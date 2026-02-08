Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában

Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére, a részvételről azonban csak az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetések után dönt a román fél – közölte vasárnap a Facebook-oldalán államfő.

Nicușor Dan bejegyzésében megerősítette, hogy Bukarest üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit. Tájékoztatása szerint a román fél a meghívás kézhezvétele után konzultációkat indított Washingtonnal annak tisztázására, hogy

Az államfő az Agerpres beszámolója szerint közölte: Románia részvétele a február 19-i washingtoni ülésen attól függ, hogy milyen eredménnyel zárulnak az amerikai féllel folytatott egyeztetések a Béketanács működési kereteiről.

Különösen azt kell szerinte tisztázni, hogy a szervezet chartájának egyes rendelkezései miként alkalmazhatók azokra az országokra – köztük Romániára –, amelyek jelenleg még nem tagjai a testületnek, de a dokumentum esetleges módosítása vagy rugalmasabb értelmezése esetén csatlakozni kívánnak.