Technikai recesszióban a román gazdaság

Tavaly 2024-hez képest 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, de technikai recesszióban zárta az évet, miután a harmadik negyedév után a negyedik trimeszterben is csökkent a bruttó hazai termék (GDP) – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

A szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint

2025 utolsó három hónapjában a harmadik negyedévhez képes 1,9 százalékkal,

2024 utolsó három hónapjához viszonyítva pedig 1,6 százalékkal esett vissza a román GDP.

A harmadik trimeszterben negyedévi összevetésben 0,2 százalékos volt a csökkenés.

A nyers adatok szerint 0,1 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye a tavalyi utolsó trimeszterben 2024 negyedik negyedévéhez képest.

A múlt év egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román GDP 2024-hez mérten – írja az Agerpres hírügynökség az INS közlésére hivatkozva.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) tavaly október közepén közzétett jelentésében 1 százalékra mérsékelte a román gazdaság 2025-ös növekedésére vonatkozó előrejelzését, a Világbank pedig 0,8 százalékos bővülést vetített előre. Az Európai Bizottság novemberben 0,7 százalékra csökkentette a román gazdaság 2025-ös növekedésére vonatkozó becslését.