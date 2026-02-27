Rovatok
Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel

• Fotó: Bíró Barna Botond/Facebook

Fotó: Bíró Barna Botond/Facebook

Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.

Székelyhon

2026. február 27., 19:462026. február 27., 19:46

2026. február 27., 19:512026. február 27., 19:51

Borbás Marcsi tiszteletbeli nagykövetté való felkérését pénteken jelentették be Csíkmadarason, egy kertészeti szakmai rendezvényen.

A megyei önkormányzat célja egy, a megye népszerűsítésében aktívan részt vevő szakmai hálózat kiépítése 2027-re, és nagykövetek kinevezése, akik szakmai tapasztalatukkal növelik Hargita megye láthatóságát – közölték.

Bíró Barna-Botond megyei tanácselnök elmondta:

Borbás Marcsit a gasztronómia és a kulináris kultúra népszerűsítése terén végzett munkája és ismertsége teszi alkalmassá a feladatra.

Hangsúlyozta: az Európa Gasztronómiai Régiója cím nem a semmiből jött kiváltság, hanem közel tíz év kitartó munkájának eredménye.

„Szeretnénk megmutatni, hogy nem tündérmesék földje leszünk, hanem már most is azok vagyunk” – idézte a tanácselnököt az MTI által is szemlézett közlemény.

„Európában különleges közösség vagyunk, és ha ezt tudatosítjuk, a következő időszak egyik fontos feladata a közösségi önbecsülés megerősítése lesz. Mert ahol van közösségi önbecsülés, ott van gazdasági erő, van jövő, és a fiatalok nemcsak kérdéseket tesznek fel, hanem lehetőségeket látnak” – fogalmazott Bíró.

Közölte, hogy Hargita megyének két turisztikai nagy követe lesz, hiszen

tavaly Răzvan Pascu román turisztikai marketing szakembert is felkérték a feladatra.

Bíró Barna Botond azt is hozzátette, hogy Borbás Marcsi a magyarországi gasztronómiai kultúra meghatározó személyisége, aki

szereti a székelyföldi közösséget, értékeket közvetít, és megmutatja, miként lehet a hagyományokat a modern kor nyelvén bemutatni a világnak.

Borbás Marcsi nagy megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, a gasztronómiai örökség megőrzését pedig egy fához hasonlította.

„A szívem fele Erdélyben van” – fogalmazott, rámutatva, hogy amikor elkezdte a magyar örökség gyűjtését, rájött, hogy ez Erdélyben még él, és nem csupán konzervált formában létezik. „Tehát itt valóban tündérmesék földje van. (…)

Idézet
Tudniuk kell, hogy itt nem kell tündérmesék földjét teremteni, csak megőrizni. Itt a fák gyökerei még erősek”

– fogalmazott az MTI beszámolója szerint.

Hangsúlyozta: Székelyföldön meg kell őrizni azt, ami van és megmutatni a világnak.

Idézet
Itt nem kell keresni, mi a természetes. Csak el kell fogadni, amit a természet ad, mert itt még létezik. Ezért a világ legegyszerűbb dolga képviselni mindezt, csak fel kell hívni a figyelmet arra, hogy érdemes idejönni, mert még van tiszta víz, tiszta levegő, tiszta étel, tiszta lélek”

– mondta a műsorvezető.

Az Európa Gasztronómiai Régiója cím egy-egy térség közösségi eredményeit és kezdeményezéseit népszerűsíti, nemzetközi láthatóságot és fejlődési lehetőséget biztosítva a helyi turisztikai és gasztronómiai szereplőknek.

