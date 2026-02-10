Sztrájkkal fenyegetőznek a tanárok, a kormányfő azonban hajthatatlan

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
A tanárok heti 20 órás kötelező óraszáma európai viszonylatban a legalacsonyabbak között van – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő este a Digi24 televíziónak adott interjúban.
A kormányfő ezzel arra a felvetésre reagált, hogy a tanügyi szakszervezetek általános sztrájkkal fenyegetőznek, ha nem csökkentik 18-ra a kötelező heti óraszámot. „Szerintem ez nem lehetséges” – idézi az Agerpres hírügynökség Bolojant, aki Németországot hozta fel példaként, ahol 24 óra a tanárok kötelező óraszáma.
– tette hozzá a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a kötelező óraszám növelése egy általános korrekciós intézkedés volt, ebben az évben pedig a rendszer stabilizálására kell hangsúlyt helyezni.
Bolojan beszélt arról, hogy a tanügynek meg kell kapnia a szükséges finanszírozást, de a jelenlegi körülmények között egyetlen kormány sem tudná egyik évről a másikra jelentős mértékben növelni az ágazat költségvetését. A kormányfő rámutatott továbbá, arra is oda kell figyelni, hogy miként használják fel a rendelkezésre álló forrásokat,
A miniszterelnök azt is elmondta, nem tartja igazságosnak, hogy egy olyan egyetem, ahonnan kikerülve a többség nem a végzettségének megfelelő munkakörben helyezkedik el, ugyanakkora finanszírozásban részesüljön, mint egy olyan felsőoktatási intézmény, amely végzettjeinek a 90 százaléka később a tanult szakmájában dolgozik. Szerinte utóbbiak teljesítménybónuszban részesülhetnek. „Ezt akár már ebben az évben megtehetjük” – közölte.
Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, hogy ez év végétől a piaci érték alapján fogja kiszámolni az ingatlanadót. Mire számítsunk?
A decemberi, Madarasi Hargitán tartott jótékonysági Alprès Ski rendezvény után jövő szombaton, február 21-én a varsági sípályán tartanak hasonló bulit, amivel ismét jó ügyet támogat a szervező Charity Beats.
Fagyosan indult a kedd reggel az ország legnagyobb részében, különösen Moldvában és Székelyföldön. Csíkszerda ezúttal sem hazudtolta meg magát, a hargitai megyeszékhelyen mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet.
Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.
Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.
Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.
Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.
A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.
Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.
szóljon hozzá!