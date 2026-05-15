Nevetés a hiány peremén, avagy a bohócjáték létjogosultsága

Elnyűtt cipők, szürke közöny, majd néma gondoskodás. Az Ad Hoc Csoport bohócjátéka fájdalmas és gyengéd látlelet az egymásrautaltságról. Kevés szóval, de annál erősebb mondanivalóval szól kacagva és sírva a mély érzésekről.

Nagy Lilla 2026. május 15., 14:062026. május 15., 14:06 2026. május 15., 14:082026. május 15., 14:08

A kolozsvári Ad Hoc Csoport It’s easier if: című előadása az M Stúdió terében, Sepsiszentgyörgyön volt legutóbb látható. Az előadás műfaja bohócjáték. A fiatal alkotók érzékeny, szinte hangtalan emberi tanulmányt vittek színpadra két figuráról, akik egymás idegeire mennek, mégis képtelenek létezni a másik nélkül. A nonverbális előadás középpontjában Öcsi és Medárd állnak: két karakter, akik első pillantásra a klasszikus bohócpáros archetipikus felállását idézik, mégis jóval többet hordoznak annál. A darab egyik legerősebb sajátossága, hogy a hallgatásból építkezik. Bár Medárd újra és újra bosszúsan ismételgeti Öcsi nevét, a valódi kommunikáció a mozdulatokban, a gesztusokban, a testek közötti távolságban és közeledésben történik meg. Itt a csend pedig sokkal hangosabb minden kimondott mondatnál.

A vihar utáni csend, amikor végre Medárd is nyit Öcsi fele Fotó: Izsák Előd

Bohócok öröksége: Fehérbohóc és Auguszt Az előadás külön érdekessége, hogy szinte tankönyvszerűen épít a bohócszínház tradicionális karaktereire. A bohócjáték történetében két alapvető típus különíthető el: a műsorszámokat összekötő passage-bohóc és az entrée műfajának bohóca, aki önálló jeleneteket játszik. Az Ad Hoc Csoport egyértelműen az utóbbi hagyományhoz nyúl vissza, amelynek gyökerei az antik görög színjátszásig és a commedia dell’arte világáig vezetnek. A klasszikus páros egyik tagja a Fehérbohóc: elegáns, kontrollált, intelligens, szinte fensőbbséges figura. Vele szemben áll Auguszt, a széteső, ügyetlen, ösztönös bohóc, aki rendre felforgatja a rendet. Federico Fellini olasz filmrendező és forgatókönyvíró szerint ez a kettősség valójában az emberi természet két véglete: az ész és az ösztön összecsapása. Hirdetés

A kabát mint a hiány motívuma Fotó: Izsák Előd

Az It’s easier if: ebből a konfliktusból építkezik. Medárd a Fehérbohóc hagyományát hordozza magán rendezett, szürke ruházatában, zárkózott tartásában, állandó ingerültségében mind ezt erősíti. Öcsi ezzel szemben maga a szétesettség. Óriási kabátja lóg rajta, cipője szakadt, ragasztószalaggal tartja össze önmagát, kantáros nadrágja esetlenül csüng rajta. Mégis van benne valami különös kettősség. Mert Öcsi nem teljesen Auguszt. Arca fehérre festett, hiányzik róla a klasszikus piros orr, így a figura mintha átmenet lenne a két bohóctípus között. Öcsi talán Medárd örököse. Mintha egy Fehérbohóc torzult továbbélése lenne. Erre az előadás finoman, de következetesen utal, különösen Öcsi hiányzó fél karjával. Az aszimmetria nemcsak a ruhájára, hanem a testére is rá van írva.

A feszültséget szinte vágni lehet, amikor Medárd kiengedi a dühét Fotó: Izsák Előd

A bohócjáték mint emberi dráma A darab erőssége nem a humorból születik, hanem az abból kibomló fájdalomból. Öcsi minden nap gondoskodik Medárdról: hajat szárít neki, megmossa a fogát, odaviszi a kávét és az újságot, főz rá, terít neki, társaságot biztosít számára. Medárd azonban szinte végig érzéketlennek tűnik minderre. Saját keserűségébe temetkezik, a múltban ragadt, és legtöbbször csak piszkálja Öcsit, türelmetlen vele. A két figura kapcsolata groteszk, valahol mégis emberi. Hol egymást sodorják bajba, hol kihúzzák a másikat belőle, miközben lassan kibontakozik a tanulság:

ugyanannyira függnek egymástól, mint amennyire próbálnak szabadulni a másiktól.

És itt válik igazán erőssé az előadás üzenete. Az It’s easier if: nem akar nagy igazságokat harsogni. Egyszerű dolgokról beszél, arról, hogy egyedül minden nehezebb, hogy a szeretet sokszor nem a látványban, a grandiózus gesztusokban, hanem a rutinokban él. Egy odakészített kávéban, vagy egy megterített asztalban. Vagy egyszerűen abban, hogy ott vagyunk.

Öcsi és a sebtapasz esete Fotó: Izsák Előd

A bohóchangok és a játékos zenei világ szintén fontos szerepet kapnak az előadás atmoszférájának kialakításában. A finoman adagolt hanghatások nem pusztán aláfestik a jeleneteket, hanem a szereplők belső állapotait is érzékeltetik. A groteszk, olykor túlzó bohóchangok egyszerre idézik meg a klasszikus cirkuszi világot és annak melankóliáját. A játékos dallamok kezdetben könnyedséget sugallnak, ám ahogy a történet halad előre, fokozatosan felerősítik a jelenetek mögött húzódó magányt és kiszolgáltatottságot is. Ez a kettősség különösen jól illeszkedik a bohócjáték lényegéhez: a nevettetés és a szomorúság állandó egymásba csúszásához. A zene így hangulati elemként is működik, de az előadás egyik legfontosabb érzelmi rétegévé is válik, amely tovább mélyíti Öcsi és Medárd kapcsolatának törékenységét.

Medárd a mindennapi rutin rabja Fotó: Izsák Előd

A hiány díszlete A minimalista díszlet szintén ezt az érzelmi világot szolgálja. Kevés tárggyal dolgozik, mégis erős vizuális jelentéseket hoz létre. A falon függő kabát képe különösen hangsúlyos motívum, a hiány metaforájává válik. Hiszen a kabát valakié, aki már nincs jelen, mégis itt hagyta maga után saját lenyomatát. Az előadás egyszerűen, mégis következetesen építi fel ezt a hiányérzetet, amely a végére kap igazán súlyt. Ennél többet viszont nem érdemes elárulni, a darab ereje ugyanis éppen az, hogy a néző maga rakja össze saját válaszait. Miért működik ma is a bohócszínház? Az Ad Hoc Csoport előadása fontos emlékeztető arra, hogy a bohócjáték korántsem poros, hanem élő és működő műfaj. Talán ma aktuálisabb, mint valaha. Egy olyan világban, ahol minden túlbeszélt és túlingerlő, különösen erős tud lenni egy olyan előadás, amely minimális eszközökkel, szinte teljes csendben képes emberi kapcsolatokról beszélni. Balázs-Kőmíves Ádám és Sárosi Áron egyrészt technikailag pontos bohócjátékot hoztak létre, másrészt valódi érzelmi jelenlétet is. Kozma Gábor Viktor szupervíziója alatt olyan produkció született, amely egyszerre hagyománytisztelő és kortárs.

Öcsi gondozza az eszáradt növényeket Fotó: Izsák Előd