Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Két ember sérült meg pénteken késő este egy közlekedési balesetben Gyergyószárhegyen. A jármű egyik utasát a tűzoltók szabadították ki.

Székelyhon

2026. február 28., 09:162026. február 28., 09:16

Felborult egy személykocsi pénteken késő este Gyergyószárhegyen. A Hargita megyei tűzoltóság sajtóirodájának beszámolója szerint az autóban két személy utazott.

Az egyik kimászott a járműből, a másik viszont beszorult, őt a helyszínre érkező gyergyószentmiklósi tűzoltók szabadították ki.

A mentősök a helyszínen megvizsgálták az áldozatokat, akik maguknál voltak és válaszoltak az életmentők kérdéseire. Mindkettőjüket a gyergyószentmiklósi városi kórházba szállították.

Gyergyószék Baleset
