Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás

Próbaaszfaltot terítettek le az A8-as autópálya Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszának egy kis részére. A beruházáshoz egy éve láttak hozzá, a munkálatok több mint 35 százaléka elkészült, de az év végi átadás továbbra is bizonytalan.
A romániai autópályák állása tavaly decemberben
Próbaaszfaltot terítettek le az A8-as autópálya Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszának egy kis részére. A beruházáshoz egy éve láttak hozzá, a munkálatok több mint 35 százaléka elkészült, de az év végi átadás továbbra is bizonytalan.
Fotó: Haáz Vince
Egy éve jelentette be Cristian Pistol, a romániai közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR) igazgatója, hogy
Fotó: Haáz Vince
A Közúti Műszaki és Informatikai Tanulmányi Központ (CESTRIN), amely a CNIR (Országos Útberuházási Társaság) alá tartozó műszaki központ, a napokban tette közzé, hogy az A8-as autópálya Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti I. szakaszán, valamint az A3-as autópályához vezető csatlakozáson
Fotó: Haáz Vince
Jelenleg két helyszínen van nagy kiterjedésű munkatelep: a meglévő A3-as autópályával való összekötő szakasz közelében, Nyárádkarácsonban és környékén, valamint Ákosfalvától Nyárádszereda irányába. Cioloboc Septimiu építésvezető a sajtónak elmondta, hogy az útépítési munkálatok jól haladnak:
Fotó: Haáz Vince
Az elmúlt napokban próbaaszfaltozást is végeztek egy kisebb szakaszon. Értékelése szerint, ha az időjárás megfelelő lesz, akkor még idén be tudják fejezni a 24 kilométeres szakaszt, amely
Fotó: Haáz Vince
Az autópálya építési munkálatait figyelő csoportok bejegyzései azonban arról szólnak, hogy bár a török cég jól halad, a mozgósítás példaértékű, és a munkatelepeken szombaton és vasárnap is dolgoznak,
Jó eséllyel csak jövő év első felében lehet majd azon közlekedni.
Fotó: Haáz Vince
Az A8-as autópályát több részre osztották, ezek közül több esetében már van szerződés és kivitelező. A már említett rész után
A Sóvárad–Gyergyóalfalu közötti, 32,4 kilométeres sztrádarész tervezési szakasza március végén indult el, és legfeljebb 14 hónapot vehet igénybe. A CNIR május 12-én jelentette be, hogy átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, egy román–bosnyák társulásnak.
Fotó: Haáz Vince
A 14,4 kilométeres, Gyergyóalfalu és Ditró között épülő szakasz esetében január 12-én kezdődött meg a tervezés, amely tíz hónapig tarthat.
A 37,9 kilométeres szakasz köti össze majd Gyergyóditrót a Neamț megyei Gerincessel (Grințieș), itt már van kivitelező is. Ezt követi a Gerinces–Pipirig közötti 31,5 kilométeres szakasz, ahol szintén készülnek a tervek.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Több száz munkagép dolgozik Ákosfalva környékén
Fotó: Haáz Vince
Az Ákosfalvi templom és mögötte a pályaépítés
Fotó: Haáz Vince
Szombaton és vasárnap is dolgoznak
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Harasztkeréken is épülnek a felüljárók
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Ákofalva közelében is dolgoznak
Fotó: Haáz Vince
A munkálatok jól haladnak
Fotó: Haáz Vince
A nagyszebeni gyermekkórház orvosigazgatója szerint az Oltalsósebes melletti erdőben közel kétnapos keresés után megtalált ötéves kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.
A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják.
A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását.
Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.
Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.
Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.
A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.
Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.
Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.
Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.
szóljon hozzá!