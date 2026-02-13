Pánkó, kolbász, káposztalé: ízes farsangbúcsúztató Gyergyószéken

Gyergyószentmiklós, Ditró és Szárhegy is készen áll a tél eltemetésére. Archív
Fotó: Pinti Attila
A hamvazószerdát megelőző hétvégén Gyergyószentmiklóson, Ditróban és Szárhegyen is felpezsdül az élet: a hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényekkel búcsúztatják a telet, a vígságot és készülnek a böjti időszakra.
Gyergyószentmiklós, Ditró és Szárhegy is készen áll a tél eltemetésére. A hétvégi programsorozatban a maszkabáloktól a kolbásztöltő versenyig minden megtalálható, ami egy hamisítatlan székely farsanghoz kell. A cél közös: elégetni a telet jelképező bábut, és méltóképpen felkészülni a közelgő böjti időszakra.
A programsorozat pénteken indul Gyergyószentmiklóson. 18 órától a Szilágyi vendéglőben maszkabál és jelmezes gyermektáncház várja a kicsiket, ahol a jelmezben érkezők tombolasorsoláson is részt vehetnek. A táncházgazda Dezső Ákos, a zenét a Sergő Zenekar szolgáltatja. 20 órától a felnőtteké a terep: hajnalig tartó táncház zárja a napot.
A farsangtemetés vasárnap, február 15-én folytatódik. 12 órakor indul a farsangtemetők felvonulása a Szent Miklós-templom elől, és a szokásos módon hangos ostorcsattogással haladnak a Népművészeti Alkotóház udvarára. A menetet a Hóvirág együttes táncai teszik hangulatosabbá.
Archív
Fotó: Pinti Attila
Az alkotóház udvarán a Salamon Ernő Gimnázium diákjainak előadásában küzd meg egymással Cibere vajda és Konc király. A küzdelem látványához és a tél jelképes elégetéséhez pánkó is jár a résztvevőknek, valamint a Gyergyói Fotóklub farsangtemetési fotókiállítása is megtekinthető.
Szárhegyen a vasárnapi szentmisét követően, 12 órától indul a télűző menet, amely zenével és rigmusokkal járja be a települést, több helyszínen és Güdücön is bemutatva a bőgőtemetés rítusát.
A mintákat 14 óra 30 perctől lehet leadni a Káposzta Házában, az eredményhirdetés 17 órakor lesz a kultúrházban. A közösségi programot Lukács Géza káposztás témájú fotókiállítása teszi teljessé.
Ditróban harmadik alkalommal rendezik meg a farsangi kolbásztöltő csődületet. Tavaly több mint húsz csapat nevezett, és idén is hasonló érdeklődésre számítanak. Az alapanyagokat az önkormányzat biztosítja, a legjobb kolbászokról háromtagú szakmai zsűri dönt.
Archív
Fotó: Pinti Attila
A program reggel 9 órakor kezdődik, a maszkurák a nagyközség utcáin vonulva idézik fel a farsangi hagyományokat, miközben a kolbászok készülnek a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház mögötti téren. A maszkurák is ide érkeznek meg 15 órakor, és itt égetik el a tél jelképes búcsúztatásaként Illyést, a farsangi bábut.
Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.
Újabb két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke ellen korábban elrendelt hatósági felügyeletet. Noha a perben már lezajlott az előkészítő ülés, tárgyalási időpontot még nem tűztek ki.
Magukat rendőrnek kiadó csalók telefonon és üzenetben próbálják megszerezni gyanútlan emberek bankszámla- és személyes adatait.
Alkoholos befolyásoltság alatt vezető fiatal sofőr okozott balesetet Gyergyóremetén szombat este, egy utas megsérült. Nem ő volt az egyetlen, a hétvége folyamán a rendőrök több más ittas járművezetőt is kiszűrtek Hargita megyében.
A közösségi médiában heves tiltakozást váltott ki a helyi adók emelése, a gyergyószentmiklósi városháza által szervezett lakossági fórumon azonban alig negyvenen jelentek meg csütörtökön este. Elhangzott: a városban nincs mód az adók csökkentésére.
Molnár Ferenc, Székely Csaba, Madách Imre és Alfred Jarry művei is színpadra kerülnek februárban a Figura Stúdió Színház műsorán, Gyergyószentmiklóson és több székelyföldi városban.
Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket csütörtökön 17 órától a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba. B. Kovács András író három kötetét ismerheti meg a közönség.
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson a sor: szombaton délután fél kettőre a művelődési ház előtti térre várják az adóemelés ellen tiltakozó gyergyóiakat.
A régi vízhálózatról az újra kötik át a tömbházakat ezekben a napokban a gyergyószentmiklósi Virág negyedben. Ha tartani tudják az ütemtervet, jövő héten le is zárják a régi hálózatot a lakónegyedben, és idén a város nagy része átáll az új rendszerre.
szóljon hozzá!