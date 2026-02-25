Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig

Fotó: Gergely Imre
A lakossági panaszokra reagálva ideiglenes kátyúzásba kezdtek Gyergyószentmiklós több pontján. A téli hónapok alatt keletkezett úthibákat hidegaszfalttal próbálják orvosolni, amíg az időjárás és a költségvetés lehetővé nem teszi a tartósabb, meleg aszfaltos javításokat.
A Gyilkos-tó úton dolgoztak szerdán a városi mellékgazdaság munkatársai: hideg aszfalttal tömték be a gödröket, hogy megállítsák a további romlást, és a burkolat a tavaszra tervezett átfogóbb javításokig kitartson.
Len Emil Balázs, Gyergyószentmiklós alpolgármestere kérdésünkre elmondta: most a kátyúzás téli változatát végzik, hideg aszfalt felhasználásával. Tájékoztatása szerint azonban a város más részein is beavatkoznak, ahol nagyobb gödrök keletkeztek a téli hónapokban.
A munkálatokat a Kossuth Lajos utca alsó részén, a vasúton túli szakaszon kezdték, és ott már be is fejezték a javítást. A Gyilkos-tó után a Bălcescu út és Kossuth Lajos utca felső szakasza következik.
Fotó: Gergely Imre
Len elmondta, mindig csak annyi hideg aszfaltot rendelnek, amennyit éppen fel is tudnak dolgozni. Ha ugyanis tárolnák az anyagot, az megszáradna, és nehezebben lehetne vele dolgozni. Frissen használva képlékenyebb, könnyebben bedolgozható.
– tudtuk meg. Mivel még nincs elfogadott helyi költségvetés (sem országos), így egyelőre nem lehet megmondani, hogy idén mekkora összeget fordítanak útjavításra, és abból mekkora útfelület újulhat meg.
