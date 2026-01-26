Rovatok
Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház

• Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.

Gergely Imre

2026. január 26., 14:362026. január 26., 14:36

A kortárs erdélyi drámairodalom egyik legtöbbet játszott művéhez nyúl a gyergyószentmiklósi társulat. A Bányavirág egy lepukkant ipari településen játszódik, ahol a bánya bezárása után a közösség elveszíti megélhetését és kapaszkodóit. Az iparosítás előtti, önfenntartó életmódot már nem tudják megélni az emberek, a túlélésért folytatott küzdelemben a szereplők egzisztenciális szorongással néznek szembe. A kilátástalanság és kiszolgáltatottság elől zsibbadásba, bódultságba, alkoholhoz menekülnek.

Sokak számára ismerősek lehetnek ezek a helyzetek, amelyeket az erdélyi, székelyföldi kisvárosok és iparosított falvak is megélhettek 1989 után.

A darabot súlyos témák határozzák meg

Amint az előadást ismertető sajtótájékoztatón elhangzott, a dráma eredeti szövegét kiegészítették, mivel jól ismerik azt a közeget, amelyben a történet játszódik, valamint az ott megélt szenvedéseket és kínlódásokat.

A szöveg a színészek közreműködésével bővült

annak érdekében, hogy a szereplők, viszonyaik, kudarcaik, tetteik és tehetetlenségük mélyebben megismerhetők és érthetők legyenek.

• Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház Galéria

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

A darabot súlyos témák határozzák meg – mint az alkoholizmus, a magány vagy az öngyilkosság –, ugyanakkor az előadásban kiemelt hangsúlyt kap a humor is. Faragó Zénó szerint

Idézet
humor nélkül nem lehet igazán komoly dolgokról beszélni: ugyanaz a helyzet egyszerre lehet nevetséges és tragikus.

Ez a kettősség határozza meg a Bányavirág hangulatát is.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Házi előadás

A produkció valódi „házi előadás”: az alkotók többsége már több alkalommal dolgozott a Figura Stúdió Színháznál. A díszletet Ferenczi Zoltán tervezte, aki az előadás zenéjét is szerezte – modern és népi hangzások fúziójával kísérve és ellenpontozva a szereplők érzelmeit. A jelmezeket Szőke Zsuzsi készítette, a dramaturgiai munkát Balázs Helga végezte.

A darabban Barti Lehel András, Fodor Alain Leonard, Moșu Norbert László, Máthé Annamária és Pascu Tamara játszanak.

A Bányavirág bemutatója január 30-án lesz, további előadások január 31-én és február 14-én, mindhárom alkalommal 19 órától.

A helyszín is jelzi, hogy nagyon ismerős lehet a gyergyóiaknak a Bányavirág története: az Öntöde Gyergyószentmiklós legnagyobb ipari létesítménye volt.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Kultúra Működés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
