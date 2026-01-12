Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elkezdődött az autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának tervezése

• Fotó: CNIR/Facebook

Fotó: CNIR/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elkezdődött az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti 14,4 kilométeres szakaszának műszaki tervezése, amelyre tíz hónapja van a megbízott vállalatnak – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAR).

Fülöp-Székely Botond

2026. január 12., 18:372026. január 12., 18:37

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Munkalátogatást tett az elmúlt hétvégén a Gyergyóalfalu–Ditró autópályaszakasz nyomvonalán Gabriel Budescu, a CNAIR vezérigazgatója, ahol

megbeszélést folytatott a tervezést elkezdő román-bolgár cégtársulással

Hirdetés

– derül ki a közleményből.

Kijelentette, hogy a cégtársulás 10 hónap alatt kell befejezze a tervezést, amit a rá következő 24 hónapban kell kivitelezni. Az igazgató hangsúlyozta: mindent megtesz az építkezés mihamarabbi elkezdése érdekében.

• Fotó: CNIR/Facebook Galéria

Fotó: CNIR/Facebook

Erről számolt be ugyanakkor Facebook-oldalán Ciprian Șerban szállításügyi miniszter is, aki megjegyezte, hogy

a kedvezőtlen időjárás ellenére már az elmúlt héten elkezdte a geotechnikai fúrásokat a megbízott cégtársulás.

Rámutat, az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszán 21 híd és felüljáró fog épülni.

• Fotó: CNIR/Facebook Galéria

Fotó: CNIR/Facebook

Márciusban további 64 kilométernyi autópálya-szakasz tervezése fog elkezdődni, ugyancsak a hegyvidéki részeken – tette hozzá a miniszter.

Gyergyószék Közlekedés Autópálya
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Székelyhon

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Székelyhon

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Székely Sport

Gyenge játékkal maradt alul a Sportklub a DVTK ellen
Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Krónika

Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Székely Sport

Megnyomta a második harmadot, igazolta a papírformát a GYHK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 12., hétfő

Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok

Az elmúlt napokban az ország napi gázfogyasztása megközelítette az 58 millió köbmétert, ami hozzávetőlegesen 17 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak átlagánál – közölték az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs hétfői ülése után.

Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok
Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok
2026. január 12., hétfő

Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni

Autóvezetői engedélye sem volt a fiatal ittas sofőrnek, aki vasárnap éjjel Kézdivásárhelyen megpróbált elmenekülni a hatóságok elől – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A férfi mostanra előzetes letartóztatásba került.

Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni
Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni
2026. január 12., hétfő

Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni
2026. január 12., hétfő

Kómába esett két gyermek műtét után a konstancai kórházban

Belső vizsgálatot rendelt el hétfőn a konstancai megyei sürgősségi kórháznál az intézmény vezetősége, miután két gyermek is kómába került műtét után.

Kómába esett két gyermek műtét után a konstancai kórházban
Kómába esett két gyermek műtét után a konstancai kórházban
2026. január 12., hétfő

Kómába esett két gyermek műtét után a konstancai kórházban
2026. január 12., hétfő

Kiszolgáltatott nőket hurcoltak külföldre szexuális kizsákmányolás céljából

Embercsempészet és szexuális szolgáltatásokra való kényszerítés vádjával román bűnözői hálózat tagjait fogták el a román és a brit hatságok, az együttműködés négy ember előállításához, valamint számos luxusautó és ingatlan lefoglalásához vezetett.

Kiszolgáltatott nőket hurcoltak külföldre szexuális kizsákmányolás céljából
Kiszolgáltatott nőket hurcoltak külföldre szexuális kizsákmányolás céljából
2026. január 12., hétfő

Kiszolgáltatott nőket hurcoltak külföldre szexuális kizsákmányolás céljából
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben

A hét első napjaiban még kitart a fagy, szerdától azonban országszerte enyhülni fog az idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 12. és 25. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
2026. január 12., hétfő

Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
2026. január 12., hétfő

Közzétették a most jegyezhető Tezaur államkötvények után járó kamatok értékét

Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium.

Közzétették a most jegyezhető Tezaur államkötvények után járó kamatok értékét
Közzétették a most jegyezhető Tezaur államkötvények után járó kamatok értékét
2026. január 12., hétfő

Közzétették a most jegyezhető Tezaur államkötvények után járó kamatok értékét
2026. január 12., hétfő

Újabb plágiumbotrány: doktori dolgozatának több mint felét másolhatta az igazságügyi miniszter

Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.

Újabb plágiumbotrány: doktori dolgozatának több mint felét másolhatta az igazságügyi miniszter
Újabb plágiumbotrány: doktori dolgozatának több mint felét másolhatta az igazságügyi miniszter
2026. január 12., hétfő

Újabb plágiumbotrány: doktori dolgozatának több mint felét másolhatta az igazságügyi miniszter
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Ebből nehéz félretenni: kijött a friss jelentés a háztartások havi átlagjövedelméről és kiadásairól

A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Ebből nehéz félretenni: kijött a friss jelentés a háztartások havi átlagjövedelméről és kiadásairól
Ebből nehéz félretenni: kijött a friss jelentés a háztartások havi átlagjövedelméről és kiadásairól
2026. január 12., hétfő

Ebből nehéz félretenni: kijött a friss jelentés a háztartások havi átlagjövedelméről és kiadásairól
2026. január 12., hétfő

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket

Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
2026. január 12., hétfő

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
2026. január 12., hétfő

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel

Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
2026. január 12., hétfő

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!