Délelőtt is jeges volt az út a Csíkszeredához tartozó Szécsenyben. Nem lépik túl a sebességhatárt
Fotó: Borbély Fanni
Az átlagosnál is jobban megviselte a Csíkszereda peremterületein levő makadámutakat a szigorúbb téli időjárás. Az ideiglenes sürgősségi beavatkozáshoz keresik a megoldást, de nagyobb javítás csak a több hónap múlva lehetséges.
Nem egyszerű kerülgetni a kátyúkat Csíkszereda peremvidékén, ahol változatlanul makadámutakon közlekednek úgy a Szécsenyben, mint Csibában lakók. Utóbbiak számára van egy megyei besorolású, aszfaltozott útszakasz is, amely átvezet a településen, de a többi utcában, így a jelentős hosszúságú Csiba utcában
Szécsenyben pedig, ahol még soha nem volt aszfalt, csak igen óvatosan lehet közlekedni, így ilyenkor abszurdnak tűnnek a több helyen látható, 30 kilométeres sebességkorlátozást jelző táblák.
Csütörtökön például még délben is jeges volt a főút, így nemcsak a személyautók, hanem a tömegközlekedés új buszai is kínlódtak a jeges szakaszon.
Nem egyszerű a közlekedés a kátyús utakon
Fotó: Borbély Fanni
Míg a tél okozta úthibákat, kátyúkat az aszfaltozott utakon hidegaszfalttal viszonylag egyszerűbben lehet javítani, a makadámutakon ez már nem ilyen egyszerű. Ahhoz, hogy megfelelően járható útfelület legyen,
Erre pedig még néhány hónapig nem lesz lehetőség, ezért csak olyan sürgősségi beavatkozás jöhet szóba, amelynek módját még keresik – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Az elöljáró emlékeztetett, tavaly is olyan állapotba kerültek a makadámutak, hogy novemberben is be kellett avatkozni, teljesen felhasználva az erre szánt keretet.
Jeget világít meg a jármű. A buszok számára is kihívás a közlekedés
Fotó: Borbély Fanni
Idén pedig a költségvetés elfogadása az elsődleges lépés, ezután lehet közbeszerzési eljárást kiírni a kövezett utak karbantartására, a tavalyi szerződést ugyanis kimerítették – ismertette. Mivel az országos költségvetés elfogadása jó esetben február végéig várható, ez a helyi önkormányzatok esetében várhatóan áprilisi időpontot jelent, a licit után pedig
– vázolta a nem túl biztató helyzetet az elöljáró. Hozzátette, ezért igyekeznek megoldást keresni az ideiglenes javítások elvégzésére, hogy valamelyest járhatóvá tudják tenni a makadámutakat is, ezt várhatóan meg tudják tenni belátható időn belül.
A szécsenyi út állapota katasztrofális, a polgármesteri hivatal szégyene! – ezt a feliratot ragasztották ki járműveikre a szécsenyi lakosok szerdán. Így hívták fel a figyelmet arra, hogy már elegük van abból, hogy gödörtengeren vezet az út otthonaikba.
Előny a traktornál. Ha ez a jármű megáll a jeges úton, csak nehézségek árán tudna ismét elindulni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
