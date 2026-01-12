Elkezdődött az autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának tervezése

Fotó: CNIR/Facebook
Elkezdődött az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti 14,4 kilométeres szakaszának műszaki tervezése, amelyre tíz hónapja van a megbízott vállalatnak – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAR).
Munkalátogatást tett az elmúlt hétvégén a Gyergyóalfalu–Ditró autópályaszakasz nyomvonalán Gabriel Budescu, a CNAIR vezérigazgatója, ahol
– derül ki a közleményből.
Kijelentette, hogy a cégtársulás 10 hónap alatt kell befejezze a tervezést, amit a rá következő 24 hónapban kell kivitelezni. Az igazgató hangsúlyozta: mindent megtesz az építkezés mihamarabbi elkezdése érdekében.
Fotó: CNIR/Facebook
Erről számolt be ugyanakkor Facebook-oldalán Ciprian Șerban szállításügyi miniszter is, aki megjegyezte, hogy
Rámutat, az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszán 21 híd és felüljáró fog épülni.
Fotó: CNIR/Facebook
Márciusban további 64 kilométernyi autópálya-szakasz tervezése fog elkezdődni, ugyancsak a hegyvidéki részeken – tette hozzá a miniszter.
