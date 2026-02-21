Háromszéki állatvédő a suraiai ügy kapcsán: amíg határozott lépéseket nem vállalunk be, addig csak cinkostársak leszünk

Állatkínzás és szándékos állatölés gyanúja miatt indult eljárás a suraiai menhely működtetője és alkalmazottjai ellen

Hatvannapos bírósági felügyelet alá helyezték a suraiai magánmenhelyet működtető céget és három ott dolgozó személyt. Mint kiderült, a rendőrök már tavaly ősszel is vizsgálódtak a Háromszéken is ismert, „haláltáborként” emlegetett menhelynél.

Farkas Orsolya 2026. február 21., 19:592026. február 21., 19:59

A kutyák bántalmazását és könyörtelen elaltatását megörökítő felvételeket több mint egy hete hozták nyilvánosságra az állatvédelemmel foglalkozó civilszervezetek képviselői. Azóta

a hatóságok felfüggesztették a Vrancea megyében található menhely működését, az ott tartózkodó több mint kétszáz ebet pedig az egyesületek, civilek segítségével kimenekítették.

A foksányi ügyészség közleménye szerint a suraiai menhelynél már 2025. október óta vizsgálódik a rendőrség. korábban írtuk Székelyföldön is szerződtek a botrányos hírű kutyamenhely működtetőjével Több mint kétszáz ebet helyeztek át a Suraián található menhelyről, amelynek működtetője a gyanú szerint barbár módon kezelte és végezte ki az állatokat. A céggel számos háromszéki önkormányzatnak van szerződése. Bírósági felügyelet alatt a vádlottak Hatvannapos bírósági felügyelet alá helyezett három személyt az ügyészség a suraiai kutyamenhelyen történt állatkínzás és szándékos állatölés gyanúja miatt, és megtiltotta a működtető cégnek – vagyis a Vetmedan Kft.-nek –, hogy további, gazdátlan kutyák befogására vonatkozó szerződéseket kössön. Az ügyészség tájékoztatása szerint az egyik gyanúsított ellen szándékos és jogellenes állatölés és állatkínzás,

további két személy ellen pedig állatkínzás miatt folyik eljárás. A Vrancea megyei rendőrség 2025. október 9–10-én végzett ellenőrzései során kiderült: az állatorvosi tevékenységet végző cég nem tudott olyan iratokat bemutatni, amelyek igazolták volna volna 151 kutya törvényes elaltatását a szeptember 22. és október 6. között időszakban. Az ellenőrzés nyomán a rendőrség már akkor büntetőeljárást indított. Hirdetés A nemrég nyilvánosságra került videófelvételek és a további vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy

2025 novemberétől egészen mostanáig a menhely az ebek elaltatása során nem tartotta be az állategészségügyi előírásokat, és ezzel fizikai szenvedést okozott a négylábúaknak.

Fotó: Borbély Fanni

Megszólalnak a háromszéki állatvédők Amint arról beszámoltunk, a civilszervezetek információi szerint a suraiai menhelyen

megközelítőleg 15 ezer kutyát altattak el, ezt azonban egyelőre nem erősítették meg a hatóságok.

Ugyanezek a források kiemelik, hogy a cég megközelítőleg 28,5 millió lej bevételhez jutott az önkormányzatokkal kötött szerződések révén. A menhelyet működtető Vetmedan Kft.-vel több háromszéki önkormányzat is leszerződött a gazdátlan ebek befogására és elszállítására, a Székelyhonnak nyilatkozó polgármesterek véleménye az ügyről azonban megoszlik. A közbeszerzések elektronikus rendszerében (SICAP) olvasható adatok szerint Kommandó 147 500, Bacon és Szentkatolna 116 800, Gelence 116 400, Bardoc 52 500, Réty 47 125, Illyefalva 36 025, Árkos 28 415 lej értékben kötött szerződést a céggel. A háromszéki állatvédelmi egyesületek évek óta próbálják felhívni a figyelmet a céget övező törvénytelenségekre. 2025 novemberében a Justice for Animals elnöke, Igyártó Nándor arról számolt be, hogy egy községből, ahol

civil szervezete számos gazdátlan kutya ivartalanítását vállalta, egyik napról a másikra az önkormányzat megbízására a suraiai cég összegyűjtötte és elszállította az ebeket.

Hármat sikerült visszahozzanak, beszámolója szerint mindháromnak volt mikrocsipje, és félholt állapotban kerültek ki a menhelyről.

Fotó: Borbély Fanni

„Már 2024 júniusában az összes Kovászna megyei önkormányzatnak elküldtük e-mailben a javaslatainkat, pontosan miként lehetne megoldani a problémát.

A hat oldalas dokumentumra egyetlen egy hivatal sem adott választ, sőt a megyei tanács és a prefektúra sem méltatott érdemleges reakcióra”

– közölte Igyártó Nándor a cikkünk megjelenése, és a polgármesterek véleménynyilvánítása után. Szerinte a kóbor kutyák problémáját csak akkor lehetne eredményesen kezelni, ha a helyi önkormányzatok átfogó ellenőrzést indítanának a kutyatartók körében, és a körzeti állatorvosok felmérnék az ebek oltottságát, ivartalanítását és csipezését. Úgy véli, hogy a felelőtlen állattartást következetesen jelezni kellene az állatrendőrségnek, ám

a helyi vezetők sokszor a népszerűségvesztéstől tartva nem lépnek fel elég határozottan, ezért a problémák hosszú távon fennmaradnak.

„Amíg határozott lépéseket nem vállalunk be, addig csak cinkostársaik leszünk a felelőtlen polgároknak és a Vetmedan-féle »orvosoknak«” – húzta alá.