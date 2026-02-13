Rovatok
Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Kórházi ellátásra szorult az a két idős, akiket egy gyalogátjárón ütöttek el Csíkszereda központjában hétfőn. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Székelyhon

2026. február 13., 13:362026. február 13., 13:36

Olvasónk jelezte, hogy baleset történt Csíkszeredában a piac közelében, amely során egy idős házaspár megsérült. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a Székelyhon érdeklődéséreközölte, hogy február 9-én, 14 óra körül a 112-es segélyhívón értesítették a csíkszeredai városi rendőrséget arról, hogy közúti baleset történt, amely két személy sérülésével járt.

A helyszíni vizsgálatok alapján megállapították, hogy egy 64 éves, csíkszeredai férfi, miközben személygépkocsit vezetett a Mihai Eminescu utcában, a Mihai Eminescu és a Piac utcák kereszteződésénél elütött két gyalogost —

egy 84 éves férfit és egy 74 éves nőt —, akik a kijelölt gyalogátkelőhelyen haladtak át az úttesten.

Az ütközés következtében a két gyalogos testi sérüléseket szenvedett, és orvosi ellátás céljából kórházba szállították őket. A férfi kórházi megfigyelés alatt maradt.

A gépjárművezetőt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett. A rendőrök folytatják a vizsgálatot a közúti baleset bekövetkezési körülményeinek pontos tisztázása érdekében.

Csíkszék Csíkszereda
