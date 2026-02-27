Európa Gasztronómiai Régiója: Borbás Marcsit Hargita megye tiszteletbeli nagykövetének kérték fel

Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.

A megyei önkormányzat célja egy, a megye népszerűsítésében aktívan részt vevő szakmai hálózat kiépítése 2027-re, és nagykövetek kinevezése, akik szakmai tapasztalatukkal növelik Hargita megye láthatóságát – közölték.

Borbás Marcsi tiszteletbeli nagykövetté való felkérését pénteken jelentették be Csíkmadarason, egy kertészeti szakmai rendezvényen.

Borbás Marcsit a gasztronómia és a kulináris kultúra népszerűsítése terén végzett munkája és ismertsége teszi alkalmassá a feladatra.

Hangsúlyozta: az Európa Gasztronómiai Régiója cím nem a semmiből jött kiváltság, hanem közel tíz év kitartó munkájának eredménye.

„Szeretnénk megmutatni, hogy nem tündérmesék földje leszünk, hanem már most is azok vagyunk” – idézte a tanácselnököt az MTI által is szemlézett közlemény.

„Európában különleges közösség vagyunk, és ha ezt tudatosítjuk, a következő időszak egyik fontos feladata a közösségi önbecsülés megerősítése lesz. Mert ahol van közösségi önbecsülés, ott van gazdasági erő, van jövő, és a fiatalok nemcsak kérdéseket tesznek fel, hanem lehetőségeket látnak” – fogalmazott Bíró.

Közölte, hogy Hargita megyének két turisztikai nagy követe lesz, hiszen