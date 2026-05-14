Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás Próbaaszfaltot terítettek le az A8-as autópálya Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszának egy kis részére. A beruházáshoz egy éve láttak hozzá, a munkálatok több mint 35 százaléka elkészült, de az év végi átadás továbbra is bizonytalan. Simon Virág 2026. május 14., 21:042026. május 14., 21:04

Egy éve jelentette be Cristian Pistol, a romániai közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR) igazgatója, hogy

elkezdődnek a munkálatok a Marosvásárhelyt Nyárádszeredával összekötő autópálya 24 kilométeres szakaszán.

A Közúti Műszaki és Informatikai Tanulmányi Központ (CESTRIN), amely a CNIR (Országos Útberuházási Társaság) alá tartozó műszaki központ, a napokban tette közzé, hogy az A8-as autópálya Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti I. szakaszán, valamint az A3-as autópályához vezető csatlakozáson

április végén a munkálatok több mint 35 százaléka volt kész.

Két nagyobb munkatelep van Jelenleg két helyszínen van nagy kiterjedésű munkatelep: a meglévő A3-as autópályával való összekötő szakasz közelében, Nyárádkarácsonban és környékén, valamint Ákosfalvától Nyárádszereda irányába. Cioloboc Septimiu építésvezető a sajtónak elmondta, hogy az útépítési munkálatok jól haladnak:

a munkatelepeken 530 munkás, száz tehergépkocsi és több mint kétszáz más munkagép dolgozik.

Az elmúlt napokban próbaaszfaltozást is végeztek egy kisebb szakaszon. Értékelése szerint, ha az időjárás megfelelő lesz, akkor még idén be tudják fejezni a 24 kilométeres szakaszt, amely

összeköti a Kolozsvárról érkező autópályát Nyárádszeredával, érintve Dózsa György, Nyárádkarácson, Ákosfalva, Backamadaras és Nyárádgálfalva községeket.

Az autópálya építési munkálatait figyelő csoportok bejegyzései azonban arról szólnak, hogy bár a török cég jól halad, a mozgósítás példaértékű, és a munkatelepeken szombaton és vasárnap is dolgoznak,

nem valószínű, hogy év végéig átadják a szakaszt a forgalomnak.

Jó eséllyel csak jövő év első felében lehet majd azon közlekedni.

További szakaszok Az A8-as autópályát több részre osztották, ezek közül több esetében már van szerződés és kivitelező. A már említett rész után

a Nyárádszereda–Sóvárad közötti szakasz következik, ahol jelenleg a tervezés zajlik.

A Sóvárad–Gyergyóalfalu közötti, 32,4 kilométeres sztrádarész tervezési szakasza március végén indult el, és legfeljebb 14 hónapot vehet igénybe. A CNIR május 12-én jelentette be, hogy átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, egy román–bosnyák társulásnak.

A 14,4 kilométeres, Gyergyóalfalu és Ditró között épülő szakasz esetében január 12-én kezdődött meg a tervezés, amely tíz hónapig tarthat. A 37,9 kilométeres szakasz köti össze majd Gyergyóditrót a Neamț megyei Gerincessel (Grințieș), itt már van kivitelező is. Ezt követi a Gerinces–Pipirig közötti 31,5 kilométeres szakasz, ahol szintén készülnek a tervek.

Több száz munkagép dolgozik Ákosfalva környékén Fotó: Haáz Vince

Az Ákosfalvi templom és mögötte a pályaépítés Fotó: Haáz Vince

Szombaton és vasárnap is dolgoznak Fotó: Haáz Vince

Harasztkeréken is épülnek a felüljárók Fotó: Haáz Vince

Ákofalva közelében is dolgoznak Fotó: Haáz Vince