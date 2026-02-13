Pánkó, kolbász, káposztalé: ízes farsangbúcsúztató Gyergyószéken

A hamvazószerdát megelőző hétvégén Gyergyószentmiklóson, Ditróban és Szárhegyen is felpezsdül az élet: a hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényekkel búcsúztatják a telet, a vígságot és készülnek a böjti időszakra.

Gyergyószentmiklós, Ditró és Szárhegy is készen áll a tél eltemetésére. A hétvégi programsorozatban a maszkabáloktól a kolbásztöltő versenyig minden megtalálható, ami egy hamisítatlan székely farsanghoz kell. A cél közös: elégetni a telet jelképező bábut, és méltóképpen felkészülni a közelgő böjti időszakra.

Gyergyószentmiklósi maszkabál és télbúcsúztató

A programsorozat pénteken indul Gyergyószentmiklóson. 18 órától a Szilágyi vendéglőben maszkabál és jelmezes gyermektáncház várja a kicsiket, ahol a jelmezben érkezők tombolasorsoláson is részt vehetnek. A táncházgazda Dezső Ákos, a zenét a Sergő Zenekar szolgáltatja. 20 órától a felnőtteké a terep: hajnalig tartó táncház zárja a napot.

A farsangtemetés vasárnap, február 15-én folytatódik. 12 órakor indul a farsangtemetők felvonulása a Szent Miklós-templom elől, és a szokásos módon hangos ostorcsattogással haladnak a Népművészeti Alkotóház udvarára. A menetet a Hóvirág együttes táncai teszik hangulatosabbá.