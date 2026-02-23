Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament

Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.

Az ukrán néppel való szolidaritás jegyében a parlament épületének főhomlokzatát este 6 órától világítják meg az ukrán zászló színeivel, és felvonják az ukrán zászlót a parlament épülete előtt – közölte a képviselőház.

Hirdetés

Ezen kívül a képviselőház más országok hasonló kezdeményezéseihez csatlakozva a február 24-i dátumhoz legközelebb eső, tehát hétfői ülésén egyperces néma csenddel emlékezik meg a háborúban elesettekről – számolt be az Agerpres hírügynökség.