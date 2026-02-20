Hargita megyei kliensei is voltak a drogdílernek a rendőrség szerint

Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.

A nyomozati anyag szerint a gyanúsított 2025 júliusától idén februárig különböző típusú kábítószereket szerzett be és árult, többek között Hargita megyei fogyasztóknak is. Február 19-én a nyomozók

Utólag házkutatásokat is végeztek három olyan kolozsvári és szászfenesi ingatlanban, amelyekben a férfit alkalmazó cég működött. Ezek eredményeképpen lefoglaltak 351 ecstasy tablettát, több mint 100 gramm kokaint, 350 gramm „kristályt”, 50 LSD-bélyeget, 27 üvegcse GHB-t (a köznyelvben Ginaként ismerik, „a nemi erőszak drogjának” is nevezik), 113 fecskendőt és tűt, 220 üres (vagy kiürült) üveget, jegyzeteket, 8400 eurót, 5000 lejt és 231 dollárt, valamint más bizonyítékokat.

Február 20-án a DIICOT nyomozói őrizetbe vették a férfit, majd a Hargita Megyei Törvényszéktől harmincnapos előzetes letartóztatását kérték – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.