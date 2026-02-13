Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Pánkó, kolbász, káposztalé: ízes farsangbúcsúztató Gyergyószéken

Gyergyószentmiklós, Ditró és Szárhegy is készen áll a tél eltemetésére. Archív • Fotó: Pinti Attila

Gyergyószentmiklós, Ditró és Szárhegy is készen áll a tél eltemetésére. Archív

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hamvazószerdát megelőző hétvégén Gyergyószentmiklóson, Ditróban és Szárhegyen is felpezsdül az élet: a hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényekkel búcsúztatják a telet, a vígságot és készülnek a böjti időszakra.

Gergely Imre

2026. február 13., 09:002026. február 13., 09:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gyergyószentmiklós, Ditró és Szárhegy is készen áll a tél eltemetésére. A hétvégi programsorozatban a maszkabáloktól a kolbásztöltő versenyig minden megtalálható, ami egy hamisítatlan székely farsanghoz kell. A cél közös: elégetni a telet jelképező bábut, és méltóképpen felkészülni a közelgő böjti időszakra.

Gyergyószentmiklósi maszkabál és télbúcsúztató

A programsorozat pénteken indul Gyergyószentmiklóson. 18 órától a Szilágyi vendéglőben maszkabál és jelmezes gyermektáncház várja a kicsiket, ahol a jelmezben érkezők tombolasorsoláson is részt vehetnek. A táncházgazda Dezső Ákos, a zenét a Sergő Zenekar szolgáltatja. 20 órától a felnőtteké a terep: hajnalig tartó táncház zárja a napot.

Hirdetés

A farsangtemetés vasárnap, február 15-én folytatódik. 12 órakor indul a farsangtemetők felvonulása a Szent Miklós-templom elől, és a szokásos módon hangos ostorcsattogással haladnak a Népművészeti Alkotóház udvarára. A menetet a Hóvirág együttes táncai teszik hangulatosabbá.

Archív • Fotó: Pinti Attila Galéria

Archív

Fotó: Pinti Attila

Az alkotóház udvarán a Salamon Ernő Gimnázium diákjainak előadásában küzd meg egymással Cibere vajda és Konc király. A küzdelem látványához és a tél jelképes elégetéséhez pánkó is jár a résztvevőknek, valamint a Gyergyói Fotóklub farsangtemetési fotókiállítása is megtekinthető.

Szárhegyi bőgőtemetés és káposztaléverseny

Szárhegyen a vasárnapi szentmisét követően, 12 órától indul a télűző menet, amely zenével és rigmusokkal járja be a települést, több helyszínen és Güdücön is bemutatva a bőgőtemetés rítusát.

A nap különlegessége a káposztaléverseny és -mustra, ahol a gazdasszonyok fél liter savanyú káposztalevet vihetnek megmérettetni.

A mintákat 14 óra 30 perctől lehet leadni a Káposzta Házában, az eredményhirdetés 17 órakor lesz a kultúrházban. A közösségi programot Lukács Géza káposztás témájú fotókiállítása teszi teljessé.

Ditró: kolbásztöltő csődület és maszkurák felvonulása

Ditróban harmadik alkalommal rendezik meg a farsangi kolbásztöltő csődületet. Tavaly több mint húsz csapat nevezett, és idén is hasonló érdeklődésre számítanak. Az alapanyagokat az önkormányzat biztosítja, a legjobb kolbászokról háromtagú szakmai zsűri dönt.

Archív • Fotó: Pinti Attila Galéria

Archív

Fotó: Pinti Attila

A program reggel 9 órakor kezdődik, a maszkurák a nagyközség utcáin vonulva idézik fel a farsangi hagyományokat, miközben a kolbászok készülnek a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház mögötti téren. A maszkurák is ide érkeznek meg 15 órakor, és itt égetik el a tél jelképes búcsúztatásaként Illyést, a farsangi bábut.

Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Az FK Csíkszereda védelmére kelt a polgármester
Nemes Tibor és Mikita Dorka Júlia: Nagyon erős az összetartozás-érzésünk
Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
Székelyhon

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Székelyhon

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Székely Sport

Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Krónika

Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Az FK Csíkszereda védelmére kelt a polgármester
Székely Sport

Az FK Csíkszereda védelmére kelt a polgármester
Nemes Tibor és Mikita Dorka Júlia: Nagyon erős az összetartozás-érzésünk
Nőileg

Nemes Tibor és Mikita Dorka Júlia: Nagyon erős az összetartozás-érzésünk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 12., csütörtök

Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen

Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen
Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen
2026. február 12., csütörtök

Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében

Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.

Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében
Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében
2026. február 11., szerda

Vádat emeltek a tavalyi orotvai gyilkosság ügyében
2026. február 10., kedd

Továbbra is hatósági felügyelet alatt marad Barti Tihamér

Újabb két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke ellen korábban elrendelt hatósági felügyeletet. Noha a perben már lezajlott az előkészítő ülés, tárgyalási időpontot még nem tűztek ki.

Továbbra is hatósági felügyelet alatt marad Barti Tihamér
Továbbra is hatósági felügyelet alatt marad Barti Tihamér
2026. február 10., kedd

Továbbra is hatósági felügyelet alatt marad Barti Tihamér
2026. február 10., kedd

Rendőrnek adják ki magukat szélhámosok, hogy adatokat lopjanak

Magukat rendőrnek kiadó csalók telefonon és üzenetben próbálják megszerezni gyanútlan emberek bankszámla- és személyes adatait.

Rendőrnek adják ki magukat szélhámosok, hogy adatokat lopjanak
Rendőrnek adják ki magukat szélhámosok, hogy adatokat lopjanak
2026. február 10., kedd

Rendőrnek adják ki magukat szélhámosok, hogy adatokat lopjanak
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr

Alkoholos befolyásoltság alatt vezető fiatal sofőr okozott balesetet Gyergyóremetén szombat este, egy utas megsérült. Nem ő volt az egyetlen, a hétvége folyamán a rendőrök több más ittas járművezetőt is kiszűrtek Hargita megyében.

Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr
Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr
2026. február 09., hétfő

Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr
2026. február 05., csütörtök

Gyergyószentmiklóson nincs mozgástér az adók csökkentésére

A közösségi médiában heves tiltakozást váltott ki a helyi adók emelése, a gyergyószentmiklósi városháza által szervezett lakossági fórumon azonban alig negyvenen jelentek meg csütörtökön este. Elhangzott: a városban nincs mód az adók csökkentésére.

Gyergyószentmiklóson nincs mozgástér az adók csökkentésére
Gyergyószentmiklóson nincs mozgástér az adók csökkentésére
2026. február 05., csütörtök

Gyergyószentmiklóson nincs mozgástér az adók csökkentésére
2026. február 04., szerda

Liliom-turné és más előadások a Figura februári műsorán

Molnár Ferenc, Székely Csaba, Madách Imre és Alfred Jarry művei is színpadra kerülnek februárban a Figura Stúdió Színház műsorán, Gyergyószentmiklóson és több székelyföldi városban.

Liliom-turné és más előadások a Figura februári műsorán
Liliom-turné és más előadások a Figura februári műsorán
2026. február 04., szerda

Liliom-turné és más előadások a Figura februári műsorán
Hirdetés
2026. február 04., szerda

B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson

Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket csütörtökön 17 órától a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba. B. Kovács András író három kötetét ismerheti meg a közönség.

B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson
B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson
2026. február 04., szerda

B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson
2026. február 04., szerda

Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson a sor: szombaton délután fél kettőre a művelődési ház előtti térre várják az adóemelés ellen tiltakozó gyergyóiakat.

Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen
Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen
2026. február 04., szerda

Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen
2026. február 04., szerda

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben

A régi vízhálózatról az újra kötik át a tömbházakat ezekben a napokban a gyergyószentmiklósi Virág negyedben. Ha tartani tudják az ütemtervet, jövő héten le is zárják a régi hálózatot a lakónegyedben, és idén a város nagy része átáll az új rendszerre.

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
2026. február 04., szerda

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!