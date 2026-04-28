Könyv, közösség, jelenlét: új fejezetet nyit a 11. Csíkszeredai Könyvvásár

Fotó: Borbély Fanni
Több mint 50 kiadó, 120 meghívott és négy helyszín várja az érdeklődőket május 7–10. között a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, amely ezúttal is a könyv és a találkozások ünnepe lesz az Erőss Zsolt Arénában.
2026. április 28., 12:33
2026. április 28., 12:352026. április 28., 12:35
Május elején ismét a könyveké lesz a főszerep Csíkszeredában. A 11. alkalommal megszervezett könyvvásár mára az erdélyi kulturális élet egyik kiemelt eseményévé vált, amely nemcsak a szakmát, hanem a széles közönséget is megszólítja.
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila polgármester a kedden tartott sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendezvény különös jelentőséggel bír a felgyorsult, digitális világban. Mint hangsúlyozta,
Úgy fogalmazott, hogy ez az esemény segít időt teremteni a gondolkodásra és az értelmezésre, ami ma különösen fontos. A városvezető azt is kiemelte, hogy a könyv még mindig az a kulturális forma, amely a mindennapokban is jelen tud lenni: egy hosszú nap után is elérhető, személyes élményt kínál.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere
Fotó: Borbély Fanni
Hajdú Áron, a Bookart Kiadó vezetője szerint a Csíkszeredai Könyvvásár évről évre erősödik szakmailag. Mint mondta, a rendezvény programja és meghívottjai alapján már most olyan szintet képvisel, amely bármely kisváros számára példaértékű lehet. Kiemelte a szervezők munkáját is, különösen azt, hogy korlátozott erőforrások mellett is sikerül színvonalas eseményt létrehozni.
Hajdú arra is kitért, hogy egyre több intézmény kapcsolódik be a szervezésbe, ami tovább erősíti a rendezvény közösségi jellegét. Példaként említette a középiskolásoknak szóló olvasóversenyt, amely több száz diákot mozgat meg, és ez hosszú távon is hozzájárulhat az olvasáskultúra erősítéséhez.
Hajdú Áron, a Bookart Kiadó vezetője
Fotó: Borbély Fanni
Újdonság, hogy idén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem formális partnerként van jelen az eseményen. Pap Levente dékán szerint ez a kapcsolat eddig is létezett, most azonban tudatosabb és szervezettebb formát ölt. Mint rámutatott, az egyetem hármas küldetése – oktatás, kutatás és társadalmi szerepvállalás – jól illeszkedik a könyvvásár szellemiségéhez. Hangsúlyozta, hogy különösen fontos a fiatalok bevonása, ezért az egyetem számos programmal készül, amelyek az irodalomhoz és az alkotáshoz hozzák közelebb a diákokat. Pap Levente szerint a rendezvény kiváló alkalom arra is, hogy az egyetemi hallgatók alkotóként vagy szakmai résztvevőként mutatkozzanak be a nagyközönség előtt.
Pap Levente, a Sapientia EMTE dékánja
Fotó: Borbély Fanni
Sógor Enikő alpolgármester a könyvvásár közösségépítő szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, a cél az, hogy az olvasás egyéni élménye közösségi tapasztalattá váljon, ahol szerzők és olvasók közvetlenül találkozhatnak. Rámutatott, hogy a szervezők tudatosan törekednek minden korosztály megszólítására. Az elmúlt években külön figyelmet fordítottak a gyermekek bevonására, ami szerinte mára látványos eredményeket hozott. A rendezvény mérete is ezt tükrözi: több mint 50 kiadó, közel 30 stand, négy helyszín és több mint 70 program várja az érdeklődőket. Az alpolgármester szerint ez azt mutatja, hogy a könyvvásár stabilan tartja, sőt növeli a színvonalát.
Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere
Fotó: Borbély Fanni
A kínálatban könyvbemutatók, rendhagyó irodalomórák, gyermekfoglalkozások és interaktív események egyaránt szerepelnek. A szervezők hangsúlyt fektetnek arra, hogy az erdélyi és magyarországi szerzők egyaránt jelen legyenek. A könyvvásár így nem csupán könyvek bemutatásáról szól, hanem élő kulturális térként működik, ahol párbeszéd alakul ki alkotók és közönség között.
Fotó: Borbély Fanni
A megszólalók egyetértettek abban, hogy a könyvvásár túlmutat önmagán: egyfajta válasz a modern információs környezet kihívásaira. Ahogy Korodi Attila is utalt rá, a könyv képes lelassítani és mélyebb megértést kínálni. A 11. Csíkszeredai Könyvvásár így nemcsak programok sorozata, hanem egy olyan kulturális tér, ahol az olvasás ismét központi élménnyé válhat.
A teljes programkínálat a könyvvásár honlapján elérhető, ahol szűrők szerint válogathatunk a megannyi lehetőség közül.
