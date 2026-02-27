Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése

Fotó: László Ildikó
Pontosan mire lesz képes a Só-szoros, valamint Alsó- és Felsősófalva között tervezett árvízvédelmi rendszer, valamint mely területeket kell kisajátítani az építkezés miatt – erre kaptak választ a parajdi lakók pénteken, egy tájékoztató fórumon.
2026. február 27., 21:292026. február 27., 21:29
2026. február 27., 22:062026. február 27., 22:06
A többlépcsős árvízvédelmi rendszer kiépítésének lényege, hogy biztonságban legyenek a lakók, továbbá, hogy
– fejtette ki a parajdi kultúrotthonban tartott lakossági fórumon Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.
Mint mondta, a 332 millió lej értékűre becsült építménynek két fontos eleme van:
egy zárható gát, amellyel fel lehet fogni a nagyobb vízmennyiséget és azt majd kontrollált módon kiengedhetik,
valamint egy földalatti részekkel is rendelkező elterelő csatorna.
Utóbbival szükség esetén teljesen kivezethetik a Só-szorosból a vizet, majd valamivel lennebb visszaengedhetik azt a patakmederbe.
Fotó: László Ildikó
Az árvízvédelmi rendszer kiépítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben munkálatokat lehessen végezni a bányánál.
A projekthez szorosan kapcsolódik az a Só-szorosban kiépítendő betonmeder is, amely 50 m³/s vízmennyiséget tud elvezetni. Ennek a megvalósítása egyébként az Országos Sóipari Társaság (Salrom) feladata,
Fotó: László Ildikó
A tájékoztatón jelen volt az árvízvédelmi rendszer megtervező szakember is, aki a műszaki részletekbe avatott be. Az ő szavait fordította magyarra a jelenlévőknek Pásztor Sándor vízügyi szakértő. Kiderült, hogy
A helyszínt úgy választották ki, hogy a Korond-patak befolyásainak vizét is tudják befogni. A tervek elkészítésekor 207 m³/s maximális vízhozammal számoltak.
Fotó: László Ildikó
Összességében 12 méter magas völgyzáró gátat fognak építeni,
a terület bal oldalán lesz egy több mint két kilométer hosszú töltés, ami az alsósófalvi háztartásokat védi meg,
valamint egy másik, ami az Alsó- és Felsősófalva közötti út biztonságát szolgálja.
Normál esetbe a patak a tározó közepén fog folyni a 20 m³/s vízhozamot elbíró, megerősített medrében. Ezt figyelembe véve egy utat fognak kiépíteni, amelyen a gazdák megközelíthetik a tározó belső részén lévő mezőgazdasági területeiket.
Fotó: László Ildikó
Elhangzott az is, hogy minden engedélyt sikerült beszerezni a megvalósításhoz, már csak kivitelezőt kell találni és ezt követően – ideális esetben – nyáron elkezdődhet az építkezés.
A teljes munkálat megvalósításához nagyjából három évre lesz szükség.
Fotó: László Ildikó
A gazdák gyakorlatilag használhatják a tározó területén belül lévő területeiket, így azokra nem kapnak kártérítést – hangzott el.
Fontos tudni, hogy csak tisztázott jogviszonyú területekre lehet igényelni a kártérítést.
Fotó: László Ildikó
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának az elnöke közölte, hogy elengedhetetlen az árvízvédelmi gát kiépítése, hiszen
Akkor szűnik meg a veszélyzóna, ha megépül az árvízvédelmi rendszer
Fotó: László Ildikó
Utóbbi nagyon fontos lenne a vendéglátók számára, hiszen a turisták nem köthetnek egészségügyi biztosítást, ha például a veszélyzónában van a szállásuk.
Az eseményen jelen voltak az Országos Vízügyi Igazgatóság munkatársai is, akik a lakók kérdéseire is válaszoltak.
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
