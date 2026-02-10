Ha nem sikerül pénzt spórolni, jön a települések összevonása a miniszterelnök szerint

Ki olvad össze kivel? Nagy vita elébe nézünk... Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.
A Romániai Községek Szövetségének a parlamentben tartott közgyűlésén Bolojan kifejtette, hogy a 2026-os év döntő fontosságú a romániai helyi közigazgatás számára. El fog dőlni, hogy tudunk-e költséghatékonyabban, versenyképesebben működni a jelenlegi közigazgatás struktúrákban, vagy szükség lesz a területi-közigazgatási átszervezésre, amely a községek számának csökkentését, települések összeolvadását jelenti – magyarázta a miniszterelnök.
„Ha nem sikerül együtt dolgozni a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében a jelenlegi keretek között, akkor csak idő kérdése, hogy oda jussunk” – idézi a kormányfőt az Agerpres hírügynökség.
Ilie Bolojan nyomatékosította, tudja, „mennyire nehéz kezelni a problémákat” egy korlátozott erőforrásokkal rendelkező közösségben, de
Felhívta a figyelmet, hogy a helyi önkormányzatok költségeinek mintegy 80 százalékát eddig az állami büdzséből fedezték, amikor európai szinten az átlag 50 százalék.
Arra is rámutatott, hogy az Európai Unió államainak többségében a helyi közigazgatás személyzeti költségeit a helyi adókból és illetékekből biztosítják, míg Romániában ezek csak a bérköltségek mintegy negyedét fedezik.
Egy 45 éves férfi életét vesztette és ketten megsérültek kedden egy közúti balesetben a 24-es országúton, Iași megyében. Két autó ütközött össze frontálisan, az egyik sérültet, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba.
A Solidaritatea Sanitară szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi az egészségügyben a kormány gazdasági és szociális politikája miatt.
Több mint 13 ezer lejre büntették meg azt a Vâlcea megyei férfit, aki arra kényszerítette a lovát, hogy nagyon nagy súlyokat húzzon. A rendőrök hivatalból jártak el, miután a férfi feltöltötte a videót a netre.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a községi és városi önkormányzati alkalmazottak érdekvédelmi tömörülése azokban a polgármesteri hivatalokban, ahol van képviselete a szakszervezetnek. A tiltakozás ideje alatt szünetel az ügyfélfogadás.
Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?
A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.
A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.
Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.
Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.
