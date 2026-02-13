Ciolacu szerint Bolojan szépíti a gazdasági adatokat

Marcel Ciolacu volt miniszterelnök „durva manipulációnak” nevezte pénteken a statisztikai intézet (INS) 2024-re vonatkozó adatait, és azt állította, hogy a számok utólagos „kozmetikázása” a jelenlegi kormányfő „kétségbeesését” tükrözi.

A politikus a Facebook-odalán Ilie Bolojan nyilatkozatára reagált, amelyben a miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az INS adatai szerint 2024 első felében – azaz Marcel Ciolacu mandátuma idején – is technikai recesszióban volt az ország. Ciolacu bejegyzése szerint Bolojan a 2024-es adatok átértelmezésével próbálja szépíteni a jelenlegi kormány gazdasági teljesítményét, miután a gazdaság az utolsó negyedévben a vártnál jóval nagyobb mértékben esett vissza – írja az Agerpres.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusa úgy vélekedett, hogy a lakosság mindennapi tapasztalatai – a megélhetési költségek emelkedése, a vállalkozások nehézségei és a közszolgáltatások gondjai – ellentmondanak a hivatalos magyarázatoknak.

Ciolacu szerint a 2025-ben jegyzett 0,6 százalékos gazdasági növekedés nem a jelenlegi miniszterelnök érdeme, mert az év első felének teljesítményén alapul, míg