Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen

Két ember sérült meg pénteken késő este egy közlekedési balesetben Gyergyószárhegyen. A jármű egyik utasát a tűzoltók szabadították ki.

Székelyhon 2026. február 28., 09:16

Felborult egy személykocsi pénteken késő este Gyergyószárhegyen. A Hargita megyei tűzoltóság sajtóirodájának beszámolója szerint az autóban két személy utazott.

Az egyik kimászott a járműből, a másik viszont beszorult, őt a helyszínre érkező gyergyószentmiklósi tűzoltók szabadították ki.