Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett

Amikor a mentőegységek a helyszínre érkeztek, a gyermek már nem lélegzett és nem volt szívműködése. A hozzátartozók kezdték el a gyermek újraélesztését, majd a mentősök folytatták, de sikertelenül, az orvos végül megállapította a halál beálltát – írja az Agerpres hírügynökség.

A rendőrség nyomozást indított az eset körülményeinek tisztázására.