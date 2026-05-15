Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nevetés a hiány peremén, avagy a bohócjáték létjogosultsága

bohócjáté, Ad Hoc Csoport, It's easier if:, Fehérbohóc, Auguszt, Federico Fellini

Öcsi állandóan Medárd agyára megy

Fotó: Izsák Előd

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elnyűtt cipők, szürke közöny, majd néma gondoskodás. Az Ad Hoc Csoport bohócjátéka fájdalmas és gyengéd látlelet az egymásrautaltságról. Kevés szóval, de annál erősebb mondanivalóval szól kacagva és sírva a mély érzésekről.

Nagy Lilla

2026. május 15., 14:062026. május 15., 14:06

2026. május 15., 14:082026. május 15., 14:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kolozsvári Ad Hoc Csoport It’s easier if: című előadása az M Stúdió terében, Sepsiszentgyörgyön volt legutóbb látható. Az előadás műfaja bohócjáték. A fiatal alkotók érzékeny, szinte hangtalan emberi tanulmányt vittek színpadra két figuráról, akik egymás idegeire mennek, mégis képtelenek létezni a másik nélkül. A nonverbális előadás középpontjában Öcsi és Medárd állnak: két karakter, akik első pillantásra a klasszikus bohócpáros archetipikus felállását idézik, mégis jóval többet hordoznak annál. A darab egyik legerősebb sajátossága, hogy a hallgatásból építkezik. Bár Medárd újra és újra bosszúsan ismételgeti Öcsi nevét, a valódi kommunikáció a mozdulatokban, a gesztusokban, a testek közötti távolságban és közeledésben történik meg. Itt a csend pedig sokkal hangosabb minden kimondott mondatnál.

bohócjáté, Ad Hoc Csoport, It's easier if:, Fehérbohóc, Auguszt, Federico Fellini Galéria

A vihar utáni csend, amikor végre Medárd is nyit Öcsi fele

Fotó: Izsák Előd

Bohócok öröksége: Fehérbohóc és Auguszt

Az előadás külön érdekessége, hogy szinte tankönyvszerűen épít a bohócszínház tradicionális karaktereire. A bohócjáték történetében két alapvető típus különíthető el: a műsorszámokat összekötő passage-bohóc és az entrée műfajának bohóca, aki önálló jeleneteket játszik. Az Ad Hoc Csoport egyértelműen az utóbbi hagyományhoz nyúl vissza, amelynek gyökerei az antik görög színjátszásig és a commedia dell’arte világáig vezetnek. A klasszikus páros egyik tagja a Fehérbohóc: elegáns, kontrollált, intelligens, szinte fensőbbséges figura. Vele szemben áll Auguszt, a széteső, ügyetlen, ösztönös bohóc, aki rendre felforgatja a rendet. Federico Fellini olasz filmrendező és forgatókönyvíró szerint ez a kettősség valójában az emberi természet két véglete: az ész és az ösztön összecsapása.

Hirdetés
bohócjáté, Ad Hoc Csoport, It's easier if:, Fehérbohóc, Auguszt, Federico Fellini Galéria

A kabát mint a hiány motívuma

Fotó: Izsák Előd

Az It’s easier if: ebből a konfliktusból építkezik. Medárd a Fehérbohóc hagyományát hordozza magán rendezett, szürke ruházatában, zárkózott tartásában, állandó ingerültségében mind ezt erősíti. Öcsi ezzel szemben maga a szétesettség. Óriási kabátja lóg rajta, cipője szakadt, ragasztószalaggal tartja össze önmagát, kantáros nadrágja esetlenül csüng rajta. Mégis van benne valami különös kettősség. Mert Öcsi nem teljesen Auguszt. Arca fehérre festett, hiányzik róla a klasszikus piros orr, így a figura mintha átmenet lenne a két bohóctípus között. Öcsi talán Medárd örököse. Mintha egy Fehérbohóc torzult továbbélése lenne. Erre az előadás finoman, de következetesen utal, különösen Öcsi hiányzó fél karjával. Az aszimmetria nemcsak a ruhájára, hanem a testére is rá van írva.

bohócjáté, Ad Hoc Csoport, It's easier if:, Fehérbohóc, Auguszt, Federico Fellini Galéria

A feszültséget szinte vágni lehet, amikor Medárd kiengedi a dühét

Fotó: Izsák Előd

A bohócjáték mint emberi dráma

A darab erőssége nem a humorból születik, hanem az abból kibomló fájdalomból. Öcsi minden nap gondoskodik Medárdról: hajat szárít neki, megmossa a fogát, odaviszi a kávét és az újságot, főz rá, terít neki, társaságot biztosít számára. Medárd azonban szinte végig érzéketlennek tűnik minderre. Saját keserűségébe temetkezik, a múltban ragadt, és legtöbbször csak piszkálja Öcsit, türelmetlen vele. A két figura kapcsolata groteszk, valahol mégis emberi. Hol egymást sodorják bajba, hol kihúzzák a másikat belőle, miközben lassan kibontakozik a tanulság:

ugyanannyira függnek egymástól, mint amennyire próbálnak szabadulni a másiktól.

És itt válik igazán erőssé az előadás üzenete. Az It’s easier if: nem akar nagy igazságokat harsogni. Egyszerű dolgokról beszél, arról, hogy egyedül minden nehezebb, hogy a szeretet sokszor nem a látványban, a grandiózus gesztusokban, hanem a rutinokban él. Egy odakészített kávéban, vagy egy megterített asztalban. Vagy egyszerűen abban, hogy ott vagyunk.

bohócjáté, Ad Hoc Csoport, It's easier if:, Fehérbohóc, Auguszt, Federico Fellini Galéria

Öcsi és a sebtapasz esete

Fotó: Izsák Előd

A bohóchangok és a játékos zenei világ szintén fontos szerepet kapnak az előadás atmoszférájának kialakításában. A finoman adagolt hanghatások nem pusztán aláfestik a jeleneteket, hanem a szereplők belső állapotait is érzékeltetik. A groteszk, olykor túlzó bohóchangok egyszerre idézik meg a klasszikus cirkuszi világot és annak melankóliáját. A játékos dallamok kezdetben könnyedséget sugallnak, ám ahogy a történet halad előre, fokozatosan felerősítik a jelenetek mögött húzódó magányt és kiszolgáltatottságot is. Ez a kettősség különösen jól illeszkedik a bohócjáték lényegéhez: a nevettetés és a szomorúság állandó egymásba csúszásához. A zene így hangulati elemként is működik, de az előadás egyik legfontosabb érzelmi rétegévé is válik, amely tovább mélyíti Öcsi és Medárd kapcsolatának törékenységét.

bohócjáté, Ad Hoc Csoport, It's easier if:, Fehérbohóc, Auguszt, Federico Fellini Galéria

Medárd a mindennapi rutin rabja

Fotó: Izsák Előd

A hiány díszlete

A minimalista díszlet szintén ezt az érzelmi világot szolgálja. Kevés tárggyal dolgozik, mégis erős vizuális jelentéseket hoz létre. A falon függő kabát képe különösen hangsúlyos motívum, a hiány metaforájává válik. Hiszen a kabát valakié, aki már nincs jelen, mégis itt hagyta maga után saját lenyomatát. Az előadás egyszerűen, mégis következetesen építi fel ezt a hiányérzetet, amely a végére kap igazán súlyt. Ennél többet viszont nem érdemes elárulni, a darab ereje ugyanis éppen az, hogy a néző maga rakja össze saját válaszait.

Miért működik ma is a bohócszínház?

Az Ad Hoc Csoport előadása fontos emlékeztető arra, hogy a bohócjáték korántsem poros, hanem élő és működő műfaj. Talán ma aktuálisabb, mint valaha. Egy olyan világban, ahol minden túlbeszélt és túlingerlő, különösen erős tud lenni egy olyan előadás, amely minimális eszközökkel, szinte teljes csendben képes emberi kapcsolatokról beszélni. Balázs-Kőmíves Ádám és Sárosi Áron egyrészt technikailag pontos bohócjátékot hoztak létre, másrészt valódi érzelmi jelenlétet is. Kozma Gábor Viktor szupervíziója alatt olyan produkció született, amely egyszerre hagyománytisztelő és kortárs.

bohócjáté, Ad Hoc Csoport, It's easier if:, Fehérbohóc, Auguszt, Federico Fellini Galéria

Öcsi gondozza az eszáradt növényeket

Fotó: Izsák Előd

Az It’s easier if: végül nem bohócokról szól, hanem rólunk. Azokról az emberekről, akik néha szeretetlennek tűnnek, miközben maguk is segítségre szorulnak. Azokról, akik gondoskodnak másokról akkor is, amikor semmit nem kapnak érte vissza. És arról, hogy néha valóban könnyebb, ha nem egyedül próbálunk létezni.

Színtér
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
Történelmi idénye végén még egy győzelemre hajt az FK Csíkszereda
Hiánypótló kettős szakokat indít, az AI-műveltségre is hangsúlyt fektet a BBTE
Ilyen még nem volt, szabadtéri tornán játszhatnak a legjobb európai teqballosok Székelyföldön
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Székelyhon

Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
Székelyhon

Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
Történelmi idénye végén még egy győzelemre hajt az FK Csíkszereda
Székely Sport

Történelmi idénye végén még egy győzelemre hajt az FK Csíkszereda
Hiánypótló kettős szakokat indít, az AI-műveltségre is hangsúlyt fektet a BBTE
Krónika

Hiánypótló kettős szakokat indít, az AI-műveltségre is hangsúlyt fektet a BBTE
Ilyen még nem volt, szabadtéri tornán játszhatnak a legjobb európai teqballosok Székelyföldön
Székely Sport

Ilyen még nem volt, szabadtéri tornán játszhatnak a legjobb európai teqballosok Székelyföldön
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról

Noha készültek rá, és szerepelt is a Csíki Játékszín közzétett májusi programjában, elmarad az UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja, amely az országban egyedülállónak számított. „Le vagyunk sújtva” – fogalmazott Veress Albert színházigazgató.

„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról
„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról
2026. május 11., hétfő

„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról
Hirdetés
2026. május 08., péntek

A könyvek szeretete vonzásában

Vásárlásért, beszélgetésekért, friss kötetekért, vagy egyszerűen a rendezvény hangulatáért – ki miért látogat el egy könyvvásárra?

A könyvek szeretete vonzásában
A könyvek szeretete vonzásában
2026. május 08., péntek

A könyvek szeretete vonzásában
2026. május 06., szerda

Kezdődik – de hol is kezdjük? Programrengeteg a Csíkszeredai Könyvvásáron

Sűrű, többrétegű irodalmi térként tárul elénk a Csíkszeredai Könyvvásár programja, ahol a magyarországi és az erdélyi alkotók folyamatos dialógusban jelennek meg, egymásba kapcsolódó eseményeken. Május 7–10. között érdemes ellátogatni a rendezvényre.

Kezdődik – de hol is kezdjük? Programrengeteg a Csíkszeredai Könyvvásáron
Kezdődik – de hol is kezdjük? Programrengeteg a Csíkszeredai Könyvvásáron
2026. május 06., szerda

Kezdődik – de hol is kezdjük? Programrengeteg a Csíkszeredai Könyvvásáron
2026. május 05., kedd

Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?

A színpadon nincs párbeszéd, csak mozdulat. A gyerekekben viszont annál több kérdés születik. A Holle anyó táncjáték megmutatja, hogyan tanulják a mai gyerekek olvasni a látványt, és hol akadnak el közben.

Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?
Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?
2026. május 05., kedd

Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Időutazás a néphagyományban: egy év története színpadon

Egyetlen este alatt járhatja végig a közönség az év teljes körét – a tél archaikus rítusaitól a nyári aratódalokig. Az Esztendő kereke című előadásról tartott sajtótájékoztatón az alkotók a hagyomány és a színpad találkozásáról beszéltek.

Időutazás a néphagyományban: egy év története színpadon
Időutazás a néphagyományban: egy év története színpadon
2026. május 04., hétfő

Időutazás a néphagyományban: egy év története színpadon
2026. május 01., péntek

Töredékek, amelyek megszólítanak – megnyílt a Reductive narratives

Mintsem történeteket meséljen, a jelentés születését vizsgálja Ferencz S. Apor retrospektív tárlata a csíkszeredai Mikó-várban. A megnyitón elhangzott beszédek a kortárs művészet befogadásának felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozták.

Töredékek, amelyek megszólítanak – megnyílt a Reductive narratives
Töredékek, amelyek megszólítanak – megnyílt a Reductive narratives
2026. május 01., péntek

Töredékek, amelyek megszólítanak – megnyílt a Reductive narratives
2026. április 29., szerda

Tánc mindenek felett: közös ritmusra lüktetett Csíkszereda a világnapon

Flashmobbal, esővel dacolva és stílusokat összefonva zárult a tánc világnapja Csíkszereda főterén: néptánc, balett és hip-hop találkozott egy közös, lüktető ünnepben.

Tánc mindenek felett: közös ritmusra lüktetett Csíkszereda a világnapon
Tánc mindenek felett: közös ritmusra lüktetett Csíkszereda a világnapon
2026. április 29., szerda

Tánc mindenek felett: közös ritmusra lüktetett Csíkszereda a világnapon
Hirdetés
2026. április 29., szerda

Kapcsolódni a saját történeteinkhez – megnyílt Csíkszeredában a Székely menyasszony kiállítás

Második székelyföldi állomásán, Csíkszeredában nyitották meg a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállításának utazó kapszula tárlatát. A Székely menyasszony párbeszédet indít tájegységek és korok között – hangzott el a megnyitón.

Kapcsolódni a saját történeteinkhez – megnyílt Csíkszeredában a Székely menyasszony kiállítás
Kapcsolódni a saját történeteinkhez – megnyílt Csíkszeredában a Székely menyasszony kiállítás
2026. április 29., szerda

Kapcsolódni a saját történeteinkhez – megnyílt Csíkszeredában a Székely menyasszony kiállítás
2026. április 28., kedd

Könyv, közösség, jelenlét: új fejezetet nyit a 11. Csíkszeredai Könyvvásár

Több mint 50 kiadó, 120 meghívott és négy helyszín várja az érdeklődőket május 7–10. között a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, amely ezúttal is a könyv és a találkozások ünnepe lesz az Erőss Zsolt Arénában.

Könyv, közösség, jelenlét: új fejezetet nyit a 11. Csíkszeredai Könyvvásár
Könyv, közösség, jelenlét: új fejezetet nyit a 11. Csíkszeredai Könyvvásár
2026. április 28., kedd

Könyv, közösség, jelenlét: új fejezetet nyit a 11. Csíkszeredai Könyvvásár
2026. április 27., hétfő

Székely menyasszony: Csíkszeredában folytatódik az „esküvő”

Több várost meghódított már, most Csíkszeredába érkezik a Magyar Menyasszony utazó kapszula tárlata. A Székely menyasszony kiállítás múltat idéz, és személyes történeteken keresztül hozza közel az esküvők és női sorsok változását.

Székely menyasszony: Csíkszeredában folytatódik az „esküvő”
Székely menyasszony: Csíkszeredában folytatódik az „esküvő”
2026. április 27., hétfő

Székely menyasszony: Csíkszeredában folytatódik az „esküvő”
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!