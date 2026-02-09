USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani

Fotó: Orbán Orsolya
Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.
Szerinte ugyanakkor a helyi hatóságok egyébként is rendelkeznek az ilyen intézkedéshez szükséges jogi eszközökkel – számol be az Agerpres.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátusban nyilatkozó politikusa a magyar közösségeknek és a magyar polgármestereknek a helyi adók emelése elleni tiltakozó akcióiról kijelentette:
Meglátása szerint egyes önkormányzatok a felső határt választották, „talán kapzsiságból, vagy talán más okokból”, és most a közösség elégedetlenségével kell szembenézniük.
Véleménye szerint a helyi önkormányzatok „hozzáállásán” kellene javítani. Kifejtette: szükség esetén még mindig módosíthatják a helyi tanács döntését, és a kormány decemberi rendelete alapján
„Nem tartom jó jelnek Kelemen Hunor úr kijelentését, és a kormány részéről nem tartanám jó lépésnek. (...)
– magyarázta az USR-s politikus.
„Véleményünk szerint gyengeség és éretlenség jele lenne egy törvényt néhány héttel az elfogadása után módosítani” – szögezte le Ștefan Pălărie.
Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor múlt héten azt kérte a kormánytól, hogy
A politikus azzal érvelt, hogy „nem lehet a nép ellenében kormányozni”.
Országszerte több mint 1300 polgármesteri hivatalban tartanak figyelmeztető sztrájkot kedden 10 és 12 óra között.
Dinamikus változások jellemzik a Kovászna megyei vállalkozási szektort: nagy cégek bocsátanak el, majd vesznek vissza dolgozókat. Ezzel párhuzamosan megnőtt a szociális vállalkozások száma.
A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.
Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.
Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.
Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
