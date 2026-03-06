1868-ban elhelyezett időkapszula került elő a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyából

Fotó: Gergely Imre
Megkezdődött a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyának felújítása. Csütörtökön leemelték a keresztet és a toronygombot, amelyből 158 év után előkerült az időkapszula – benne egy korabeli levéllel, pénzérmékkel és néhány meglepő tárggyal.
Elkezdődött a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyának felújítása. A munkálatokhoz szükség volt a torony keresztjének és a toronygombnak a leemelésére, ami nem volt egyszerű feladat, több órai munka után sikerült a földre helyezni őket. A műveletet számos gyergyószentmiklósi nézte kíváncsian, és mindannyian tudták, történelmi pillanatoknak a tanúi.
A fémhenger, amelyben a kapszulát elhelyezték, kívülről erősen korrodálódott, de tartalma szinte tökéletes állapotban maradt fenn. A hengert Hölgyes Pál Zsolt főesperes bontotta ki.
A kapszulában egy levél volt, amely 1868. október 31-én kelt – azon a napon, amikor az időkapszulát a toronygombba helyezték. A dokumentumon megőrzött, a korra jellemző kalligráfiával és az akkori magyar nyelvtan szerint íródott szöveget Bernád Rita-Magdolna, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár igazgatója olvasta fel.
Fotó: Gergely Imre
„Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus és szeplőtelen szűz anyja Mária!!! A gyergyószentmiklósi latin szertartásu Egyházközség – mint kegyúr – a temploma mellett emelkedő toronynak az idő viszontagságai által megroncsolt fedélzetét 1862-ben leszedetvén, s helyébe 1868-ban az ujabb stilben épült mostanit, tetemes költséggel, fölállittatván, vallásos buzgalmának és áldozatkészségének szép jelét adja” – kezdődik a levél.
A dokumentum említi az építkezési bizottság tagjait, és arról is képet ad, milyen történelmi korszakban íródott: akkoriban IX. Piusz volt a pápa, Erdély püspöke pedig a gyergyószentmiklósi származású Fogarasy Mihály.
Fotó: Gergely Imre
Az időkapszula nem csak a levelet rejtette. Több, a korszakban forgalomban lévő pénzérme is előkerült, valamint három koronázási emlékérem Ferenc József 1867-es királlyá koronázásáról. A kapszulában egy 1868-as kalendárium volt, és meglepő tárgyak is: három szál szivar.
Fotó: Gergely Imre
Bernád Rita-Magdolna szerint mindig izgalmas, amikor egy toronygombból előkerülnek az ilyen emlékek. Mint fogalmazott, egy templom története szempontjából különösen értékesek ezek a leletek, hiszen a kereszthez ritkán érnek el a felújítások, javítások. A keresztet és a toronygombot általában csak 100–150 évente emelik le..
– mondta.
Fotó: Gergely Imre
A munkálatok első szakaszában a torony tetejét javítják fel: kicserélik a bádogfedést, és ekkor fog kiderülni, mennyire viselte meg az idő a tetőszerkezet fa elemeit. A szakemberek arra is felkészültek, hogy
A torony felújítása előreláthatóan egy–másfél hónapig tart. A munkálatok végén új időkapszula kerül a toronygombba, amely a mai korról hagy majd üzenetet a jövő nemzedékeinek.
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
