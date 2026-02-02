Fotó: Nagy Zoltán Facebook oldala
Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.
2026. február 02., 21:052026. február 02., 21:05
2026. február 02., 21:062026. február 02., 21:06
Gyergyószentmiklós eddig kimaradt a székelyföldi tüntetéshullámból, az online térben olvasható hozzászólásokból azonban látszik, hogy itt is háborognak az emberek. Az önkormányzat közösségi oldalán a múlt héten jelent meg egy közlemény, amiben azt magyarázzák, miért ilyen magasak az idei helyi adók, és miért nem lehet azokat csökkenteni.
Ebben közlik, hogy a tavaly év végén megjelent 239-es törvény
aminél nem lehetett kevesebbet emelni. Az önkormányzatok megtehették volna, hogy akár ennél magasabb adókat rójanak ki, Gyergyószentmiklóson csak a kötelező minimumot vezették be.
A közlemény megjegyzi, ahol adócsökkentésről beszélnek, ott a megszabott minimum fölé emelt adókból lehet visszavenni.
„A lakók feszültségét értjük, és jogosnak tartjuk, mivel senki nem örül annak, ha többet kell fizetnie. Fontos azonban tisztán látni: a lakosság közös kiállása csak akkor tud eredményt hozni, ha van miről dönteni. Gyergyószentmiklós esetében nincs erre mozgástér: az állam által megszabott minimum alá nem lehet menni. Nem örülünk ennek a helyzetnek. De felelőtlenség lenne olyan ígéreteket tenni, amelyeket törvényesen nem lehet betartani” – olvasható abban a közleményben.
Mindeközben Bajkó László, az EMSZ egyik helyi önkormányzati képviselője online szavazást indított egy általa kezelt csoportban, amelyben azt firtatja, hogy az emberek milyen arányban vennének részt a február 7-re tervezett tiltakozó megmozduláson. Hétfő délig közel 1300-an szavaztak,
Hétfőn felhívást tett közzé az önkormányzat: február 5-én, csütörtökön 18 órától lakossági fórumra hívják az embereket a Salamon Ernő Gimnázium dísztermébe. Amint jelzik, a 2026-os helyi adók és illetékek kapcsán felmerült kérdések, észrevételek és aggodalmak miatt kerül erre sor. Az esemény célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a tervezett változásokról, valamint lehetőséget biztosítson a kérdések feltevésére és a párbeszédre – olvasható a felhívásban.
A terem befogadóképessége miatt a részvétel regisztrációhoz kötött, legfeljebb 150 fő vehet részt az eseményen. Regisztrálni a 0743-132 420-as telefonszámon (munkanapokon 8–16 óra között), valamint online űrlap kitöltésével lehet.
December végén Gyergyószentmiklóson ellenvetés nélkül fogadta el a testület az adóemelésekről szóló határozatot, a helyi tanácsban részt vevő szervezetek (RMDSZ, EMSZ, PNL–PSD) képviselői közül senki nem szavazott ellene.
Az országos szintű elégedetlenséget az váltotta ki, hogy a 2025 végén kiadott 239-es törvény, illetve az ugyancsak tavalyi 78-as sürgősségi kormányrendelet eltörölt egy sor addig érvényes adókedvezményt (például a hibrid autók kilencven százalékos adókedvezményét), és fix adózandó értéket, illetve adót állapított meg a fizikai személyek épületei, a fizikai és jogi személyek bel- és kültelkei, valamint járművei után. Ez pedig jelentős, esetenként többszörös adóemelést eredményezett.
Ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok vasárnap reggel Gyergyószentmiklóson, büntetőeljárást indítottak ellene – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tíz éve gyűjti és teszi közkinccsé Gyergyószék fényképeken megörökített múltját a Gyergyói DIA. A Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai idén bejárják a térséget, hogy újabb embereket nyerjenek meg az ügynek: megmentsék a fotókon fennmaradt értékeket.
A gyergyói farsangok története kerül terítékre a Jó, ha tudunk róla előadássorozat keretében Gyergyószentmiklóson.
Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.
Kozma Gabriella négy éve vívja mindennapi küzdelmeit két gyermekével, miután férjét korán, súlyos betegségben elveszítette. Most az élet újabb nehéz próbára teszi az édesanyát: komoly betegséget diagnosztizáltak nála is.
Találkozóra hívja a régi fotók iránt érdeklődő gyergyószárhegyieket a Tarisznyás Márton Múzeum. Csütörtökön 18 órától a helyi kultúrházban a Gyergyói DIA fotóarchívumot ismerhetik meg a résztvevők.
Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.
Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.
Feszült hangulatú, de informatív lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az A8-as autópálya nyomvonala mentén tervezett kisajátításokról. Bár a kártalanítási összegeket már elkülönítették, a helyi gazdák szerint a határidők betarthatatlanok.
Eltelt egy hónap, amióta újra bevezették a fizetéses parkolási rendszert Gyergyószentmiklóson. A tapasztalat szerint a kezdeti félreértéseket leszámítva az emberek többsége betartja a szabályokat. A bérletet váltók száma meghaladta a 300-at.
szóljon hozzá!