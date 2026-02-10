Rovatok
Sztrájkkal fenyegetőznek a tanárok, a kormányfő azonban hajthatatlan

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.

Székelyhon

2026. február 10., 08:522026. február 10., 08:52

A kormányfő ezzel arra a felvetésre reagált, hogy a tanügyi szakszervezetek általános sztrájkkal fenyegetőznek, ha nem csökkentik 18-ra a kötelező heti óraszámot. „Szerintem ez nem lehetséges” – idézi az Agerpres hírügynökség Bolojant, aki Németországot hozta fel példaként, ahol 24 óra a tanárok kötelező óraszáma.

Idézet
Realistáknak kell lenni az elvárások megfogalmazásakor”

– tette hozzá a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a kötelező óraszám növelése egy általános korrekciós intézkedés volt, ebben az évben pedig a rendszer stabilizálására kell hangsúlyt helyezni.

Bolojan beszélt arról, hogy a tanügynek meg kell kapnia a szükséges finanszírozást, de a jelenlegi körülmények között egyetlen kormány sem tudná egyik évről a másikra jelentős mértékben növelni az ágazat költségvetését. A kormányfő rámutatott továbbá, arra is oda kell figyelni, hogy miként használják fel a rendelkezésre álló forrásokat,

a kiadásokkal párhuzamosan javulnia kell az oktatás minőségének, a tanárok teljesítményének és a gazdasági valósághoz kell igazítani az oktatást.

A miniszterelnök azt is elmondta, nem tartja igazságosnak, hogy egy olyan egyetem, ahonnan kikerülve a többség nem a végzettségének megfelelő munkakörben helyezkedik el, ugyanakkora finanszírozásban részesüljön, mint egy olyan felsőoktatási intézmény, amely végzettjeinek a 90 százaléka később a tanult szakmájában dolgozik. Szerinte utóbbiak teljesítménybónuszban részesülhetnek. „Ezt akár már ebben az évben megtehetjük” – közölte.

Belföld Tanügy
