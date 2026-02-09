Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek

A szakszervezet illetékese szerint a megszorítási tervek mellett az is nagy terhet jelent a hivatali alkalmazottaknak, hogy ők kapják a lakossági szemrehányásokat az adóemelések miatt

Általános sztrájk kirobbantására készül a polgármesteri hivatalokban dolgozók szakszervezete a kormány által tervezett megszorítások miatt. Keddre kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett az érdekvédelmi tömörülés.

Széchely István 2026. február 09., 09:582026. február 09., 09:58

Hargita és Maros megyében a polgármesteri hivatalok felében, Kovászna megyében pedig a háromnegyedében van képviselete a Községi és Városi Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezetének (SCOR), és ezen hivatalok mindegyikében kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak kedden 10 és 12 óra között,

országszerte pedig összesen 1342 polgármesteri hivatalban, a SCOR bejelentése szerint. A szakszervezet a figyelmeztető sztrájkot a miniszterelnök és a kormány képviselőinek a Romániai Községek Szövetségének (ACOR) a közgyűlésére várt 500 polgármesterrel való találkozójának idejére időzítette. Ugyanakkor azt is bejelentették, hogy amennyiben a fejlesztési minisztérium honlapján január 13-án közzétett, a közigazgatási-területi egységek pénzügyi kapacitásának növelését célzó intézkedési tervekről szóló törvénytervezettel kapcsolatos követeléseik nem teljesülnek,

és a kormány felelősségvállalással elfogadja azt a jelenlegi formában, a szakszervezet másnap megkezdi az általános sztrájkot. Erre főként községi polgármesteri hivatalokban kerül majd sor, ugyanis azokat érintik a leginkább hátrányosan a tervezett megszorítások, amelyek a szakszervezet álláspontja szerint alkotmányellenes intézkedéseket is tartalmaznak.

A községi polgármesteri hivataloknál összesen mintegy 51 000 alkalmazottat érintenének a kormány által tervezett megszorítások

– közölte az érdekvédelmi tömörülés. Ugyanakkor, a költségvetési egyenlőtlenségek kapcsán arra is felhívják a figyelmet, hogy az ország lakossága törvényesen nem osztható két részre: a szegény vidéki közösségekre, akik korlátozott jogokkal rendelkeznek a minőségi közszolgáltatásokhoz, és fejlődő városi közösségekre, akik lényegesen több joggal rendelkeznek. Még bizonytalan a figyelmeztető sztrájk időpontja Noha a szakszervezet kitűzte a figyelmeztető sztrájk időpontját, az még nem biztos – tudtuk meg Orbán Ernőtől, a SCOR Hargita megyei szervezetének alelnökétől.

Egyelőre, ami biztos, hogy február 10-re van a kétórás figyelmeztető sztrájk szervezve. De az időpontot, tehát hogy hánytól hányig, azt még nem tudjuk, ugyanis azt közölték, hogy úgy néz ki, hogy a kormánnyal ki tudnak egyezni”

– fogalmazott, arra is kitérve, hogy ha sor kerül a figyelmeztető sztrájkra kedden, annak időpontját csak a hétfői nap folyamán fogják megtudni.

Fotó: Haáz Vince

Nagyon nyomott a hangulat a polgármesteri hivatali alkalmazottak körében, a kormány által tervezett költség- és személyzetcsökkentés mellett jórészt azért is, mert

rajtuk csapódik le a helyi adók emelése miatt kialakult lakossági elégedetlenség és felháborodás

– tudtuk meg az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének alelnökétől. „Az adóemelés miatt az ember háborognak, és sajnos azt kell mondjuk, hogy a felháborodás nagy részét a polgármesteri hivatali alkalmazottakon és a helyi önkormányzatokon vezetik le, véleményünk szerint teljesen alaptalanul, mivel az adóemelésről nagyrészt nem a helyi tanácsok döntöttek.

Tudtommal a környéken minden községi önkormányzat a minimumon tartotta az adókat, tehát a minimumot hagyták jóvá mindenhol”

– közölte, hangsúlyozva, hogy a kormány döntött az adóemelésről, amit az önkormányzatok nem csökkenthetnek a törvény által megszabott minimum alá, mégis az önkormányzati alkalmazottak szemére vetik a mindennapokban a lakók, hogy „megemeltétek az adót”.

Fotó: Pinti Attila

Amennyiben sor kerül kedden a figyelmeztető sztrájkra,

minden polgármesteri hivatalban megtartják azt, ahol a szakszervezetnek van képviselete

– közölte kérdésünkre Orbán Ernő. Így Hargita megyében 33 polgármesteri hivatalban tiltakoznak majd a 63-ból, Maros megyében az összesen 98 hivatal közül 50-ben, Kovászna megyében pedig 32-ben a 43-ból.

Községek és városok, ahol van képviselete a szakszervezetnek

Hargita megye: Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkkozmás, Csíkmadaras, Csíkrákos, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszenttamás, Etéd, Galócás, Gyergyóditró, Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Kápolnásfalu, Lövéte, Madéfalva, Oroszhegy, Parajd, Salamás, Székelyderzs, Székelyvarság, Szentábrahám, Tusnád, Újszékely, Vasláb, Zetelaka.

Maros megye: Radnót, Erdőszentgyörgy, Alsóbölkény, Apold, Backamadaras, Balavásár, Bátos, Beresztelke, Bonyha, Cintos, Csatófalva, Déda, Fehéregyháza, Gernyeszeg, Gödemesterháza, Görgényhodák, Görgényoroszfalu, Görgényszentimre, Héjjasfalva, Kerelőszentpál, Kisikland, Kozmatelke, Kutyfalva, Küküllőszéplak, Libánfalva, Magyarbükkös, Magyaró, Makfalva, Marosbogát, Marosfelfalu, Maroskece, Marosoroszfalu, Marosszentanna, Marosvécs, Mezőbánd, Mezőgerebenes, Mezőmadaras, Mezőrücs, Mezősályi, Mezőszengyel, Mezőtóhát, Nagyernye, Palotailva, Petele, Ratosnya, Szászbogács, Szászkézd, Vajdaszentivány, Vámosgálfalva, Zágor.

Kovászna megye: Kovászna, Árkos, Barátos, Bodzaforduló, Csernáton, Dálnok, Dobolló, Előpatak, Esztelnek, Gelence, Gidófalva, Hídvég, Illyefalva, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Komandó, Kökös, Lemhény, Maksa, Mikóújfalu, Nagyborosnyó, Nagypatak, Réty, Sepsibodok, Sepsibükszád, Sepsikőröspatak, Szentkatolna, Szitabodza, Vargyas, Zabola, Zágon, Zágonbárkány.

Tanügy, egészségügy, szociális ellátórendszer – célegyenesben a sztrájk Noha az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben voltak remények korábban az általános sztrájk elkerülésére, ezek szertefoszlani látszanak a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács pénteki ülése után. A megbeszélés – amelyen a miniszterelnök, a kormány képviselői, a munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek elnökei, illetve a társadalmi párbeszéd más képviselői vettek részt – után Iulian Pope, a Sanitas szakszervezet elnöke mélységes felháborodásának és csalódottságának adott hangot amiatt, hogy

a korábbi ígéretek ellenére semmilyen garanciát nem kaptak arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszer kivételt képez majd a 10 százalékos költségcsökkentés alól.

Ezért a szakszervezet elnöke felkérte az érdekvédelmi tömörülés tagjait a két ágazatban, hogy készüljenek az általános sztrájk megindítására.

A bérpótlékok mindkét ágazatban a 2018-as szinten vannak, krónikus a személyzethiány, és az ügyeleteket is a 2018-as értéken fizetik

– indokolta az általános sztrájk szükségességét szombati videóüzenetében a szakszervezet elnöke.

Fotó: FSLI/Facebook