Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.

Székelyhon

2026. február 23., 12:162026. február 23., 12:16

Az ukrán néppel való szolidaritás jegyében a parlament épületének főhomlokzatát este 6 órától világítják meg az ukrán zászló színeivel, és felvonják az ukrán zászlót a parlament épülete előtt – közölte a képviselőház.

Ezen kívül a képviselőház más országok hasonló kezdeményezéseihez csatlakozva a február 24-i dátumhoz legközelebb eső, tehát hétfői ülésén egyperces néma csenddel emlékezik meg a háborúban elesettekről – számolt be az Agerpres hírügynökség.

Belföld
