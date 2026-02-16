Hűtőházzá változott a gyergyószentmiklósi rendőrség székhelye a szakszervezet szerint

Nehéz körülmények között dolgoznak a gyergyószentmiklósi rendőrök, miután meghibásodott az intézmény székhelyének fűtésrendszere, és az épületben a hőmérséklet 11 Celsius-fokra csökkent – figyelmeztetett hétfőn Facebook-oldalán az Europol szakszervezet.

A bejegyzés szerint a rendőrök „hűtőházhoz hasonló” körülmények között végzik munkájukat, ezért a szakszervezet a megfelelő munkafeltételek biztosítását sürgeti. Az Europol szerint a fűtési rendszer meghibásodása miatt

a hőmérséklet messze elmarad a minimálisan elfogadható szinttől, ami a dolgozók egészségét is veszélyezteti.

A szakszervezet az „alkalmatlan, lusta és egocentrikus” rendőrségi vezetőket okolta a munkakörülmények folyamatos romlásáért. A bejegyzésben ironikusan azt javasolták a városlakóknak, hogy a helyzet megoldásáig sállal, sapkával és kesztyűvel felszerelkezve intézzék ügyeiket a gyergyószentmiklósi rendőrségen, és – ha lehet – vigyenek egy csésze meleg teát is a rendőröknek, hogy felmelegíthessék elgémberedett ujjaikat – írja a bejegyzésre hivatkozva az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

A Hargita megyei rendőrség közölte, hogy közbeszerzési eljárást indítottak egy új hőközpont megvásárlására, mivel a jelenlegi berendezés nem javítható. A tájékoztatás szerint az új rendszer felszereléséig hőlégfúvókat biztosítottak, hogy a helyiségek hőmérséklete megfelelő szinten maradjon, és ellenőrizték az elektromos hálózatot is a túlterhelés megelőzése érdekében.

Hétfőn este pedig azt írták, hogy