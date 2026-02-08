Szakértő: az áram, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a romániai ipar versenyképességét

A villamos energia, a földgáz és az üzemanyagok magas adóterhelése rontja a román ipar versenyképességét, és közvetve emeli a fogyasztási cikkek árát – állapította meg vasárnapi közleményében az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Dumitru Chisăliță szerint Európa nem a munkaerő, a korszerű technológia vagy a tőke hiánya miatt marad le a globális versenyben, hanem azért, mert

– ismerteti az Agerpres.

Az áram, a földgáz és az üzemanyagok adóterhei, valamint a dekarbonizációs költségek szerinte olyan szintre emelik az energiaárakat, hogy az ipari termelés egy része versenyképtelenné válik, és a beruházások más régiókba áramlanak.

A szakember rámutatott: a gazdaság egyes alapágazataiban az energia a költségek 20-50 százalékát teszi ki, ezért