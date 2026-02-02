Rovatok
Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala

Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.

Gergely Imre

2026. február 02., 21:05

2026. február 02., 21:062026. február 02., 21:06

Gyergyószentmiklós eddig kimaradt a székelyföldi tüntetéshullámból, az online térben olvasható hozzászólásokból azonban látszik, hogy itt is háborognak az emberek. Az önkormányzat közösségi oldalán a múlt héten jelent meg egy közlemény, amiben azt magyarázzák, miért ilyen magasak az idei helyi adók, és miért nem lehet azokat csökkenteni.

Ebben közlik, hogy a tavaly év végén megjelent 239-es törvény

adóemelésre kötelezte az önkormányzatokat, meghatározva az emelések legalacsonyabb szintjét is,

aminél nem lehetett kevesebbet emelni. Az önkormányzatok megtehették volna, hogy akár ennél magasabb adókat rójanak ki, Gyergyószentmiklóson csak a kötelező minimumot vezették be.

A közlemény megjegyzi, ahol adócsökkentésről beszélnek, ott a megszabott minimum fölé emelt adókból lehet visszavenni.

Gyergyószentmiklóson, ahol ilyen plusz emelés nem történt, nincs ahogyan csökkentsenek.

„A lakók feszültségét értjük, és jogosnak tartjuk, mivel senki nem örül annak, ha többet kell fizetnie. Fontos azonban tisztán látni: a lakosság közös kiállása csak akkor tud eredményt hozni, ha van miről dönteni. Gyergyószentmiklós esetében nincs erre mozgástér: az állam által megszabott minimum alá nem lehet menni. Nem örülünk ennek a helyzetnek. De felelőtlenség lenne olyan ígéreteket tenni, amelyeket törvényesen nem lehet betartani” – olvasható abban a közleményben.

Online szavazás: mennyien mennének ki az utcára?

Mindeközben Bajkó László, az EMSZ egyik helyi önkormányzati képviselője online szavazást indított egy általa kezelt csoportban, amelyben azt firtatja, hogy az emberek milyen arányban vennének részt a február 7-re tervezett tiltakozó megmozduláson. Hétfő délig közel 1300-an szavaztak,

a válaszadók 85 százaléka azt jelezte, részt venne egy ilyen tüntetésen.

Lakossági fórumra is készülnek

Hétfőn felhívást tett közzé az önkormányzat: február 5-én, csütörtökön 18 órától lakossági fórumra hívják az embereket a Salamon Ernő Gimnázium dísztermébe. Amint jelzik, a 2026-os helyi adók és illetékek kapcsán felmerült kérdések, észrevételek és aggodalmak miatt kerül erre sor. Az esemény célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a tervezett változásokról, valamint lehetőséget biztosítson a kérdések feltevésére és a párbeszédre – olvasható a felhívásban.

A terem befogadóképessége miatt a részvétel regisztrációhoz kötött, legfeljebb 150 fő vehet részt az eseményen. Regisztrálni a 0743-132 420-as telefonszámon (munkanapokon 8–16 óra között), valamint online űrlap kitöltésével lehet.

December végén Gyergyószentmiklóson ellenvetés nélkül fogadta el a testület az adóemelésekről szóló határozatot, a helyi tanácsban részt vevő szervezetek (RMDSZ, EMSZ, PNL–PSD) képviselői közül senki nem szavazott ellene.

Mi okozza az elégedetlenséget?

Az országos szintű elégedetlenséget az váltotta ki, hogy a 2025 végén kiadott 239-es törvény, illetve az ugyancsak tavalyi 78-as sürgősségi kormányrendelet eltörölt egy sor addig érvényes adókedvezményt (például a hibrid autók kilencven százalékos adókedvezményét), és fix adózandó értéket, illetve adót állapított meg a fizikai személyek épületei, a fizikai és jogi személyek bel- és kültelkei, valamint járművei után. Ez pedig jelentős, esetenként többszörös adóemelést eredményezett.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
