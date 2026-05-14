Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás

Próbaaszfaltot terítettek le az A8-as autópálya Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszának egy kis részére. A beruházáshoz egy éve láttak hozzá, a munkálatok több mint 35 százaléka elkészült, de az év végi átadás továbbra is bizonytalan.

Simon Virág

2026. május 14., 21:042026. május 14., 21:04

A romániai autópályák állása tavaly decemberben

Simon Virág

2026. május 14., 21:04

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Egy éve jelentette be Cristian Pistol, a romániai közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR) igazgatója, hogy

elkezdődnek a munkálatok a Marosvásárhelyt Nyárádszeredával összekötő autópálya 24 kilométeres szakaszán.
Fotó: Haáz Vince

A Közúti Műszaki és Informatikai Tanulmányi Központ (CESTRIN), amely a CNIR (Országos Útberuházási Társaság) alá tartozó műszaki központ, a napokban tette közzé, hogy az A8-as autópálya Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti I. szakaszán, valamint az A3-as autópályához vezető csatlakozáson

április végén a munkálatok több mint 35 százaléka volt kész.
Fotó: Haáz Vince

Két nagyobb munkatelep van

Jelenleg két helyszínen van nagy kiterjedésű munkatelep: a meglévő A3-as autópályával való összekötő szakasz közelében, Nyárádkarácsonban és környékén, valamint Ákosfalvától Nyárádszereda irányába. Cioloboc Septimiu építésvezető a sajtónak elmondta, hogy az útépítési munkálatok jól haladnak:

a munkatelepeken 530 munkás, száz tehergépkocsi és több mint kétszáz más munkagép dolgozik.
Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt napokban próbaaszfaltozást is végeztek egy kisebb szakaszon. Értékelése szerint, ha az időjárás megfelelő lesz, akkor még idén be tudják fejezni a 24 kilométeres szakaszt, amely

összeköti a Kolozsvárról érkező autópályát Nyárádszeredával, érintve Dózsa György, Nyárádkarácson, Ákosfalva, Backamadaras és Nyárádgálfalva községeket.
Fotó: Haáz Vince

Az autópálya építési munkálatait figyelő csoportok bejegyzései azonban arról szólnak, hogy bár a török cég jól halad, a mozgósítás példaértékű, és a munkatelepeken szombaton és vasárnap is dolgoznak,

nem valószínű, hogy év végéig átadják a szakaszt a forgalomnak.

Jó eséllyel csak jövő év első felében lehet majd azon közlekedni.

Fotó: Haáz Vince

További szakaszok

Az A8-as autópályát több részre osztották, ezek közül több esetében már van szerződés és kivitelező. A már említett rész után

a Nyárádszereda–Sóvárad közötti szakasz következik, ahol jelenleg a tervezés zajlik.

A Sóvárad–Gyergyóalfalu közötti, 32,4 kilométeres sztrádarész tervezési szakasza március végén indult el, és legfeljebb 14 hónapot vehet igénybe. A CNIR május 12-én jelentette be, hogy átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, egy román–bosnyák társulásnak.

Fotó: Haáz Vince

A 14,4 kilométeres, Gyergyóalfalu és Ditró között épülő szakasz esetében január 12-én kezdődött meg a tervezés, amely tíz hónapig tarthat.

A 37,9 kilométeres szakasz köti össze majd Gyergyóditrót a Neamț megyei Gerincessel (Grințieș), itt már van kivitelező is. Ezt követi a Gerinces–Pipirig közötti 31,5 kilométeres szakasz, ahol szintén készülnek a tervek.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Több száz munkagép dolgozik Ákosfalva környékén • Fotó: Haáz Vince

Több száz munkagép dolgozik Ákosfalva környékén

Fotó: Haáz Vince

Az Ákosfalvi templom és mögötte a pályaépítés • Fotó: Haáz Vince

Az Ákosfalvi templom és mögötte a pályaépítés

Fotó: Haáz Vince

Szombaton és vasárnap is dolgoznak • Fotó: Haáz Vince

Szombaton és vasárnap is dolgoznak

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Harasztkeréken is épülnek a felüljárók • Fotó: Haáz Vince

Harasztkeréken is épülnek a felüljárók

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ákofalva közelében is dolgoznak • Fotó: Haáz Vince

Ákofalva közelében is dolgoznak

Fotó: Haáz Vince

A munkálatok jól haladnak • Fotó: Haáz Vince

A munkálatok jól haladnak

Fotó: Haáz Vince

2026. május 14., csütörtök

Egy odúban húzhatta meg magát az erdőben eltűnt kisfiú – túléléséről mesélt az orvos

A nagyszebeni gyermekkórház orvosigazgatója szerint az Oltalsósebes melletti erdőben közel kétnapos keresés után megtalált ötéves kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.

2026. május 14., csütörtök

Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak

A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják.

Fegyverek, drónok, helikopterek: zöld utat kaptak a milliárdos belügyi és hírszerzési beruházások

A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását.

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.

Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

2026. május 14., csütörtök

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.

Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében

Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt

Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.

