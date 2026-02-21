Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt

Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint az importált mennyiség ezzel szemben 75 százalékkal (1,368 millió toe) közel 3,2 millió toe-ra nőtt az egy évvel korábbi adatokhoz képest – számol be az Agerpres.

Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság (CNSP) becslése szerint