Maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg Alsósófalva utcáit a Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón

Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.

A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, így

A szervezők színes felvonulással és hagyományőrző programokkal várják a résztvevőket és a látogatókat február 14-én, szombaton Alsósófalván.

az érdeklődők előre megtervezhetik, melyik csoporthoz szeretnének csatlakozni, vagy hol szeretnék megtekinteni a menetet.

A szervezők arra kérik a közönséget, hogy a fogadó asztaloknál tartsák tiszteletben a hagyományt: elsőként a felvonuló csoportok vendéglátása történik meg.

A program részeként, a megnyitót és a rövid útvonal bejárását követően a Kacsó András Kultúrotthonban mutatják be az Ördögbetlehemet, a szentegyháziak előadásában.

A rendezvény célja a farsangi hagyományok ápolása és a közösségi együttlét erősítése.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy közösen búcsúztassák a telet Alsósófalván.