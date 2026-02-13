Ciolacu szerint Bolojan szépíti a gazdasági adatokat

Fotó: Facebook/Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu volt miniszterelnök „durva manipulációnak” nevezte pénteken a statisztikai intézet (INS) 2024-re vonatkozó adatait, és azt állította, hogy a számok utólagos „kozmetikázása” a jelenlegi kormányfő „kétségbeesését” tükrözi.
A politikus a Facebook-odalán Ilie Bolojan nyilatkozatára reagált, amelyben a miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az INS adatai szerint 2024 első felében – azaz Marcel Ciolacu mandátuma idején – is technikai recesszióban volt az ország. Ciolacu bejegyzése szerint Bolojan a 2024-es adatok átértelmezésével próbálja szépíteni a jelenlegi kormány gazdasági teljesítményét, miután a gazdaság az utolsó negyedévben a vártnál jóval nagyobb mértékben esett vissza – írja az Agerpres.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusa úgy vélekedett, hogy a lakosság mindennapi tapasztalatai – a megélhetési költségek emelkedése, a vállalkozások nehézségei és a közszolgáltatások gondjai – ellentmondanak a hivatalos magyarázatoknak.
Ciolacu szerint a 2025-ben jegyzett 0,6 százalékos gazdasági növekedés nem a jelenlegi miniszterelnök érdeme, mert az év első felének teljesítményén alapul, míg
Ciolacu úgy fogalmazott: a megszorításokra épülő gazdaságpolitika „nem törődik az emberek életével”, és a kormány intézkedései vezettek a recesszióhoz.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adatai szerint 2025 egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, az utolsó trimeszterben azonban negyedévi összevetésben 1,9 százalékkal visszaesett a bruttó hazai termék (GDP). Ezzel Románia technikai recesszióba lépett, mivel két egymást követő negyedévben csökkent a GDP.
Az átmeneti technikai recesszió a szilárd alapokon álló gazdaságra való áttérés előre látható és elkerülhetetlen járulékos költségei közé tartozik – közölte pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Nagyszabású ellenőrzést tartott csütörtökön a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a térségben: az akció alkalmával 93 bírságot szabtak ki, és összesen 422,72 köbméter faanyagot koboztak el, mintegy 76 ezer lej értékben.
Az átmeneti technikai recesszió a szilárd alapokon álló gazdaságra való áttérés előre látható és elkerülhetetlen járulékos költségei közé tartozik – közölte pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Bonyolult időszakot élünk, és politikai szempontból meglehetősen nehéz viselni ezt a terhet – jelentette ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes csütörtök este az Europa FM rádió adásában. Azt mondta, a koalícióból való kilépés kérdése nem merült fel.
Tavaly 2024-hez képest 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, de technikai recesszióban zárta az évet, miután a harmadik negyedév után a negyedik trimeszterben is csökkent a bruttó hazai termék (GDP) – derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból.
Nicușor Dan szerint Románia három-négy éven belül teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
Lassult ugyan a növekedés, de még mindig magas a fertőző légúti megbetegedések száma Hargita megyében. A kisgyermekek körében sok az RSV-fertőzés, ami akár nagyon súlyos, intenzív terápiás ellátást igénylő megbetegedést is okozhat.
Nemzetpolitikáért felelős államtitkárként először látogatott Gyergyószentmiklósra Nacsa Lőrinc. Bejelentette, hogy a magyar kormány folytatja a Fogarasy Mihály Középiskola felújításának finanszírozását.
Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.
Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.
A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.
szóljon hozzá!