Sztrájkkal fenyegetőznek a tanárok, a kormányfő azonban hajthatatlan

A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.

A kormányfő ezzel arra a felvetésre reagált, hogy a tanügyi szakszervezetek általános sztrájkkal fenyegetőznek, ha nem csökkentik 18-ra a kötelező heti óraszámot. „Szerintem ez nem lehetséges” – idézi az Agerpres hírügynökség Bolojant, aki Németországot hozta fel példaként, ahol 24 óra a tanárok kötelező óraszáma.

– tette hozzá a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a kötelező óraszám növelése egy általános korrekciós intézkedés volt, ebben az évben pedig a rendszer stabilizálására kell hangsúlyt helyezni.

Bolojan beszélt arról, hogy a tanügynek meg kell kapnia a szükséges finanszírozást, de a jelenlegi körülmények között egyetlen kormány sem tudná egyik évről a másikra jelentős mértékben növelni az ágazat költségvetését. A kormányfő rámutatott továbbá, arra is oda kell figyelni, hogy miként használják fel a rendelkezésre álló forrásokat,