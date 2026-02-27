Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel

Fotó: Bíró Barna Botond/Facebook
Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.
2026. február 27., 19:462026. február 27., 19:46
Borbás Marcsi tiszteletbeli nagykövetté való felkérését pénteken jelentették be Csíkmadarason, egy kertészeti szakmai rendezvényen.
A megyei önkormányzat célja egy, a megye népszerűsítésében aktívan részt vevő szakmai hálózat kiépítése 2027-re, és nagykövetek kinevezése, akik szakmai tapasztalatukkal növelik Hargita megye láthatóságát – közölték.
Bíró Barna-Botond megyei tanácselnök elmondta:
Hangsúlyozta: az Európa Gasztronómiai Régiója cím nem a semmiből jött kiváltság, hanem közel tíz év kitartó munkájának eredménye.
„Szeretnénk megmutatni, hogy nem tündérmesék földje leszünk, hanem már most is azok vagyunk” – idézte a tanácselnököt az MTI által is szemlézett közlemény.
„Európában különleges közösség vagyunk, és ha ezt tudatosítjuk, a következő időszak egyik fontos feladata a közösségi önbecsülés megerősítése lesz. Mert ahol van közösségi önbecsülés, ott van gazdasági erő, van jövő, és a fiatalok nemcsak kérdéseket tesznek fel, hanem lehetőségeket látnak” – fogalmazott Bíró.
Közölte, hogy Hargita megyének két turisztikai nagy követe lesz, hiszen
Bíró Barna Botond azt is hozzátette, hogy Borbás Marcsi a magyarországi gasztronómiai kultúra meghatározó személyisége, aki
Borbás Marcsi nagy megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, a gasztronómiai örökség megőrzését pedig egy fához hasonlította.
„A szívem fele Erdélyben van” – fogalmazott, rámutatva, hogy amikor elkezdte a magyar örökség gyűjtését, rájött, hogy ez Erdélyben még él, és nem csupán konzervált formában létezik. „Tehát itt valóban tündérmesék földje van. (…)
– fogalmazott az MTI beszámolója szerint.
Hangsúlyozta: Székelyföldön meg kell őrizni azt, ami van és megmutatni a világnak.
– mondta a műsorvezető.
Az Európa Gasztronómiai Régiója cím egy-egy térség közösségi eredményeit és kezdeményezéseit népszerűsíti, nemzetközi láthatóságot és fejlődési lehetőséget biztosítva a helyi turisztikai és gasztronómiai szereplőknek.
