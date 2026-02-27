Már nyáron elkezdődhet a parajdi árvízvédelmi rendszer kiépítése

Pontosan mire lesz képes a Só-szoros, valamint Alsó- és Felsősófalva között tervezett árvízvédelmi rendszer, valamint mely területeket kell kisajátítani az építkezés miatt – erre kaptak választ a parajdi lakók pénteken, egy tájékoztató fórumon.

Fülöp-Székely Botond 2026. február 27., 21:29

A többlépcsős árvízvédelmi rendszer kiépítésének lényege, hogy biztonságban legyenek a lakók, továbbá, hogy

a későbbiekben elkerülhető legyen a Korond-patak sótartalmának jelentős megnövekedése

– fejtette ki a parajdi kultúrotthonban tartott lakossági fórumon Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes. Mint mondta, a 332 millió lej értékűre becsült építménynek két fontos eleme van: egy zárható gát, amellyel fel lehet fogni a nagyobb vízmennyiséget és azt majd kontrollált módon kiengedhetik,

valamint egy földalatti részekkel is rendelkező elterelő csatorna. Utóbbival szükség esetén teljesen kivezethetik a Só-szorosból a vizet, majd valamivel lennebb visszaengedhetik azt a patakmederbe.

Az árvízvédelmi rendszer kiépítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben munkálatokat lehessen végezni a bányánál. A projekthez szorosan kapcsolódik az a Só-szorosban kiépítendő betonmeder is, amely 50 m³/s vízmennyiséget tud elvezetni. Ennek a megvalósítása egyébként az Országos Sóipari Társaság (Salrom) feladata,

a munkát a tározó megépítésével párhuzamosan kell elvégezni.

Három éven belül A tájékoztatón jelen volt az árvízvédelmi rendszer megtervező szakember is, aki a műszaki részletekbe avatott be. Az ő szavait fordította magyarra a jelenlévőknek Pásztor Sándor vízügyi szakértő. Kiderült, hogy

6 millió köbméter víz befogadására alkalmas tározót hoznak létre a Só-szoros, valamint Felső- és Alsósófalva között.

A helyszínt úgy választották ki, hogy a Korond-patak befolyásainak vizét is tudják befogni. A tervek elkészítésekor 207 m³/s maximális vízhozammal számoltak.

Összességében 12 méter magas völgyzáró gátat fognak építeni, a terület bal oldalán lesz egy több mint két kilométer hosszú töltés, ami az alsósófalvi háztartásokat védi meg,

valamint egy másik, ami az Alsó- és Felsősófalva közötti út biztonságát szolgálja. Normál esetbe a patak a tározó közepén fog folyni a 20 m³/s vízhozamot elbíró, megerősített medrében. Ezt figyelembe véve egy utat fognak kiépíteni, amelyen a gazdák megközelíthetik a tározó belső részén lévő mezőgazdasági területeiket.

Elhangzott az is, hogy minden engedélyt sikerült beszerezni a megvalósításhoz, már csak kivitelezőt kell találni és ezt követően – ideális esetben – nyáron elkezdődhet az építkezés.

Először maga a víztározó fog megépülni – vélhetően jövőre be is fejeződik –, majd az elvezető csatorna.

A teljes munkálat megvalósításához nagyjából három évre lesz szükség.

Mit sajátítanak ki? A gazdák gyakorlatilag használhatják a tározó területén belül lévő területeiket, így azokra nem kapnak kártérítést – hangzott el.

Csak azon területeket sajátítja ki az állam, amelyre építkezni fognak. Ezen telkekért négyzetméterenként átlagosan négy eurót kapnak a tulajdonosok.

Fontos tudni, hogy csak tisztázott jogviszonyú területekre lehet igényelni a kártérítést.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának az elnöke közölte, hogy elengedhetetlen az árvízvédelmi gát kiépítése, hiszen

csak a megvalósulást követően szüntethetik meg a környéken érvényben lévő veszélyállapotot.

Akkor szűnik meg a veszélyzóna, ha megépül az árvízvédelmi rendszer

Utóbbi nagyon fontos lenne a vendéglátók számára, hiszen a turisták nem köthetnek egészségügyi biztosítást, ha például a veszélyzónában van a szállásuk. Az eseményen jelen voltak az Országos Vízügyi Igazgatóság munkatársai is, akik a lakók kérdéseire is válaszoltak.

