Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek

A szakszervezet illetékese szerint a megszorítási tervek mellett az is nagy terhet jelent a hivatali alkalmazottaknak, hogy ők kapják a lakossági szemrehányásokat az adóemelések miatt
Fotó: Orbán Orsolya
Általános sztrájk kirobbantására készül a polgármesteri hivatalokban dolgozók szakszervezete a kormány által tervezett megszorítások miatt. Keddre kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett az érdekvédelmi tömörülés.
Hargita és Maros megyében a polgármesteri hivatalok felében, Kovászna megyében pedig a háromnegyedében van képviselete a Községi és Városi Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezetének (SCOR), és
ezen hivatalok mindegyikében kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak kedden 10 és 12 óra között,
országszerte pedig összesen 1342 polgármesteri hivatalban, a SCOR bejelentése szerint.
A szakszervezet a figyelmeztető sztrájkot a miniszterelnök és a kormány képviselőinek a Romániai Községek Szövetségének (ACOR) a közgyűlésére várt 500 polgármesterrel való találkozójának idejére időzítette. Ugyanakkor azt is bejelentették, hogy
amennyiben a fejlesztési minisztérium honlapján január 13-án közzétett, a közigazgatási-területi egységek pénzügyi kapacitásának növelését célzó intézkedési tervekről szóló törvénytervezettel kapcsolatos követeléseik nem teljesülnek,
és a kormány felelősségvállalással elfogadja azt a jelenlegi formában, a szakszervezet másnap megkezdi az általános sztrájkot.
Erre főként községi polgármesteri hivatalokban kerül majd sor, ugyanis azokat érintik a leginkább hátrányosan a tervezett megszorítások, amelyek a szakszervezet álláspontja szerint alkotmányellenes intézkedéseket is tartalmaznak.
– közölte az érdekvédelmi tömörülés. Ugyanakkor, a költségvetési egyenlőtlenségek kapcsán arra is felhívják a figyelmet, hogy az ország lakossága törvényesen nem osztható két részre: a szegény vidéki közösségekre, akik korlátozott jogokkal rendelkeznek a minőségi közszolgáltatásokhoz, és fejlődő városi közösségekre, akik lényegesen több joggal rendelkeznek.
Még bizonytalan a figyelmeztető sztrájk időpontja
Noha a szakszervezet kitűzte a figyelmeztető sztrájk időpontját, az még nem biztos – tudtuk meg Orbán Ernőtől, a SCOR Hargita megyei szervezetének alelnökétől.
– fogalmazott, arra is kitérve, hogy ha sor kerül a figyelmeztető sztrájkra kedden, annak időpontját csak a hétfői nap folyamán fogják megtudni.
Fotó: Haáz Vince
Nagyon nyomott a hangulat a polgármesteri hivatali alkalmazottak körében, a kormány által tervezett költség- és személyzetcsökkentés mellett jórészt azért is, mert
– tudtuk meg az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének alelnökétől.
„Az adóemelés miatt az ember háborognak, és sajnos azt kell mondjuk, hogy a felháborodás nagy részét a polgármesteri hivatali alkalmazottakon és a helyi önkormányzatokon vezetik le, véleményünk szerint teljesen alaptalanul, mivel az adóemelésről nagyrészt nem a helyi tanácsok döntöttek.
– közölte, hangsúlyozva, hogy a kormány döntött az adóemelésről, amit az önkormányzatok nem csökkenthetnek a törvény által megszabott minimum alá, mégis az önkormányzati alkalmazottak szemére vetik a mindennapokban a lakók, hogy „megemeltétek az adót”.
Fotó: Pinti Attila
Amennyiben sor kerül kedden a figyelmeztető sztrájkra,
– közölte kérdésünkre Orbán Ernő. Így Hargita megyében 33 polgármesteri hivatalban tiltakoznak majd a 63-ból, Maros megyében az összesen 98 hivatal közül 50-ben, Kovászna megyében pedig 32-ben a 43-ból.
Községek és városok, ahol van képviselete a szakszervezetnek
Hargita megye: Csíkcsicsó, Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkkozmás, Csíkmadaras, Csíkrákos, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszenttamás, Etéd, Galócás, Gyergyóditró, Gyergyóholló, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Kápolnásfalu, Lövéte, Madéfalva, Oroszhegy, Parajd, Salamás, Székelyderzs, Székelyvarság, Szentábrahám, Tusnád, Újszékely, Vasláb, Zetelaka.
Maros megye: Radnót, Erdőszentgyörgy, Alsóbölkény, Apold, Backamadaras, Balavásár, Bátos, Beresztelke, Bonyha, Cintos, Csatófalva, Déda, Fehéregyháza, Gernyeszeg, Gödemesterháza, Görgényhodák, Görgényoroszfalu, Görgényszentimre, Héjjasfalva, Kerelőszentpál, Kisikland, Kozmatelke, Kutyfalva, Küküllőszéplak, Libánfalva, Magyarbükkös, Magyaró, Makfalva, Marosbogát, Marosfelfalu, Maroskece, Marosoroszfalu, Marosszentanna, Marosvécs, Mezőbánd, Mezőgerebenes, Mezőmadaras, Mezőrücs, Mezősályi, Mezőszengyel, Mezőtóhát, Nagyernye, Palotailva, Petele, Ratosnya, Szászbogács, Szászkézd, Vajdaszentivány, Vámosgálfalva, Zágor.
Kovászna megye: Kovászna, Árkos, Barátos, Bodzaforduló, Csernáton, Dálnok, Dobolló, Előpatak, Esztelnek, Gelence, Gidófalva, Hídvég, Illyefalva, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Komandó, Kökös, Lemhény, Maksa, Mikóújfalu, Nagyborosnyó, Nagypatak, Réty, Sepsibodok, Sepsibükszád, Sepsikőröspatak, Szentkatolna, Szitabodza, Vargyas, Zabola, Zágon, Zágonbárkány.
Noha az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben voltak remények korábban az általános sztrájk elkerülésére, ezek szertefoszlani látszanak a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács pénteki ülése után. A megbeszélés – amelyen a miniszterelnök, a kormány képviselői, a munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek elnökei, illetve a társadalmi párbeszéd más képviselői vettek részt – után Iulian Pope, a Sanitas szakszervezet elnöke mélységes felháborodásának és csalódottságának adott hangot amiatt, hogy
Ezért a szakszervezet elnöke felkérte az érdekvédelmi tömörülés tagjait a két ágazatban, hogy készüljenek az általános sztrájk megindítására.
– indokolta az általános sztrájk szükségességét szombati videóüzenetében a szakszervezet elnöke.
Fotó: FSLI/Facebook
A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége kiterjedt felmérést végzett a tagok körében, és ennek eredményei jól tükrözik az oktatási rendszerben uralkodó feszültséget, jelentette be pénteken a szakszervezet, közölve a felmérés fontosabb eredményeit is:
77,9 százalékuk hajlandó részt venni egy sztrájkban,
73,7 százalékuk részt venne helyi szinten szervezett utcai tüntetéseken,
53,6 százalékuk országos tüntetéseken is részt venne.
Ugyanakkor azt is közlik, hogy felmérést indítottak az országos próbavizsgákról való távolmaradással kapcsolatban, illetve a vizsgaidőszakra időzítendő sztrájkkal kapcsolatban.
Ha a kormány nem hoz valódi intézkedéseket, a szakszervezet áprilisban felmérést indít az általános sztrájk május második felében történő kirobbantására vonatkozóan is – jelentette be az érdekvédelmi tömörülés.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére, a részvételről azonban csak az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetések után dönt a román fél – közölte vasárnap a Facebook-oldalán államfő.
Legyen egy tér, ami biztonságos, szakmailag hiteles, tabuktól mentes, és mindenki előtt nyitva áll – ezzel az elképzeléssel vágott bele a közösségépítésbe öt erdélyi magyar pszichológus. Céljaikról, terveikről kérdeztük a MentaliTea létrehozóit.
A villamos energia, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a román ipar versenyképességét, és közvetve emeli a fogyasztási cikkek árát – állapította meg vasárnapi közleményében az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.
Önszántából távozott szombaton este fehéregyházi otthonából a 12 éves Boldijar Dorina Rozalia, aki azóta sem tért haza – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a lakók segítségére is számít a keresésben.
1 hozzászólás