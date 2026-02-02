Hatósági engedélyre várnak a torlódás csökkentéséhez Csíkszeredában

Még nem lehet használni az új kijáratot. Hatósági jóváhagyásra várnak
Fotó: Kovács Attila
Noha tavaly decemberben elkészült Csíkszeredában az Erőss Zsolt Aréna melletti parkoló újabb kijárata a Decemberi forradalom utca felé, azóta is zárva van. Megnyitásával elkerülhető lesz a Stadion utcában keletkező torlódás.
A torlódás, zsúfoltság feloldásának szándékával kezdeményezte a polgármesteri hivatal, hogy a városi sportcsarnok melletti nagy parkolónak egy új kijárata legyen, mert jelenleg csak a Stadion utcán át tudnak be- és kijutni az autósok. Ez érezhető zsúfoltságot és torlódást eredményez, mivel a Nagy Imre Általános Iskola a szomszédban van, a diákokat szállító autók is oda hajtanak be és ott fordulnak meg, az iskola előtt ez ugyanis tilos.
A parkoló ugyanakkor a sportversenyek, mérkőzések ideje alatt megtelik autókkal, de sokan érkeznek edzésekre is, sőt önmagában az ingyenes parkolás lehetősége miatt is zsúfolt – a fizetős parkolás bevezetése óta ez egyértelműen látszik. Ez a helyzet a Stadion utcai közlekedést igen nehézkessé teszi.
A parkoló másik oldalán, a Decemberi forradalom utca közelében ezért láttak hozzá tavaly decemberben az új kijárat és bekötőút kialakításának. Ehhez kisebb területcserére is volt szükség a Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatallal, mert az intézmény közelében kell majd elhaladniuk az autósoknak.
A kijárat elkészült és az útszakaszon a Decemberi forradalom utcához történő csatlakozásig aszfaltburkolatot terítettek le. Az új útvonal viszont még nem használható, a kijárat egyelőre zárva van.
Mint kérdésünkre Bors Béla alpolgármester elmondta,
Amennyiben ez megérkezik, a kijárat megnyitásának nem lesz akadálya, és a zsúfoltság is enyhül a Stadion utcában. Korodi Attila polgármester korábban úgy számolt, hogy a parkolóból kifelé tartó forgalom több mint fele át fog terelődni az új irányba a változtatás nyomán.
