Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta

A Déli-Kárpátokat átszelő Nagyszeben-Pitești autópálya egyik legnehezebb szakaszán, a Vâlcea megyei Robești alagútpárnál látványos ütemben halad a hegy átfúrása.

A kivitelezők szerint a két járatban naponta átlagosan 10-12 métert haladnak, és a jelenlegi tempóban 2026 áprilisára mindkét, egyenként 900 méteres alagút elkészül.

„A terep pontosan olyan, amire számítottunk, és eddig minden a tervek szerint halad” – mondta az Agerpresnek Kutlu Katar projektfelelős, aki szerint a nehézségek ellenére nem számítanak komoly akadályokra. A robbantásokat végző román csapat irányítója hozzátette:

hét alagutat és 48 hidat, felüljárót és viaduktot kell megépíteni, miközben a nyomvonal jelentős része meredek, instabil terepen halad;

többször keresztezi az Olt folyót és a vasutat, ezért a robbantásokat és a földmunkát fokozott biztonsági ellenőrzések kísérik. A szakemberek szerint a jelenlegi ütemben „hamarosan szó szerint is látszani fog a fény az alagút végén”.

Jelenleg mintegy 410 munkás dolgozik a helyszínen, többségük külföldi, mert a térségben a párhuzamos infrastrukturális beruházások miatt munkaerőhiány alakult ki.

A kivitelező időnyerés céljából egyes, még ki nem sajátított területeket ideiglenesen kibérelt a tulajdonosoktól, hogy ne álljon le a munka. A török vállalat szakembere, Alexandru Gabor szerint ilyen sűrű alagút- és viadukthálózat ritkán épül ilyen nehéz terepen.

„A Kárpátok szívében dolgozunk, minden irányban ellenőriznünk kell a terepet, hogy ne történjen baleset. A biztonság az első” – nyilatkozta Cristi Tudor, a craiovai regionális útigazgatóság képviselője.

A mintegy 4,25 milliárd lej értékű Nagyszeben-Pitești autópálya átadását jelenleg 2028 végére tervezik, bár a kivitelezők elismerik: egy ilyen hegyvidéki projekt mindig tartogathat meglepetéseket.