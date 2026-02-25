Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig

A lakossági panaszokra reagálva ideiglenes kátyúzásba kezdtek Gyergyószentmiklós több pontján. A téli hónapok alatt keletkezett úthibákat hidegaszfalttal próbálják orvosolni, amíg az időjárás és a költségvetés lehetővé nem teszi a tartósabb, meleg aszfaltos javításokat.

A Gyilkos-tó úton dolgoztak szerdán a városi mellékgazdaság munkatársai: hideg aszfalttal tömték be a gödröket, hogy megállítsák a további romlást, és a burkolat a tavaszra tervezett átfogóbb javításokig kitartson.

Hirdetés

Len Emil Balázs, Gyergyószentmiklós alpolgármestere kérdésünkre elmondta: most a kátyúzás téli változatát végzik, hideg aszfalt felhasználásával. Tájékoztatása szerint azonban a város más részein is beavatkoznak, ahol nagyobb gödrök keletkeztek a téli hónapokban.