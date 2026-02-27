Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Pontosan mire lesz képes a Só-szoros, valamint Alsó- és Felsősófalva között tervezett árvízvédelmi rendszer, valamint mely területeket kell kisajátítani az építkezés miatt – erre kaptak választ a parajdi lakók pénteken, egy tájékoztató fórumon.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 27., 21:292026. február 27., 21:29

2026. február 27., 22:062026. február 27., 22:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A többlépcsős árvízvédelmi rendszer kiépítésének lényege, hogy biztonságban legyenek a lakók, továbbá, hogy

a későbbiekben elkerülhető legyen a Korond-patak sótartalmának jelentős megnövekedése

– fejtette ki a parajdi kultúrotthonban tartott lakossági fórumon Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.

Mint mondta, a 332 millió lej értékűre becsült építménynek két fontos eleme van:

  • egy zárható gát, amellyel fel lehet fogni a nagyobb vízmennyiséget és azt majd kontrollált módon kiengedhetik,

  • valamint egy földalatti részekkel is rendelkező elterelő csatorna.

Utóbbival szükség esetén teljesen kivezethetik a Só-szorosból a vizet, majd valamivel lennebb visszaengedhetik azt a patakmederbe.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Az árvízvédelmi rendszer kiépítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben munkálatokat lehessen végezni a bányánál.

Hirdetés

A projekthez szorosan kapcsolódik az a Só-szorosban kiépítendő betonmeder is, amely 50 m³/s vízmennyiséget tud elvezetni. Ennek a megvalósítása egyébként az Országos Sóipari Társaság (Salrom) feladata,

a munkát a tározó megépítésével párhuzamosan kell elvégezni.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Három éven belül

A tájékoztatón jelen volt az árvízvédelmi rendszer megtervező szakember is, aki a műszaki részletekbe avatott be. Az ő szavait fordította magyarra a jelenlévőknek Pásztor Sándor vízügyi szakértő. Kiderült, hogy

6 millió köbméter víz befogadására alkalmas tározót hoznak létre a Só-szoros, valamint Felső- és Alsósófalva között.

A helyszínt úgy választották ki, hogy a Korond-patak befolyásainak vizét is tudják befogni. A tervek elkészítésekor 207 m³/s maximális vízhozammal számoltak.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Összességében 12 méter magas völgyzáró gátat fognak építeni,

  • a terület bal oldalán lesz egy több mint két kilométer hosszú töltés, ami az alsósófalvi háztartásokat védi meg,

  • valamint egy másik, ami az Alsó- és Felsősófalva közötti út biztonságát szolgálja.

Normál esetbe a patak a tározó közepén fog folyni a 20 m³/s vízhozamot elbíró, megerősített medrében. Ezt figyelembe véve egy utat fognak kiépíteni, amelyen a gazdák megközelíthetik a tározó belső részén lévő mezőgazdasági területeiket.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Elhangzott az is, hogy minden engedélyt sikerült beszerezni a megvalósításhoz, már csak kivitelezőt kell találni és ezt követően – ideális esetben – nyáron elkezdődhet az építkezés.

Először maga a víztározó fog megépülni – vélhetően jövőre be is fejeződik –, majd az elvezető csatorna.

A teljes munkálat megvalósításához nagyjából három évre lesz szükség.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Mit sajátítanak ki?

A gazdák gyakorlatilag használhatják a tározó területén belül lévő területeiket, így azokra nem kapnak kártérítést – hangzott el.

Csak azon területeket sajátítja ki az állam, amelyre építkezni fognak. Ezen telkekért négyzetméterenként átlagosan négy eurót kapnak a tulajdonosok.

Fontos tudni, hogy csak tisztázott jogviszonyú területekre lehet igényelni a kártérítést.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának az elnöke közölte, hogy elengedhetetlen az árvízvédelmi gát kiépítése, hiszen

csak a megvalósulást követően szüntethetik meg a környéken érvényben lévő veszélyállapotot.

Akkor szűnik meg a veszélyzóna, ha megépül az árvízvédelmi rendszer Galéria

Akkor szűnik meg a veszélyzóna, ha megépül az árvízvédelmi rendszer

Fotó: László Ildikó

Utóbbi nagyon fontos lenne a vendéglátók számára, hiszen a turisták nem köthetnek egészségügyi biztosítást, ha például a veszélyzónában van a szállásuk.

Az eseményen jelen voltak az Országos Vízügyi Igazgatóság munkatársai is, akik a lakók kérdéseire is válaszoltak.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Parajd
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 27., péntek

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén

A szűrés nem csak papíron vagy „gyönyörűen csomagolt” programokban történik – jelentette ki Alexandru Rogobete miniszter pénteken.

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
2026. február 27., péntek

Egészségügyi miniszter: Románia 30 évet veszített a szűrés és a megelőzés területén
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván

Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván
Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván
2026. február 27., péntek

Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván
2026. február 27., péntek

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel

Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
2026. február 27., péntek

Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel
2026. február 27., péntek

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst

Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
2026. február 27., péntek

Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst
Hirdetés
2026. február 27., péntek

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
2026. február 27., péntek

A törvény hatályba lépésétől kell alkalmazni a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó egyes előírásokat
2026. február 27., péntek

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke

„1,5 millió euró értékű uniós támogatást nyertünk a csittszentiváni iskola fejlesztésére” – jelentette be közösségi oldalán Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna.

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
2026. február 27., péntek

Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke
2026. február 27., péntek

Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai

A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai
Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai
2026. február 27., péntek

Újabb adókedvezményeket kapnak a fogyatékkal élők és a régi házak tulajdonosai
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika

Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
2026. február 27., péntek

Az Affidea-csoport része lett a csíkszeredai Multimed klinika
2026. február 27., péntek

Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom

Összeomlott az 1784-ben épült, Szent György és Szent Miklós tiszteletére felszentelt ortodox fatemplom a Hargita megyei Székelyandrásfalva községhez tartozó Újlakon. Ezzel nem csupán egy épület dőlt össze, hanem egy műemlék is odaveszett.

Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom
Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom
2026. február 27., péntek

Műemlék volt – most már csak emlék: összeomlott az újlaki fatemplom
2026. február 27., péntek

Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben

Több mint hatvan házkutatást tartottak és hat embert őrizetbe vettek egy olyan adócsalási ügyben, amely a gyanú szerint építkezési cégeket érint, és Hargita, illetve Maros megyében is vizsgálatokat folytatnak.

Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben
Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben
2026. február 27., péntek

Hargita megyéig vezetnek a szálak az építkezési cégeket érintő országos adócsalási ügyben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!