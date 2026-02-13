Technikai recesszióban a román gazdaság

Fotó: Gábos Albin
Tavaly 2024-hez képest 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, de technikai recesszióban zárta az évet, miután a harmadik negyedév után a negyedik trimeszterben is csökkent a bruttó hazai termék (GDP) – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
A szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint
2025 utolsó három hónapjában a harmadik negyedévhez képes 1,9 százalékkal,
2024 utolsó három hónapjához viszonyítva pedig 1,6 százalékkal esett vissza a román GDP.
A harmadik trimeszterben negyedévi összevetésben 0,2 százalékos volt a csökkenés.
A nyers adatok szerint 0,1 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye a tavalyi utolsó trimeszterben 2024 negyedik negyedévéhez képest.
A múlt év egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román GDP 2024-hez mérten – írja az Agerpres hírügynökség az INS közlésére hivatkozva.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) tavaly október közepén közzétett jelentésében 1 százalékra mérsékelte a román gazdaság 2025-ös növekedésére vonatkozó előrejelzését, a Világbank pedig 0,8 százalékos bővülést vetített előre. Az Európai Bizottság novemberben 0,7 százalékra csökkentette a román gazdaság 2025-ös növekedésére vonatkozó becslését.
