Ciolacu szerint Bolojan szépíti a gazdasági adatokat

Fotó: Facebook/Marcel Ciolacu

Fotó: Facebook/Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu volt miniszterelnök „durva manipulációnak” nevezte pénteken a statisztikai intézet (INS) 2024-re vonatkozó adatait, és azt állította, hogy a számok utólagos „kozmetikázása” a jelenlegi kormányfő „kétségbeesését” tükrözi.

Székelyhon

2026. február 13., 14:412026. február 13., 14:41

A politikus a Facebook-odalán Ilie Bolojan nyilatkozatára reagált, amelyben a miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az INS adatai szerint 2024 első felében – azaz Marcel Ciolacu mandátuma idején – is technikai recesszióban volt az ország. Ciolacu bejegyzése szerint Bolojan a 2024-es adatok átértelmezésével próbálja szépíteni a jelenlegi kormány gazdasági teljesítményét, miután a gazdaság az utolsó negyedévben a vártnál jóval nagyobb mértékben esett vissza – írja az Agerpres.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusa úgy vélekedett, hogy a lakosság mindennapi tapasztalatai – a megélhetési költségek emelkedése, a vállalkozások nehézségei és a közszolgáltatások gondjai – ellentmondanak a hivatalos magyarázatoknak.

Ciolacu szerint a 2025-ben jegyzett 0,6 százalékos gazdasági növekedés nem a jelenlegi miniszterelnök érdeme, mert az év első felének teljesítményén alapul, míg

a későbbi visszaesés már Bolojan kormányzásához köthető.

Ciolacu úgy fogalmazott: a megszorításokra épülő gazdaságpolitika „nem törődik az emberek életével”, és a kormány intézkedései vezettek a recesszióhoz.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adatai szerint 2025 egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, az utolsó trimeszterben azonban negyedévi összevetésben 1,9 százalékkal visszaesett a bruttó hazai termék (GDP). Ezzel Románia technikai recesszióba lépett, mivel két egymást követő negyedévben csökkent a GDP.

