történik fizikailag a színpadon. A szimbolikus jelentések csak részben épülnek be.
A gyerekek sokszor újraértelmezik a látottakat aszerint, hogy a környezet mit árul el a mozdulatról
Fotó: Borviz Attila
Az előadás egyik legfontosabb hozadéka nem maga a történet, hanem a befogadás folyamata. A mai gyerekek elsőre nem „nem értik” a táncszínházat, hanem más módon közelítenek hozzá. Nyitottak, kíváncsiak, de szükségük van időre és kapaszkodókra. A narrátor alkalmazása ebben a formában nem kompromisszum, hanem nagyon is tudatos stratégia. Hidat képez a verbális és a nonverbális között. Ugyanakkor felveti a kérdést: meddig lehet segíteni, irányt mutatni anélkül, hogy a tánc autonómiája sérülne?
Az is világossá válik, hogy a táncszínházra való nevelés nem egyetlen előadás feladata. Ez egy folyamat, amelyben az első találkozások inkább tapogatózóak, és részben félreértésekkel teli élmények. De éppen ezek az élmények rakják le az alapokat.
Paradox módon az előadás egyik legnagyobb erénye éppen az, ami kezdetben akadály: az ismeretlenség. A gyerekeket megragadja, hogy valami mást látnak, mint amit megszoktak. Nem tudják azonnal fogyasztani, ezért kénytelenek aktívan viszonyulni hozzá. Ez az aktív viszonyulás – még ha néha unalommal, nevetéssel vagy értetlenséggel jár is – sokkal mélyebb élményt alapoz meg, mint a teljesen kiszámítható, verbálisan túldeterminált előadások.
A Holle anyó táncjáték nem hibátlan gyerekelőadás, ha a hagyományos, verbális színházi elvárások felől közelítünk. De nem is ez a mércéje. Inkább egyfajta teszt: meddig képes a mai gyerek követni egy történetet, ha azt nem mondják, hanem mutatják? A válasz árnyalt. Kezdetben bizonytalanul, töredezetten, félreértésekkel. De egyre növekvő figyelemmel, egyre több felismeréssel. A végére pedig – legalább részben – összeáll a kép. Ez a folyamat önmagában érték. Nemcsak a mese tanulsága miatt, hanem mert megtanít egy másik nyelvet: a mozgásét. És ez a nyelv, bár elsőre idegen, hosszabb távon gazdagabb befogadói tapasztalatot kínál.
