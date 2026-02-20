Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint

Könnyű és kemény drogokat egyaránt terjeszthetett az őrizetbe vett gyanúsított
Fotó: Hargita megyei rendőrség
Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.
A nyomozati anyag szerint a gyanúsított 2025 júliusától idén februárig különböző típusú kábítószereket szerzett be és árult, többek között Hargita megyei fogyasztóknak is. Február 19-én a nyomozók
Utólag házkutatásokat is végeztek három olyan kolozsvári és szászfenesi ingatlanban, amelyekben a férfit alkalmazó cég működött. Ezek eredményeképpen lefoglaltak 351 ecstasy tablettát, több mint 100 gramm kokaint, 350 gramm „kristályt”, 50 LSD-bélyeget, 27 üvegcse GHB-t (a köznyelvben Ginaként ismerik, „a nemi erőszak drogjának” is nevezik), 113 fecskendőt és tűt, 220 üres (vagy kiürült) üveget, jegyzeteket, 8400 eurót, 5000 lejt és 231 dollárt, valamint más bizonyítékokat.
Február 20-án a DIICOT nyomozói őrizetbe vették a férfit, majd a Hargita Megyei Törvényszéktől harmincnapos előzetes letartóztatását kérték – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.
Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.
A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.
A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.
Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.
Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.
Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.
