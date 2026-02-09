Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek

A szakszervezet illetékese szerint a megszorítási tervek mellett az is nagy terhet jelent a hivatali alkalmazottaknak, hogy ők kapják a lakossági szemrehányásokat az adóemelések miatt • Fotó: Orbán Orsolya

A szakszervezet illetékese szerint a megszorítási tervek mellett az is nagy terhet jelent a hivatali alkalmazottaknak, hogy ők kapják a lakossági szemrehányásokat az adóemelések miatt

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Általános sztrájk kirobbantására készül a polgármesteri hivatalokban dolgozók szakszervezete a kormány által tervezett megszorítások miatt. Keddre kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett az érdekvédelmi tömörülés.

Széchely István

2026. február 09., 09:582026. február 09., 09:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hargita és Maros megyében a polgármesteri hivatalok felében, Kovászna megyében pedig a háromnegyedében van képviselete a Községi és Városi Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezetének (SCOR), és

  • ezen hivatalok mindegyikében kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak kedden 10 és 12 óra között,

  • országszerte pedig összesen 1342 polgármesteri hivatalban, a SCOR bejelentése szerint.

A szakszervezet a figyelmeztető sztrájkot a miniszterelnök és a kormány képviselőinek a Romániai Községek Szövetségének (ACOR) a közgyűlésére várt 500 polgármesterrel való találkozójának idejére időzítette. Ugyanakkor azt is bejelentették, hogy

  • amennyiben a fejlesztési minisztérium honlapján január 13-án közzétett, a közigazgatási-területi egységek pénzügyi kapacitásának növelését célzó intézkedési tervekről szóló törvénytervezettel kapcsolatos követeléseik nem teljesülnek,

  • és a kormány felelősségvállalással elfogadja azt a jelenlegi formában, a szakszervezet másnap megkezdi az általános sztrájkot.

Erre főként községi polgármesteri hivatalokban kerül majd sor, ugyanis azokat érintik a leginkább hátrányosan a tervezett megszorítások, amelyek a szakszervezet álláspontja szerint alkotmányellenes intézkedéseket is tartalmaznak.

A községi polgármesteri hivataloknál összesen mintegy 51 000 alkalmazottat érintenének a kormány által tervezett megszorítások

– közölte az érdekvédelmi tömörülés. Ugyanakkor, a költségvetési egyenlőtlenségek kapcsán arra is felhívják a figyelmet, hogy az ország lakossága törvényesen nem osztható két részre: a szegény vidéki közösségekre, akik korlátozott jogokkal rendelkeznek a minőségi közszolgáltatásokhoz, és fejlődő városi közösségekre, akik lényegesen több joggal rendelkeznek.

Még bizonytalan a figyelmeztető sztrájk időpontja

Noha a szakszervezet kitűzte a figyelmeztető sztrájk időpontját, az még nem biztos – tudtuk meg Orbán Ernőtől, a SCOR Hargita megyei szervezetének alelnökétől.

Idézet
Egyelőre, ami biztos, hogy február 10-re van a kétórás figyelmeztető sztrájk szervezve. De az időpontot, tehát hogy hánytól hányig, azt még nem tudjuk, ugyanis azt közölték, hogy úgy néz ki, hogy a kormánnyal ki tudnak egyezni”

– fogalmazott, arra is kitérve, hogy ha sor kerül a figyelmeztető sztrájkra kedden, annak időpontját csak a hétfői nap folyamán fogják megtudni.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Nagyon nyomott a hangulat a polgármesteri hivatali alkalmazottak körében, a kormány által tervezett költség- és személyzetcsökkentés mellett jórészt azért is, mert

rajtuk csapódik le a helyi adók emelése miatt kialakult lakossági elégedetlenség és felháborodás

– tudtuk meg az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének alelnökétől.

„Az adóemelés miatt az ember háborognak, és sajnos azt kell mondjuk, hogy a felháborodás nagy részét a polgármesteri hivatali alkalmazottakon és a helyi önkormányzatokon vezetik le, véleményünk szerint teljesen alaptalanul, mivel az adóemelésről nagyrészt nem a helyi tanácsok döntöttek.

Idézet
Tudtommal a környéken minden községi önkormányzat a minimumon tartotta az adókat, tehát a minimumot hagyták jóvá mindenhol”

– közölte, hangsúlyozva, hogy a kormány döntött az adóemelésről, amit az önkormányzatok nem csökkenthetnek a törvény által megszabott minimum alá, mégis az önkormányzati alkalmazottak szemére vetik a mindennapokban a lakók, hogy „megemeltétek az adót”.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Amennyiben sor kerül kedden a figyelmeztető sztrájkra,

minden polgármesteri hivatalban megtartják azt, ahol a szakszervezetnek van képviselete

– közölte kérdésünkre Orbán Ernő. Így Hargita megyében 33 polgármesteri hivatalban tiltakoznak majd a 63-ból, Maros megyében az összesen 98 hivatal közül 50-ben, Kovászna megyében pedig 32-ben a 43-ból.

Községek és városok, ahol van képviselete a szakszervezetnek
Hargita megye: Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkkozmás, Csíkmadaras, Csíkrákos, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszenttamás, Etéd, Galócás, Gyergyóditró, Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Kápolnásfalu, Lövéte, Madéfalva, Oroszhegy, Parajd, Salamás, Székelyderzs, Székelyvarság, Szentábrahám, Tusnád, Újszékely, Vasláb, Zetelaka.
Maros megye: Radnót, Erdőszentgyörgy, Alsóbölkény, Apold, Backamadaras, Balavásár, Bátos, Beresztelke, Bonyha, Cintos, Csatófalva, Déda, Fehéregyháza, Gernyeszeg, Gödemesterháza, Görgényhodák, Görgényoroszfalu, Görgényszentimre, Héjjasfalva, Kerelőszentpál, Kisikland, Kozmatelke, Kutyfalva, Küküllőszéplak, Libánfalva, Magyarbükkös, Magyaró, Makfalva, Marosbogát, Marosfelfalu, Maroskece, Marosoroszfalu, Marosszentanna, Marosvécs, Mezőbánd, Mezőgerebenes, Mezőmadaras, Mezőrücs, Mezősályi, Mezőszengyel, Mezőtóhát, Nagyernye, Palotailva, Petele, Ratosnya, Szászbogács, Szászkézd, Vajdaszentivány, Vámosgálfalva, Zágor.
Kovászna megye: Kovászna, Árkos, Barátos, Bodzaforduló, Csernáton, Dálnok, Dobolló, Előpatak, Esztelnek, Gelence, Gidófalva, Hídvég, Illyefalva, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Komandó, Kökös, Lemhény, Maksa, Mikóújfalu, Nagyborosnyó, Nagypatak, Réty, Sepsibodok, Sepsibükszád, Sepsikőröspatak, Szentkatolna, Szitabodza, Vargyas, Zabola, Zágon, Zágonbárkány.

Tanügy, egészségügy, szociális ellátórendszer – célegyenesben a sztrájk

Noha az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben voltak remények korábban az általános sztrájk elkerülésére, ezek szertefoszlani látszanak a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács pénteki ülése után. A megbeszélés – amelyen a miniszterelnök, a kormány képviselői, a munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek elnökei, illetve a társadalmi párbeszéd más képviselői vettek részt – után Iulian Pope, a Sanitas szakszervezet elnöke mélységes felháborodásának és csalódottságának adott hangot amiatt, hogy

a korábbi ígéretek ellenére semmilyen garanciát nem kaptak arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszer kivételt képez majd a 10 százalékos költségcsökkentés alól.

Ezért a szakszervezet elnöke felkérte az érdekvédelmi tömörülés tagjait a két ágazatban, hogy készüljenek az általános sztrájk megindítására.

A bérpótlékok mindkét ágazatban a 2018-as szinten vannak, krónikus a személyzethiány, és az ügyeleteket is a 2018-as értéken fizetik

– indokolta az általános sztrájk szükségességét szombati videóüzenetében a szakszervezet elnöke.

• Fotó: FSLI/Facebook Galéria

Fotó: FSLI/Facebook

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége kiterjedt felmérést végzett a tagok körében, és ennek eredményei jól tükrözik az oktatási rendszerben uralkodó feszültséget, jelentette be pénteken a szakszervezet, közölve a felmérés fontosabb eredményeit is:

  • 77,9 százalékuk hajlandó részt venni egy sztrájkban,

  • 73,7 százalékuk részt venne helyi szinten szervezett utcai tüntetéseken,

  • 53,6 százalékuk országos tüntetéseken is részt venne.

Ugyanakkor azt is közlik, hogy felmérést indítottak az országos próbavizsgákról való távolmaradással kapcsolatban, illetve a vizsgaidőszakra időzítendő sztrájkkal kapcsolatban.

Ha a kormány nem hoz valódi intézkedéseket, a szakszervezet áprilisban felmérést indít az általános sztrájk május második felében történő kirobbantására vonatkozóan is – jelentette be az érdekvédelmi tömörülés.

Hirdetés

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás
211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
Drasztikus eltiltást is kaphat a Sepsi OSK volt edzője a kolozsvári balhé után
Közel egymillió euróért kelt el Ceaușescu egykori vadászvillája
A legjobb harmincban zárt a barcasági síugró az ötkarikás játékokon
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás
Székelyhon

Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás
211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
Székelyhon

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
Drasztikus eltiltást is kaphat a Sepsi OSK volt edzője a kolozsvári balhé után
Székely Sport

Drasztikus eltiltást is kaphat a Sepsi OSK volt edzője a kolozsvári balhé után
Közel egymillió euróért kelt el Ceaușescu egykori vadászvillája
Krónika

Közel egymillió euróért kelt el Ceaușescu egykori vadászvillája
A legjobb harmincban zárt a barcasági síugró az ötkarikás játékokon
Székely Sport

A legjobb harmincban zárt a barcasági síugró az ötkarikás játékokon
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 09., hétfő

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya

Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
2026. február 09., hétfő

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok
2026. február 09., hétfő

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok
2026. február 08., vasárnap

Ha még nem nézed, itt az ideje elkezdeni az új Trónok harca előzménysorozatot

Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.

Ha még nem nézed, itt az ideje elkezdeni az új Trónok harca előzménysorozatot
Ha még nem nézed, itt az ideje elkezdeni az új Trónok harca előzménysorozatot
2026. február 08., vasárnap

Ha még nem nézed, itt az ideje elkezdeni az új Trónok harca előzménysorozatot
2026. február 08., vasárnap

Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben
Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben
2026. február 08., vasárnap

Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben
Hirdetés
2026. február 08., vasárnap

Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben

Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben
Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben
2026. február 08., vasárnap

Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben
2026. február 08., vasárnap

Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában

Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére, a részvételről azonban csak az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetések után dönt a román fél – közölte vasárnap a Facebook-oldalán államfő.

Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában
Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában
2026. február 08., vasárnap

Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában
2026. február 08., vasárnap

Őszintén és közérthetően a mentális egészségről – öt erdélyi pszichológus közös küldetése

Legyen egy tér, ami biztonságos, szakmailag hiteles, tabuktól mentes, és mindenki előtt nyitva áll – ezzel az elképzeléssel vágott bele a közösségépítésbe öt erdélyi magyar pszichológus. Céljaikról, terveikről kérdeztük a MentaliTea létrehozóit.

Őszintén és közérthetően a mentális egészségről – öt erdélyi pszichológus közös küldetése
Őszintén és közérthetően a mentális egészségről – öt erdélyi pszichológus közös küldetése
2026. február 08., vasárnap

Őszintén és közérthetően a mentális egészségről – öt erdélyi pszichológus közös küldetése
Hirdetés
2026. február 08., vasárnap

Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét

A villamos energia, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a román ipar versenyképességét, és közvetve emeli a fogyasztási cikkek árát – állapította meg vasárnapi közleményében az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét
Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét
2026. február 08., vasárnap

Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét
2026. február 08., vasárnap

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
2026. február 08., vasárnap

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
2026. február 08., vasárnap

Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek

Önszántából távozott szombaton este fehéregyházi otthonából a 12 éves Boldijar Dorina Rozalia, aki azóta sem tért haza – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a lakók segítségére is számít a keresésben.

Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek
Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek
2026. február 08., vasárnap

Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!