Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?

A színpadon nincs párbeszéd, csak mozdulat. A gyerekekben viszont annál több kérdés születik. A Holle anyó táncjáték megmutatja, hogyan tanulják a mai gyerekek olvasni a látványt, és hol akadnak el közben.

Nagy Lilla 2026. május 05., 16:142026. május 05., 16:14

A Táncvilágnap Csíkszereda programsorozata részeként láthattuk a Holle anyó táncjátékot, amely első pillantásra biztonságos választásnak tűnik: ismert Grimm-mese, világos erkölcsi tengely, lineáris történet. A Budapest Táncszínház előadásában azonban a hangsúly nem a kimondott szón, hanem a mozdulaton van. Ez az a pont, ahol a mai gyerekek befogadói reflexei és a táncszínház nyelve egymásnak feszülnek. A produkció erőssége kétségtelenül a professzionális táncosi jelenlét és a tiszta narratív ív. A dramaturgia követhető, a karakterek plasztikusan elkülönülnek, a koreográfia világosan jelöli ki a „jó" és „rossz" szereplők minőségeit. A narrátor jelenléte pedig kulcsfontosságú híd: nélküle a történet jelentős része a kisebbek számára elveszne a mozgás absztrakciójában.

„Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya: az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édeslánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt a Hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából.”

A Grimm testvérek kedves és tanulságos meséje emberi erényekről és az igazságról, amelyben mindnyájan bízunk. (Amely korunkban éppen olyan aktuális, mint generációkkal ezelőtt…) – olvasható az előadás beharangozójában.

A koreográfiát Földi Béla jegyzi, a zenét Henrik Ibsen Peer Gynt című darabjából vették át, melyet Edvard Grieg szerzett. A fénytechnika Földi Béla munkája, a díszlet- és jelmeztervező Molnár Zsuzsa. A narrátor szerepében Boros Zoltánt láthattuk.

A színházi elvárás és a tánc valósága A mai, óvodás és kisiskolás korosztály színházi tapasztalata jellemzően verbális. Dialógusokra, expliciten kimondott konfliktusokra, jól felismerhető fordulatokra vannak hangolva. Ehhez képest a táncszínház másfajta figyelmet igényel: képolvasást, testbeszéd-értelmezést, ritmusérzékenységet. Ez a különbség az előadás elején élesen kirajzolódik. A gyerekek egy része türelmetlenül reagál: „Nem tud beszélni?” – hangzik el az egyik spontán gyermeki kommentár. Ez nem pusztán naiv kérdés, hanem pontos diagnózis is: a gyerekek nem azt kapják, amit megszoktak. A mozgás – mint elsődleges jelentéshordozó – a gyerekek számára elsőre nehezen befogadható. Az unalom pillanatai is innen fakadnak. Nem a produkció minőségének hiányából, inkább az elvárások és a forma közti eltérésből. A figyelem nem automatikusan kapcsol be, azt itt meg kell tanulni használni.

Gyerekek és táncszínház: hogyan értelmezik a kicsik a mozdulatot mint narratív eszközt? Fotó: Budapest Táncszínház

A félreértések produktív tere Érdekes módon éppen ezek a félreértések teszik izgalmassá az előadást. A gyerekek értelmezése nem hibás, hanem alternatív. Amikor a mostoha és lánya szándékosan ügyetlen, groteszk mozgását látják, nem stilizált karakterábrázolásként dekódolják, hanem egyszerűen így reagálnak: „Nem tud balettozni”. Ez a megfigyelés egyszerre pontos és félrecsúszott, és éppen ettől hiteles. Ugyanez figyelhető meg a humoros jeleneteknél. Holle anyó két keréken való lebegőnek ható bevonulása a rendezői szándék szerint varázslatos effektus, a gyerekek azonban másképp látják: „Gurul Holle anyó”. A nevetés itt a varázslat helyett a leleplezéséből fakad. A gyerekek nem az illúziót keresik, meg akarják fejteni mindazt, amit látnak. A tárgyi világ is hasonlóképpen működik. Az orsó például, amely a történet egyik kulcseleme, sokuk számára teljesen ismeretlen. „Azt se tudom mi az az orsó” – hangzik el. Itt a narrátor szerepe válik döntővé: egyrészt mesél, de kulturális fordítást is végez, tanít. Fokozatos ráhangolódás, tanulható figyelem Az előadás egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a befogadás nem statikus. A kezdeti idegenkedést fokozatos ráhangolódás váltja fel.

Ahogy telik az idő, a gyerekek egyre több kapaszkodót találnak: felismerik a karaktereket, megértik az ismétlődő mozdulatokat, összekötik a látottakat a narrátor szavaival.

Ez a folyamat különösen látványos a történet végére. A tanulság – a szorgalom jutalma és a lustaság következménye – világosan összeáll. A gyerekek reakciói is ezt tükrözik: „Rajtuk nem ragadt semmi arany”. A metafora itt már működik, még ha saját nyelvre lefordítva is, még ha nekik szavakként még nem is tiszta. A természethez kapcsolódó képek (például a fa) azonnali, érzéki reakciókat váltanak ki: „Ne, milyen sok ága van”. Ezek a pillanatok azt mutatják, hogy a vizualitás és a mozgás képes közvetlenül hatni, függetlenül a narratív megértés mélységétől. A jelenlét ereje és korlátai A táncosok technikai felkészültsége vitathatatlan, és ez a gyerekek számára is érzékelhető. A „Jaj, de szépen táncol” típusú reakciók azt jelzik, hogy az esztétikai minőség átmegy, még ha nem is teljesen tudatos szinten. A szép mozgás, a tiszta forma, a ritmus univerzális jelek. Ugyanakkor a stilizáció határai is kirajzolódnak. A túl finom jelentésrétegek elvesznek, ha nincs hozzájuk elég kontextus. A gyerekek konkrétumokra reagálnak: ki mit csinál, mi történik fizikailag a színpadon. A szimbolikus jelentések csak részben épülnek be.

A gyerekek sokszor újraértelmezik a látottakat aszerint, hogy a környezet mit árul el a mozdulatról Fotó: Borviz Attila