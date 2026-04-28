Könyv, közösség, jelenlét: új fejezetet nyit a 11. Csíkszeredai Könyvvásár

Fotó: Borbély Fanni

Több mint 50 kiadó, 120 meghívott és négy helyszín várja az érdeklődőket május 7–10. között a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, amely ezúttal is a könyv és a találkozások ünnepe lesz az Erőss Zsolt Arénában.

Nagy Lilla

Május elején ismét a könyveké lesz a főszerep Csíkszeredában. A 11. alkalommal megszervezett könyvvásár mára az erdélyi kulturális élet egyik kiemelt eseményévé vált, amely nemcsak a szakmát, hanem a széles közönséget is megszólítja.

Korodi Attila polgármester a kedden tartott sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendezvény különös jelentőséggel bír a felgyorsult, digitális világban. Mint hangsúlyozta,

a könyvvásár lehetőséget teremt arra, hogy az emberek kiszakadjanak az egymondatos információk világából, és visszataláljanak az elmélyült olvasás élményéhez.

Úgy fogalmazott, hogy ez az esemény segít időt teremteni a gondolkodásra és az értelmezésre, ami ma különösen fontos. A városvezető azt is kiemelte, hogy a könyv még mindig az a kulturális forma, amely a mindennapokban is jelen tud lenni: egy hosszú nap után is elérhető, személyes élményt kínál.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere

Egyre rangosabb szakmai esemény

Hajdú Áron, a Bookart Kiadó vezetője szerint a Csíkszeredai Könyvvásár évről évre erősödik szakmailag. Mint mondta, a rendezvény programja és meghívottjai alapján már most olyan szintet képvisel, amely bármely kisváros számára példaértékű lehet. Kiemelte a szervezők munkáját is, különösen azt, hogy korlátozott erőforrások mellett is sikerül színvonalas eseményt létrehozni.

Hajdú arra is kitért, hogy egyre több intézmény kapcsolódik be a szervezésbe, ami tovább erősíti a rendezvény közösségi jellegét. Példaként említette a középiskolásoknak szóló olvasóversenyt, amely több száz diákot mozgat meg, és ez hosszú távon is hozzájárulhat az olvasáskultúra erősítéséhez.

Hajdú Áron, a Bookart Kiadó vezetője

Egyetem és könyvvásár: szorosabb együttműködés

Újdonság, hogy idén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem formális partnerként van jelen az eseményen. Pap Levente dékán szerint ez a kapcsolat eddig is létezett, most azonban tudatosabb és szervezettebb formát ölt. Mint rámutatott, az egyetem hármas küldetése – oktatás, kutatás és társadalmi szerepvállalás – jól illeszkedik a könyvvásár szellemiségéhez. Hangsúlyozta, hogy különösen fontos a fiatalok bevonása, ezért az egyetem számos programmal készül, amelyek az irodalomhoz és az alkotáshoz hozzák közelebb a diákokat. Pap Levente szerint a rendezvény kiváló alkalom arra is, hogy az egyetemi hallgatók alkotóként vagy szakmai résztvevőként mutatkozzanak be a nagyközönség előtt.

Pap Levente, a Sapientia EMTE dékánja

Találkozások tere minden generációnak

Sógor Enikő alpolgármester a könyvvásár közösségépítő szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, a cél az, hogy az olvasás egyéni élménye közösségi tapasztalattá váljon, ahol szerzők és olvasók közvetlenül találkozhatnak. Rámutatott, hogy a szervezők tudatosan törekednek minden korosztály megszólítására. Az elmúlt években külön figyelmet fordítottak a gyermekek bevonására, ami szerinte mára látványos eredményeket hozott. A rendezvény mérete is ezt tükrözi: több mint 50 kiadó, közel 30 stand, négy helyszín és több mint 70 program várja az érdeklődőket. Az alpolgármester szerint ez azt mutatja, hogy a könyvvásár stabilan tartja, sőt növeli a színvonalát.

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere

Sokszínű programok, élő irodalom

A kínálatban könyvbemutatók, rendhagyó irodalomórák, gyermekfoglalkozások és interaktív események egyaránt szerepelnek. A szervezők hangsúlyt fektetnek arra, hogy az erdélyi és magyarországi szerzők egyaránt jelen legyenek. A könyvvásár így nem csupán könyvek bemutatásáról szól, hanem élő kulturális térként működik, ahol párbeszéd alakul ki alkotók és közönség között.

Visszatérés az olvasás lényegéhez

A megszólalók egyetértettek abban, hogy a könyvvásár túlmutat önmagán: egyfajta válasz a modern információs környezet kihívásaira. Ahogy Korodi Attila is utalt rá, a könyv képes lelassítani és mélyebb megértést kínálni. A 11. Csíkszeredai Könyvvásár így nemcsak programok sorozata, hanem egy olyan kulturális tér, ahol az olvasás ismét központi élménnyé válhat.

A teljes programkínálat a könyvvásár honlapján elérhető, ahol szűrők szerint válogathatunk a megannyi lehetőség közül.

2026. április 27., hétfő

Székely menyasszony: Csíkszeredában folytatódik az „esküvő”

Több várost meghódított már, most Csíkszeredába érkezik a Magyar Menyasszony utazó kapszula tárlata. A Székely menyasszony kiállítás múltat idéz, és személyes történeteken keresztül hozza közel az esküvők és női sorsok változását.

2026. április 25., szombat

Amikor a félfülű figyel, avagy A gyermek neve

Egy gyerekkori emlékből kiindulva bontja le az identitás, hatalom és emlékezet rétegeit Tompa Andrea performansza: személyes vallomás és kollektív tükör egyszerre. Csíkszeredában volt szerencsénk átélni.

2026. április 24., péntek

Kicsimadár – lírai lebegés fekete-fehérben

Néha nem történetet mesél, sokkal inkább érzéseket hagy maga után egy klip. A Kicsimadár videóklipje finom képekből és pehelykönnyű hangulatokból épít világot, ahol a találkozás és az elengedés szinte észrevétlenül történik meg.

2026. április 22., szerda

A tájnak sorsa van – diákok Baka István nyomában

Baka István versei képpé váltak Csíkszeredában: a diákok alkotásai személyes és közös olvasatokként mutatják meg, hogyan él tovább a költészet egy új generáció látásmódjában.

2026. április 20., hétfő

Elmélyülni a horgolás művészetében – videó

A horgolás mint kézműves hobbi az utóbbi években újra reneszánszát éli. Egyre többen fedezik fel nyugtató, meditatív és kreatív hatását.

2026. április 20., hétfő

Húsvét – egy kicsit másként

Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatójára készül a Tomcsa Sándor Színház társulata: Jean Poiret Kellemes húsvéti ünnepeket! című fergeteges francia vígjátékát Lendvai Zoltán rendezi. Vele beszélgettünk.

2026. április 19., vasárnap

Változni egy változó világban: Orosz Annabella útjai | Jelenlét

A gyerekkönyv-illusztrálást ajándékba kapta a szakmától, és szereti, amikor reális környezetben valami fantasztikum történik a rajz által – vallja Orosz Annabella grafikus, illusztrátor a Jelenlét legújabb műsorának meghívottja.

2026. április 18., szombat

Hit és helytállás a történelem árnyékában – bemutatták az Erdély arcai és harcai című filmet

Csíkszentsimonban a hit megtartó erejét állította középpontba az a kiállításmegnyitóval és filmbemutatóval egybekötött esemény, amely a 20. századi erdélyi egyházi személyek sorsát idézte meg.

2026. április 16., csütörtök

Az emlékezet rétegei – magyar alkotók a holokausztról

Április 16-a 2001 óta a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon indult a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján – a tragédia lenyomatai ma is ott élnek a lelkekben és a művészetben.

2026. április 16., csütörtök

Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

