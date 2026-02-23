Kapunyitás az államosításnak? Rendkívül magas az erdők és legelők adója

Az erdők, legelők teljes jövedelme sem fedezi az adóterheket, de különben sem azért gazdálkodnak, hogy az adót kifizethessék – mondta Csákány László
Fotó: Tuchiluș Alex
Szorongató helyzettel kell szembenéznie Csákány Lászlónak, a Szemerja-Görgő közbirtokosság elnökének és még sok kollégájának: az évi költségvetést kell előterjesztenie a tagságnak, ami a kifizetendő adók miatt teljesen ellehetetlenült.
2026. február 23., 13:162026. február 23., 13:16
„Nem tudok szembenézni azokkal, akiknek az ősei létrehozták ezt a települést, és azt mondani: ennyi volt, nincs tovább. Úgy, hogy
– írta a közösségi oldalára a közbirtokossági elnök, a továbbiakban számokkal is példázva, hogy mennyit kell fizetniük adó formájában az erdők és legelők esetében:
erdők esetében: országosan 22–86 lej/hektár, Sepsiszentgyörgyön 189 lej/ha
legelők esetében: országos átlag 54 lej/ha, Sepsiszentgyörgyön 330 lej/ha.
Az országos átlag több mint dupláját kell fizetnie a közbirtokosságnak az erdők, legelők után
Fotó: Olti Angyalka
A közbirtokosság az összeget még úgy sem tudja kifizetni, hogy az engedélyezett üzemtervben levő minden lehetőséget kihasznál, kivágja és eladja a maximális famennyiséget – húzta alá Csákány László. Ráadásul
Hasonlóan hátrányos helyzetből indul akkor is, amikor az állattartók (akiknek száma amúgy is vészesen megcsappant) kibérelendő legelőt keresnek. Múlt évben még a törvényes minimumot fizették az önkormányzatnak, akkor is fennállt ez a hátrányos helyzet, de még valamennyire kezelhető volt, de most
Mindezek után – és számításba véve, hogy a közbirtokosság nem tudja kifizetni az ily módon rá háruló, több százezer lej nagyságú adóterhet – nem lát más megoldást, mint hogy lemondjon a közbirtokosság vezetéséről – árulta el a megkérdezett.
Fotó: Orbán Orsolya
Nem híve a riogatásnak, de a családi tapasztalatok és a történelmi példák egyaránt arra intik – árulta el érdeklődésünkre Csákány László –, hogy reális a veszélye egy rejtett államosításnak. „Amikor egy közösség »objektíven« nem tud eleget tenni a kötelezettségeinek, akkor
– fogalmazott Csákány, akinek a családi archívumában őrzött dokumentumok is igazolják az elmondottakat.
„És ha ma nem nem mond senki „,megállj”-t, akkor holnap akár házainkat is elveszíthetjük” – zárta mondandóját a közbirtokossági elnök.
Az adóemelés kapcsán lapunk kereste Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét. Amint reagál a megkeresésünkre, az önkormányzat álláspontjának is helyet adunk.
Összehasonlításképpen néhány más háromszéki községben is megérdeklődtük a (külterületen fekvő) legelőkre és erdőkre kivetett adóterheket. A tanácsi határozatok szerint Bodok község településein 49-66 lej között mozog a legelők hektáronkénti adója, 25 és 31 lej között az erdőké; Nagybaconban 54, illetve 22 lejt fizetnek ugyanezekért, hasonlóképpen Kőröspatakon és Rétyen is.
