Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta

A politikai döntéshozóknak az üzengetések és a politikai zajkeltés helyett a strukturális problémák megoldására kellene összpontosítaniuk – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Nicușor Dan.

Az államfő az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataira reagált. Ezek szerint

2025 egészében 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, az utolsó negyedévben azonban negyedéves összevetésben 1,9 százalékkal csökkent a bruttó hazai termék (GDP).

Bejegyzésében Nicușor Dan visszafogottságra intette a politikai szereplőket. Kifejtette, hogy a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta:

Románia ezzel technikai recesszióba került, miután két egymást követő negyedévben visszaesett a GDP – ismerteti az Agerpres .

Az államfő szerint mindezek ellenére „van ok optimizmusra”: a magánszektor stabil, az EU SAFE védelmi hitelprogramja, valamint az uniós – köztük a helyreállítási és a strukturális alapokból származó – források növekedést hozhatnak, és

valamint a magánszféra elvárásainak és a politikai döntéseknek az összehangolása.

2010-eshez hasonló gazdasági válság elkerülésével sikerült csökkentenie a jelentős költségvetési hiányt. Hozzátette: a gazdaság lassulása már négy éve tart, és régóta megoldásra vár

Bejegyzése végén Nicușor Dan rámutatott, hogy Romániában számos területen – az igazságszolgáltatásban, a gazdaságban, az oktatásban és az egészségügyben – továbbra is jelentős reformokra van szükség.

A politikai osztályt arra kérte, hogy a strukturális gondok megoldására összpontosítson, a polgárokat pedig arra, hogy kiegyensúlyozottan gyakoroljanak nyomást a döntéshozókra.