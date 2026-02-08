Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A villamos energia, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a román ipar versenyképességét, és közvetve emeli a fogyasztási cikkek árát – állapította meg vasárnapi közleményében az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Székelyhon

2026. február 08., 15:022026. február 08., 15:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Dumitru Chisăliță szerint Európa nem a munkaerő, a korszerű technológia vagy a tőke hiánya miatt marad le a globális versenyben, hanem azért, mert

„egyre szegényebb az olcsó energiában”, ami szerinte politikai döntések következménye

– ismerteti az Agerpres.

Az áram, a földgáz és az üzemanyagok adóterhei, valamint a dekarbonizációs költségek szerinte olyan szintre emelik az energiaárakat, hogy az ipari termelés egy része versenyképtelenné válik, és a beruházások más régiókba áramlanak.

A szakember rámutatott: a gazdaság egyes alapágazataiban az energia a költségek 20-50 százalékát teszi ki, ezért

a magas adók végső soron a fogyasztói árakban jelennek meg.

„Amikor agresszíven megadóztatjuk az energiát, nem a piacot korrigáljuk, hanem a tőkét űzzük el” – fogalmazott közleményében. Szerinte

az üzemanyagok adóterhei az összes termék árába beépülnek, mert a szállítás valamennyi gazdasági folyamat része.

„Románia azt hiszi, az autósokat adóztatja, valójában a kenyeret adóztatja” – jegyezte meg.

Hirdetés

Chisăliță külön kitért a gázolaj jövedéki adójára, amely szerinte „rejtett költségként” az összes árban megjelenik, és strukturális inflációt okoz. Emlékeztetett, hogy az EU-ban a dízel adóterhe többszöröse az amerikai szintnek, ezért a logisztikai költségek folyamatosan emelik az árakat az öreg kontinensen.

Idézet
A gázolaj nem a kamionokat, hanem az inflációt hajtja”

– állapította meg.

Az energetikai szakértő szerint a zöld átállásnak nem a célja a problémás, hanem az, hogy

az energia és az üzemanyagok megadóztatásából származó többletbevételt nem az olcsó és tiszta energia termelésére fordítják a tagállamok.

Figyelmeztetett, hogy tartósan drága energiával nem tartható fenn versenyképes gazdaság.

„Egy gazdaság nem válhat zölddé, ha előbb csődbe megy” – írta közleményében.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta
Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
Brazil varázslattal legyűrte az aradiakat az FK Csíkszereda (videóval)
A Székelykőn ragadtak a medve elől menekülő magyarországi turisták, hegyimentők hozták le őket
Ilyés Róbert: amikor Andersonnak kedve van futballozni, megállíthatatlan
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta
Székelyhon

Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta
Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
Székelyhon

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
Brazil varázslattal legyűrte az aradiakat az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Brazil varázslattal legyűrte az aradiakat az FK Csíkszereda (videóval)
A Székelykőn ragadtak a medve elől menekülő magyarországi turisták, hegyimentők hozták le őket
Krónika

A Székelykőn ragadtak a medve elől menekülő magyarországi turisták, hegyimentők hozták le őket
Ilyés Róbert: amikor Andersonnak kedve van futballozni, megállíthatatlan
Székely Sport

Ilyés Róbert: amikor Andersonnak kedve van futballozni, megállíthatatlan
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 08., vasárnap

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
2026. február 08., vasárnap

211 házkutatás, 283 előállított gyanúsított, rengeteg lefoglalt drog – ez a DIICOT egyheti mérlege
Hirdetés
2026. február 08., vasárnap

Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek

Önszántából távozott szombaton este fehéregyházi otthonából a 12 éves Boldijar Dorina Rozalia, aki azóta sem tért haza – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a lakók segítségére is számít a keresésben.

Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek
Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek
2026. február 08., vasárnap

Tizenkét éves fehéregyházi lányt keresnek
2026. február 08., vasárnap

Rengeteg beavatkozáson vannak túl a belügyi egységek

Az elmúlt 24 órában szolgálatot teljesítő közel 25 ezer belügyi alkalmazott több mint 2550 alkalommal intézkedtek, és csaknem 1500 mentési, elsősegélynyújtási és tűzoltási feladatot hajtottak végre – közölte vasárnap a belügyminisztérium.

Rengeteg beavatkozáson vannak túl a belügyi egységek
Rengeteg beavatkozáson vannak túl a belügyi egységek
2026. február 08., vasárnap

Rengeteg beavatkozáson vannak túl a belügyi egységek
2026. február 08., vasárnap

Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnapi előrejelzése szerint kedd estig havazással, jegesedéssel, a szél élénkülésével és jelentős lehűléssel járó időjárás várható Románia legnagyobb részén.

Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás
Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás
2026. február 08., vasárnap

Érkezik az újabb havazás, szerdáig kitart a télies időjárás
Hirdetés
2026. február 08., vasárnap

Közel száz bajbajutotton segítettek szombaton a hegyimentők

Az elmúlt 24 órában 93 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 95 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott vasárnap Facebook-oldalán a Salvamont.

Közel száz bajbajutotton segítettek szombaton a hegyimentők
Közel száz bajbajutotton segítettek szombaton a hegyimentők
2026. február 08., vasárnap

Közel száz bajbajutotton segítettek szombaton a hegyimentők
2026. február 08., vasárnap

Elismeréssel hálálta meg a város a hétköznapi hősök munkáját a Best of Sepsi gálán

Gálaesten ünnepelte szombat este a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azokat az embereket, akik – hétköznapi hősökként – elkötelezetten és jókedvvel végzett munkájukkal teszik jobb hellyé a várost.

Elismeréssel hálálta meg a város a hétköznapi hősök munkáját a Best of Sepsi gálán
Elismeréssel hálálta meg a város a hétköznapi hősök munkáját a Best of Sepsi gálán
2026. február 08., vasárnap

Elismeréssel hálálta meg a város a hétköznapi hősök munkáját a Best of Sepsi gálán
2026. február 07., szombat

Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére

Kétszáz, elszigeteltebb helyeken pedig akár ötven méter alá is csökkent a látótávolság a köd miatt a Csíki-medencében – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére
Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére
2026. február 07., szombat

Szombat estére ismét rátelepedett a köd a Csíki-medencére
Hirdetés
2026. február 07., szombat

Részegen, jogosítvány nélkül vezette az autót, majd megpróbált elmenekülni a rendőrök elől

Ittas volt és gépjárművezetői engedéllyel sem rendelkezett az 51 éves férfi, akit csütörtökön rövid üldözés után tartóztattak fel a hatóságok Körvélyfáján – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. A férfi azóta előzetes letartóztatásba került.

Részegen, jogosítvány nélkül vezette az autót, majd megpróbált elmenekülni a rendőrök elől
Részegen, jogosítvány nélkül vezette az autót, majd megpróbált elmenekülni a rendőrök elől
2026. február 07., szombat

Részegen, jogosítvány nélkül vezette az autót, majd megpróbált elmenekülni a rendőrök elől
2026. február 07., szombat

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó

A kolbászkészítésre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás – kinek sósabban, kinek paprikásabban ízlik jobban a termék.

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
2026. február 07., szombat

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
2026. február 07., szombat

Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében

A Szeben megyei törvényszék szombaton elrendelte az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársának harminc napos előzetes letartóztatását.

Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében
Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében
2026. február 07., szombat

Mindent előre kiterveltek a Szeben megyei anyagyilkosság ügyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!