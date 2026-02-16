Hűtőházzá változott a gyergyószentmiklósi rendőrség székhelye a szakszervezet szerint

Fotó: Europol Szakszervezet Facebook-oldala
Nehéz körülmények között dolgoznak a gyergyószentmiklósi rendőrök, miután meghibásodott az intézmény székhelyének fűtésrendszere, és az épületben a hőmérséklet 11 Celsius-fokra csökkent – figyelmeztetett hétfőn Facebook-oldalán az Europol szakszervezet.
A bejegyzés szerint a rendőrök „hűtőházhoz hasonló” körülmények között végzik munkájukat, ezért a szakszervezet a megfelelő munkafeltételek biztosítását sürgeti. Az Europol szerint a fűtési rendszer meghibásodása miatt
A szakszervezet az „alkalmatlan, lusta és egocentrikus” rendőrségi vezetőket okolta a munkakörülmények folyamatos romlásáért. A bejegyzésben ironikusan azt javasolták a városlakóknak, hogy a helyzet megoldásáig sállal, sapkával és kesztyűvel felszerelkezve intézzék ügyeiket a gyergyószentmiklósi rendőrségen, és – ha lehet – vigyenek egy csésze meleg teát is a rendőröknek, hogy felmelegíthessék elgémberedett ujjaikat – írja a bejegyzésre hivatkozva az Agerpres hírügynökség.
A Hargita megyei rendőrség közölte, hogy közbeszerzési eljárást indítottak egy új hőközpont megvásárlására, mivel a jelenlegi berendezés nem javítható. A tájékoztatás szerint az új rendszer felszereléséig hőlégfúvókat biztosítottak, hogy a helyiségek hőmérséklete megfelelő szinten maradjon, és ellenőrizték az elektromos hálózatot is a túlterhelés megelőzése érdekében.
Hétfőn este pedig azt írták, hogy
„A rendszer jelenleg működőképes, lehetővé téve az optimális hőmérséklet fenntartását, de biztonságos és végleges megoldást új hőközpont jelenthet, aminek beszerzése folyamatban van” – közölték.
