Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván (Ighișu Nou).

Székelyhon

2026. február 14., 17:172026. február 14., 17:17

Amikor a mentőegységek a helyszínre érkeztek, a gyermek már nem lélegzett és nem volt szívműködése. A hozzátartozók kezdték el a gyermek újraélesztését, majd a mentősök folytatták, de sikertelenül, az orvos végül megállapította a halál beálltát – írja az Agerpres hírügynökség.

A rendőrség nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására.

Belföld Tragédia
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. február 14., szombat

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos autót, amelyben bennégett egy nő Bukarestben

Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos autót, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos autót, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
2026. február 14., szombat

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos autót, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
2026. február 14., szombat

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett

Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
2026. február 14., szombat

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
2026. február 14., szombat

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak

A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
2026. február 14., szombat

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
2026. február 14., szombat

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák

Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
2026. február 14., szombat

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
2026. február 14., szombat

Belerondít a hétvégébe a rossz idő

Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Belerondít a hétvégébe a rossz idő
2026. február 14., szombat

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
2026. február 13., péntek

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk pénteken a Maros megyei tűzoltóknak: Abosfalván háztartási hulladék gyúlt ki, Dédabisztrán száraz növényzet.

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
2026. február 13., péntek

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
2026. február 13., péntek

Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta

A politikai döntéshozóknak az üzengetések és a politikai zajkeltés helyett a strukturális problémák megoldására kellene összpontosítaniuk – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Nicușor Dan.

Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta
Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta
2026. február 13., péntek

Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta
2026. február 13., péntek

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak

Felbontják a munkaszerződését azoknak az állami egészségügyi intézményekben alkalmazott orvosoknak, akiket tetten érnek, amint munkaidőben a magánszektorban dolgoznak – jelentette ki pénteken Temesváron Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
2026. február 13., péntek

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
2026. február 13., péntek

Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát egy NATO-n keresztül finanszírozott program keretében.

Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát
Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát
2026. február 13., péntek

Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát
2026. február 13., péntek

Bolojan jövő héten elfogadtatná a közigazgatási reformcsomagot

A kormánynak jövő héten el kellene fogadnia a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

Bolojan jövő héten elfogadtatná a közigazgatási reformcsomagot
Bolojan jövő héten elfogadtatná a közigazgatási reformcsomagot
2026. február 13., péntek

Bolojan jövő héten elfogadtatná a közigazgatási reformcsomagot
