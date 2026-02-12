Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg Alsósófalva utcáit a Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón

Több évtizedes hagyományt őriznek Alsósófalván a farsangtemetéssel • Fotó: László Ildikó

Több évtizedes hagyományt őriznek Alsósófalván a farsangtemetéssel

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.

Hajnal Csilla

2026. február 12., 18:572026. február 12., 18:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szervezők színes felvonulással és hagyományőrző programokkal várják a résztvevőket és a látogatókat február 14-én, szombaton Alsósófalván.

A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, így

Hirdetés

az érdeklődők előre megtervezhetik, melyik csoporthoz szeretnének csatlakozni, vagy hol szeretnék megtekinteni a menetet.

A szervezők arra kérik a közönséget, hogy a fogadó asztaloknál tartsák tiszteletben a hagyományt: elsőként a felvonuló csoportok vendéglátása történik meg.

A program részeként, a megnyitót és a rövid útvonal bejárását követően a Kacsó András Kultúrotthonban mutatják be az Ördögbetlehemet, a szentegyháziak előadásában.

A rendezvény célja a farsangi hagyományok ápolása és a közösségi együttlét erősítése.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy közösen búcsúztassák a telet Alsósófalván.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Feljavult a végére, de kikapott a Brassói Corona otthonában a Sportklub
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Székelyhon

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Székelyhon

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Székely Sport

Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Krónika

Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Feljavult a végére, de kikapott a Brassói Corona otthonában a Sportklub
Székely Sport

Feljavult a végére, de kikapott a Brassói Corona otthonában a Sportklub
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nőileg

Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 12., csütörtök

Turisztikai szakember: 12 hónapból tízben visszaesést könyveltek el a romániai belföldi turizmusban

Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.

Turisztikai szakember: 12 hónapból tízben visszaesést könyveltek el a romániai belföldi turizmusban
Turisztikai szakember: 12 hónapból tízben visszaesést könyveltek el a romániai belföldi turizmusban
2026. február 12., csütörtök

Turisztikai szakember: 12 hónapból tízben visszaesést könyveltek el a romániai belföldi turizmusban
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei

A helyi adók emelése ellen tüntettek csütörtökön az ország több városában a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tagjai és szimpatizánsai.

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
2026. február 12., csütörtök

Az adóemelések ellen tüntettek országszerte az AUR hívei
2026. február 12., csütörtök

Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD

A Szociáldemokrata Párt (PSD) felszólította koalíciós partnereit, hogy hagyjanak fel a megszorító politikával, és az ország társadalmi és gazdasági realitásait figyelembe vevő strukturális reformok bevezetését támogassák.

Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD
Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD
2026. február 12., csütörtök

Nem fogja támogatni az állami fizetések „fűnyíróelv szerinti csökkentését” a PSD
2026. február 12., csütörtök

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek

Két, ötven év körüli férfit vettek őrizetbe Maros megyében, miután betörtek egy lakásba Sóváradon, ahonnan mintegy nyolcezer lej értékben loptak el tárgyakat.

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
2026. február 12., csütörtök

Nyolcezer lej értékben lovasítottak meg ingóságokat, őrizetbe kerültek
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen

Szakmai műhelyt szerveznek a neurodiverzitás jegyében Marosvásárhelyen péntek délután. A szervezők pedagógusokat, nevelőket, segítő szakembereket, edzőket, valamint minden érdeklődőt várnak, akit megszólít a téma.

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
2026. február 12., csütörtök

Neurodiverzitás a középpontban: szakmai eseményt szerveznek Marosvásárhelyen
2026. február 12., csütörtök

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat

A cél az, hogy közösen dolgozzanak a pályázati lehetőségek kiaknázásán, fejlesztési stratégiák kialakításán és a helyi közösségek támogatásán. Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy a Potsa József Közösségfejlesztési Egyesületet keretében társul.

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
2026. február 12., csütörtök

Közösségfejlesztési egyesületet hozott létre a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzat
2026. február 12., csütörtök

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére

Bár a Hargita megyei csendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, a tavalyi évük így is rendkívül intenzív volt: közel 6 ezer küldetésük és több mint 500 rendvédelmi beavatkozásuk volt. A jövőben az állandó őrszolgálatot mozgékony járőrszolgálat váltja fel.

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
2026. február 12., csütörtök

Átszervezi az őrszolgálatát a Hargita megyei csendőrség a személyzethiány enyhítésére
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében

Drónra bukkantak csütörtökön a Fekete-tenger partján, Costinești üdülőtelep közelében.

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
2026. február 12., csütörtök

Drónt találtak a román tengerparton, az egyik népszerű üdülőtelep közelében
2026. február 12., csütörtök

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek

Tavaly országszerte 92 219 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg közúti ellenőrzéseik során a Román Gépjármű-nyilvántartási Hatóság (RAR) felügyelői, és a megállított járművek 38,5 százalékát nem megfelelő műszaki állapotúnak minősítették.

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
2026. február 12., csütörtök

Roncsok az utakon: több ezer autót minősítettek balesetveszélyesnek a szakemberek
2026. február 12., csütörtök

Zsigmond Barna Pál: ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk

Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.

Zsigmond Barna Pál: ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
Zsigmond Barna Pál: ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
2026. február 12., csütörtök

Zsigmond Barna Pál: ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!