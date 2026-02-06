Délelőtt is jeges volt az út a Csíkszeredához tartozó Szécsenyben. Nem lépik túl a sebességhatárt

Az átlagosnál is jobban megviselte a Csíkszereda peremterületein levő makadámutakat a szigorúbb téli időjárás. Az ideiglenes sürgősségi beavatkozáshoz keresik a megoldást, de nagyobb javítás csak a több hónap múlva lehetséges.

Kovács Attila 2026. február 06., 07:282026. február 06., 07:28

Nem egyszerű kerülgetni a kátyúkat Csíkszereda peremvidékén, ahol változatlanul makadámutakon közlekednek úgy a Szécsenyben, mint Csibában lakók. Utóbbiak számára van egy megyei besorolású, aszfaltozott útszakasz is, amely átvezet a településen, de a többi utcában, így a jelentős hosszúságú Csiba utcában

a fagyás-olvadás és a havazás megtette a hatását, régóta nem volt ilyen nehézkes a közlekedés.

Szécsenyben pedig, ahol még soha nem volt aszfalt, csak igen óvatosan lehet közlekedni, így ilyenkor abszurdnak tűnnek a több helyen látható, 30 kilométeres sebességkorlátozást jelző táblák. Hirdetés Csütörtökön például még délben is jeges volt a főút, így nemcsak a személyautók, hanem a tömegközlekedés új buszai is kínlódtak a jeges szakaszon.

Nem egyszerű a közlekedés a kátyús utakon Fotó: Borbély Fanni

Míg a tél okozta úthibákat, kátyúkat az aszfaltozott utakon hidegaszfalttal viszonylag egyszerűbben lehet javítani, a makadámutakon ez már nem ilyen egyszerű. Ahhoz, hogy megfelelően járható útfelület legyen,

nagyobb beavatkozás szükséges, kavicsozni, hengerelni kell.

Erre pedig még néhány hónapig nem lesz lehetőség, ezért csak olyan sürgősségi beavatkozás jöhet szóba, amelynek módját még keresik – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Az elöljáró emlékeztetett, tavaly is olyan állapotba kerültek a makadámutak, hogy novemberben is be kellett avatkozni, teljesen felhasználva az erre szánt keretet.

Jeget világít meg a jármű. A buszok számára is kihívás a közlekedés Fotó: Borbély Fanni

Idén pedig a költségvetés elfogadása az elsődleges lépés, ezután lehet közbeszerzési eljárást kiírni a kövezett utak karbantartására, a tavalyi szerződést ugyanis kimerítették – ismertette. Mivel az országos költségvetés elfogadása jó esetben február végéig várható, ez a helyi önkormányzatok esetében várhatóan áprilisi időpontot jelent, a licit után pedig

a beavatkozás elkezdésére akár nyár elejéig is kell várni

– vázolta a nem túl biztató helyzetet az elöljáró. Hozzátette, ezért igyekeznek megoldást keresni az ideiglenes javítások elvégzésére, hogy valamelyest járhatóvá tudják tenni a makadámutakat is, ezt várhatóan meg tudják tenni belátható időn belül. korábban írtuk Kifakadtak a szécsenyiek: a polgármesteri hivatal szégyene az út katasztrofális állapota A szécsenyi út állapota katasztrofális, a polgármesteri hivatal szégyene! – ezt a feliratot ragasztották ki járműveikre a szécsenyi lakosok szerdán. Így hívták fel a figyelmet arra, hogy már elegük van abból, hogy gödörtengeren vezet az út otthonaikba.

Előny a traktornál. Ha ez a jármű megáll a jeges úton, csak nehézségek árán tudna ismét elindulni Fotó: Borbély Fanni