Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt

Kórházi ellátásra szorult az a két idős, akiket egy gyalogátjárón ütöttek el Csíkszereda központjában hétfőn. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Olvasónk jelezte, hogy baleset történt Csíkszeredában a piac közelében, amely során egy idős házaspár megsérült. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a Székelyhon érdeklődéséreközölte, hogy február 9-én, 14 óra körül a 112-es segélyhívón értesítették a csíkszeredai városi rendőrséget arról, hogy közúti baleset történt, amely két személy sérülésével járt.

A helyszíni vizsgálatok alapján megállapították, hogy egy 64 éves, csíkszeredai férfi, miközben személygépkocsit vezetett a Mihai Eminescu utcában, a Mihai Eminescu és a Piac utcák kereszteződésénél elütött két gyalogost —