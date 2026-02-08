Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét

Képünk illusztráció
A villamos energia, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a román ipar versenyképességét, és közvetve emeli a fogyasztási cikkek árát – állapította meg vasárnapi közleményében az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
Dumitru Chisăliță szerint Európa nem a munkaerő, a korszerű technológia vagy a tőke hiánya miatt marad le a globális versenyben, hanem azért, mert
– ismerteti az Agerpres.
Az áram, a földgáz és az üzemanyagok adóterhei, valamint a dekarbonizációs költségek szerinte olyan szintre emelik az energiaárakat, hogy az ipari termelés egy része versenyképtelenné válik, és a beruházások más régiókba áramlanak.
A szakember rámutatott: a gazdaság egyes alapágazataiban az energia a költségek 20-50 százalékát teszi ki, ezért
„Amikor agresszíven megadóztatjuk az energiát, nem a piacot korrigáljuk, hanem a tőkét űzzük el” – fogalmazott közleményében. Szerinte
„Románia azt hiszi, az autósokat adóztatja, valójában a kenyeret adóztatja” – jegyezte meg.
Chisăliță külön kitért a gázolaj jövedéki adójára, amely szerinte „rejtett költségként” az összes árban megjelenik, és strukturális inflációt okoz. Emlékeztetett, hogy az EU-ban a dízel adóterhe többszöröse az amerikai szintnek, ezért a logisztikai költségek folyamatosan emelik az árakat az öreg kontinensen.
– állapította meg.
Az energetikai szakértő szerint a zöld átállásnak nem a célja a problémás, hanem az, hogy
Figyelmeztetett, hogy tartósan drága energiával nem tartható fenn versenyképes gazdaság.
„Egy gazdaság nem válhat zölddé, ha előbb csődbe megy” – írta közleményében.
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a rendőrségi nyomozókkal együttműködve január 23. és február 5. között 66 műveletet hajtottak végre – tájékozatott vasárnap az intézmény.
Önszántából távozott szombaton este fehéregyházi otthonából a 12 éves Boldijar Dorina Rozalia, aki azóta sem tért haza – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a lakók segítségére is számít a keresésben.
Az elmúlt 24 órában szolgálatot teljesítő közel 25 ezer belügyi alkalmazott több mint 2550 alkalommal intézkedtek, és csaknem 1500 mentési, elsősegélynyújtási és tűzoltási feladatot hajtottak végre – közölte vasárnap a belügyminisztérium.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnapi előrejelzése szerint kedd estig havazással, jegesedéssel, a szél élénkülésével és jelentős lehűléssel járó időjárás várható Románia legnagyobb részén.
Az elmúlt 24 órában 93 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 95 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott vasárnap Facebook-oldalán a Salvamont.
Gálaesten ünnepelte szombat este a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azokat az embereket, akik – hétköznapi hősökként – elkötelezetten és jókedvvel végzett munkájukkal teszik jobb hellyé a várost.
Kétszáz, elszigeteltebb helyeken pedig akár ötven méter alá is csökkent a látótávolság a köd miatt a Csíki-medencében – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Ittas volt és gépjárművezetői engedéllyel sem rendelkezett az 51 éves férfi, akit csütörtökön rövid üldözés után tartóztattak fel a hatóságok Körvélyfáján – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. A férfi azóta előzetes letartóztatásba került.
A kolbászkészítésre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás – kinek sósabban, kinek paprikásabban ízlik jobban a termék.
A Szeben megyei törvényszék szombaton elrendelte az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársának harminc napos előzetes letartóztatását.
