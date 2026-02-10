Ha nem sikerül pénzt spórolni, jön a települések összevonása a miniszterelnök szerint

Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy a helyi közigazgatás hatékonyabbá tételére irányuló intézkedések hiányában csökkenteni kellene a községek számát.

A Romániai Községek Szövetségének a parlamentben tartott közgyűlésén Bolojan kifejtette, hogy a 2026-os év döntő fontosságú a romániai helyi közigazgatás számára. El fog dőlni, hogy tudunk-e költséghatékonyabban, versenyképesebben működni a jelenlegi közigazgatás struktúrákban, vagy szükség lesz a területi-közigazgatási átszervezésre, amely a községek számának csökkentését, települések összeolvadását jelenti – magyarázta a miniszterelnök.

„Ha nem sikerül együtt dolgozni a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében a jelenlegi keretek között, akkor csak idő kérdése, hogy oda jussunk” – idézi a kormányfőt az Agerpres hírügynökség.

Ilie Bolojan nyomatékosította, tudja, „mennyire nehéz kezelni a problémákat” egy korlátozott erőforrásokkal rendelkező közösségben, de