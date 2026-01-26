Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház

Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.

A kortárs erdélyi drámairodalom egyik legtöbbet játszott művéhez nyúl a gyergyószentmiklósi társulat. A Bányavirág egy lepukkant ipari településen játszódik, ahol a bánya bezárása után a közösség elveszíti megélhetését és kapaszkodóit. Az iparosítás előtti, önfenntartó életmódot már nem tudják megélni az emberek, a túlélésért folytatott küzdelemben a szereplők egzisztenciális szorongással néznek szembe. A kilátástalanság és kiszolgáltatottság elől zsibbadásba, bódultságba, alkoholhoz menekülnek.

Sokak számára ismerősek lehetnek ezek a helyzetek, amelyeket az erdélyi, székelyföldi kisvárosok és iparosított falvak is megélhettek 1989 után.

A darabot súlyos témák határozzák meg

Amint az előadást ismertető sajtótájékoztatón elhangzott, a dráma eredeti szövegét kiegészítették, mivel jól ismerik azt a közeget, amelyben a történet játszódik, valamint az ott megélt szenvedéseket és kínlódásokat.