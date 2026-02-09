Rovatok
USR-s szenátor az RMDSZ adócsökkentési kezdeményezéséről: gyengeség egy törvényt az elfogadása után módosítani

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Ștefan Pălărie USR-s szenátor hétfőn kijelentette, hogy elutasítja az RMDSZ helyi adók csökkentésére irányuló javaslatát, mivel meglátásában a 'gyengeség jele' lenne a kormány által elfogadott jogszabályok rövid időn belüli módosítása.

Székelyhon

2026. február 09., 17:442026. február 09., 17:44

2026. február 09., 18:222026. február 09., 18:22

Szerinte ugyanakkor a helyi hatóságok egyébként is rendelkeznek az ilyen intézkedéshez szükséges jogi eszközökkel – számol be az Agerpres.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség szenátusban nyilatkozó politikusa a magyar közösségeknek és a magyar polgármestereknek a helyi adók emelése elleni tiltakozó akcióiról kijelentette:

az önkormányzatoknak lehetőségük volt választani a helyi adók és illetékek százalékos arányának törvényben megszabott alsó és felső határa között.

Meglátása szerint egyes önkormányzatok a felső határt választották, „talán kapzsiságból, vagy talán más okokból”, és most a közösség elégedetlenségével kell szembenézniük.

Véleménye szerint a helyi önkormányzatok „hozzáállásán” kellene javítani. Kifejtette: szükség esetén még mindig módosíthatják a helyi tanács döntését, és a kormány decemberi rendelete alapján

akár mentességet vagy kedvezményt biztosíthatnak az önkormányzatok az ingatlanadók tekintetében bizonyos állampolgári kategóriáknak.

„Nem tartom jó jelnek Kelemen Hunor úr kijelentését, és a kormány részéről nem tartanám jó lépésnek. (...)

Idézet
Kelemen Hunor úr tudja, hogy az RMDSZ-es polgármesterek rendelkeznek helyi mechanizmussal a közösségek panaszainak kezelésére. Ez akár most is megvalósítható, törvénymódosítás nélkül”

– magyarázta az USR-s politikus.

„Véleményünk szerint gyengeség és éretlenség jele lenne egy törvényt néhány héttel az elfogadása után módosítani” – szögezte le Ștefan Pălărie.

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor múlt héten azt kérte a kormánytól, hogy

az önkormányzatok a törvényben meghatározott alsó és felső adószintek között a költségvetésük elfogadásáig legtöbb 50 százalékkal csökkenthessék az adókat.

A politikus azzal érvelt, hogy „nem lehet a nép ellenében kormányozni”.

Belföld
