Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.

Székelyhon

2026. február 21., 18:302026. február 21., 18:30

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint az importált mennyiség ezzel szemben 75 százalékkal (1,368 millió toe) közel 3,2 millió toe-ra nőtt az egy évvel korábbi adatokhoz képest – számol be az Agerpres.

Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság (CNSP) becslése szerint

a gáztermelés éves növekedési üteme 1,7 százalékos lesz 2027-ig.

Az intézmény legutóbbi előrejelzése szerint a gáztermelés 2025-ben 1,5 százalékkal 7,79 millió toe-ra, 2026-ban 1,5 százalékkal 7,907 millió toe-ra és 2027-ben 3,4 százalékkal 8,176 millió toe-ra nő. Az import 2025-ben 7,6 százalékkal 2,211 millió toe-ra, 2026-ban 2,7 százalékkal 2,150 millió toe-ra, 2027-ben pedig 6 százalékkal 2,022 toe-ra csökken.

