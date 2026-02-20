Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint

Könnyű és kemény drogokat egyaránt terjeszthetett az őrizetbe vett gyanúsított • Fotó: Hargita megyei rendőrség

Könnyű és kemény drogokat egyaránt terjeszthetett az őrizetbe vett gyanúsított

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.

Bodor Tünde

2026. február 20., 18:442026. február 20., 18:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nyomozati anyag szerint a gyanúsított 2025 júliusától idén februárig különböző típusú kábítószereket szerzett be és árult, többek között Hargita megyei fogyasztóknak is. Február 19-én a nyomozók

Kolozsváron érték tetten a férfit, amint 1000 lej értékben kristályos és folyékony drogokat adott el.

Utólag házkutatásokat is végeztek három olyan kolozsvári és szászfenesi ingatlanban, amelyekben a férfit alkalmazó cég működött. Ezek eredményeképpen lefoglaltak 351 ecstasy tablettát, több mint 100 gramm kokaint, 350 gramm „kristályt”, 50 LSD-bélyeget, 27 üvegcse GHB-t (a köznyelvben Ginaként ismerik, „a nemi erőszak drogjának” is nevezik), 113 fecskendőt és tűt, 220 üres (vagy kiürült) üveget, jegyzeteket, 8400 eurót, 5000 lejt és 231 dollárt, valamint más bizonyítékokat.

Hirdetés

Február 20-án a DIICOT nyomozói őrizetbe vették a férfit, majd a Hargita Megyei Törvényszéktől harmincnapos előzetes letartóztatását kérték – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hargita megye Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 20., péntek

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter

Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
2026. február 20., péntek

Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben

Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
2026. február 20., péntek

Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben
2026. február 20., péntek

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás

Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
2026. február 20., péntek

Szelesre fordul az időjárás, ónos esőre, újabb havazásokra is van kilátás
2026. február 20., péntek

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben

A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
2026. február 20., péntek

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség

A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
2026. február 20., péntek

Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség
2026. február 20., péntek

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál

Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
2026. február 20., péntek

Elsüllyedt egy román lobogó alatt közlekedő hajó Sulinánál
2026. február 19., csütörtök

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte

Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
2026. február 19., csütörtök

Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni

Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
2026. február 19., csütörtök

Több mint kétszáz elpusztult állat, és egy félholt szarvas, amit végül nem tudtak megmenteni
2026. február 19., csütörtök

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
2026. február 19., csütörtök

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron
2026. február 19., csütörtök

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
2026. február 19., csütörtök

Megerősítik a sürgősségi ellátást: 1200 új mentőt vásárol a kormány
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!