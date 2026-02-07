Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fúrják, robbantják a hegyet, hogy autópálya haladhasson át rajta

• Fotó: Ramona Dinca/Agerpres

Fotó: Ramona Dinca/Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Déli-Kárpátokat átszelő Nagyszeben-Pitești autópálya egyik legnehezebb szakaszán, a Vâlcea megyei Robești alagútpárnál látványos ütemben halad a hegy átfúrása.

Székelyhon

2026. február 07., 17:362026. február 07., 17:36

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kivitelezők szerint a két járatban naponta átlagosan 10-12 métert haladnak, és a jelenlegi tempóban 2026 áprilisára mindkét, egyenként 900 méteres alagút elkészül.

A munkálatok éjjel-nappal zajlanak, irányított robbantásokkal.

Hirdetés

„A terep pontosan olyan, amire számítottunk, és eddig minden a tervek szerint halad” – mondta az Agerpresnek Kutlu Katar projektfelelős, aki szerint a nehézségek ellenére nem számítanak komoly akadályokra. A robbantásokat végző román csapat irányítója hozzátette:

naponta több detonációt hajtanak végre, egyenként 150-160 kilogramm korszerű robbanóanyaggal.

A Nagyszeben-Pitești autópálya hegyvidéki szakasza a beruházás legösszetettebb része:

hét alagutat és 48 hidat, felüljárót és viaduktot kell megépíteni, miközben a nyomvonal jelentős része meredek, instabil terepen halad;

többször keresztezi az Olt folyót és a vasutat, ezért a robbantásokat és a földmunkát fokozott biztonsági ellenőrzések kísérik. A szakemberek szerint a jelenlegi ütemben „hamarosan szó szerint is látszani fog a fény az alagút végén”.

Jelenleg mintegy 410 munkás dolgozik a helyszínen, többségük külföldi, mert a térségben a párhuzamos infrastrukturális beruházások miatt munkaerőhiány alakult ki.

A kivitelező időnyerés céljából egyes, még ki nem sajátított területeket ideiglenesen kibérelt a tulajdonosoktól, hogy ne álljon le a munka. A török vállalat szakembere, Alexandru Gabor szerint ilyen sűrű alagút- és viadukthálózat ritkán épül ilyen nehéz terepen.

„A Kárpátok szívében dolgozunk, minden irányban ellenőriznünk kell a terepet, hogy ne történjen baleset. A biztonság az első” – nyilatkozta Cristi Tudor, a craiovai regionális útigazgatóság képviselője.

A mintegy 4,25 milliárd lej értékű Nagyszeben-Pitești autópálya átadását jelenleg 2028 végére tervezik, bár a kivitelezők elismerik: egy ilyen hegyvidéki projekt mindig tartogathat meglepetéseket.

Belföld Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
Követte két testvérét, Tajti Mátyás csatlakozott az FK Csíkszeredához
Marosvásárhelyről az olimpiai faluba: az utolsó pillanatban jutott ki Molnár Anna gyorskorcsolyázó
Extra teljesítményre van szükség az FK játékosaitól az UTA ellen
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
Székelyhon

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
Székelyhon

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
Követte két testvérét, Tajti Mátyás csatlakozott az FK Csíkszeredához
Székely Sport

Követte két testvérét, Tajti Mátyás csatlakozott az FK Csíkszeredához
Marosvásárhelyről az olimpiai faluba: az utolsó pillanatban jutott ki Molnár Anna gyorskorcsolyázó
Krónika

Marosvásárhelyről az olimpiai faluba: az utolsó pillanatban jutott ki Molnár Anna gyorskorcsolyázó
Extra teljesítményre van szükség az FK játékosaitól az UTA ellen
Székely Sport

Extra teljesítményre van szükség az FK játékosaitól az UTA ellen
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 07., szombat

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás

Több tucatnyian vonultak utcára szombaton Gyergyószentmiklóson egy héttel a csíkszeredai és székelyudvarhelyi adóemelés elleni megmozdulások után. A demonstráción a polgármester is felszólalt. Fotókon mutatjuk.

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
2026. február 07., szombat

Ilyen volt Gyergyószentmiklóson az adóemelés elleni tiltakozás
Hirdetés
2026. február 07., szombat

Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen

Behúzták a farsangot szombat délben Kézdivásárhelyen. Az alakoskodás lakodalmi mentként indult, medveébresztésbe csapott át, végül temetésbe torkollott a céhes város főterén.

Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen
Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen
2026. február 07., szombat

Lakodalomnak indult, temetés lett belőle – ilyen volt a farsangolás Kézdivásárhelyen
2026. február 07., szombat

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását

A szilágycsehi református templom tornyának kedd esti összeomlása előtt négy napon át egyre súlyosbodó szerkezeti károsodások jelezték az épület gyorsuló állagromlását – tájékoztatott szombaton a kulturális minisztérium.

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
2026. február 07., szombat

Kulturális minisztérium: gyorsuló állagromlás előzte meg a szilágycsehi református templom tornyának összeomlását
2026. február 07., szombat

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak a kormány adóemelési intézkedései ellen tiltakozva szombaton.

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
2026. február 07., szombat

Gyergyószentmiklóson is utcára vonultak az adóemelés ellen
Hirdetés
2026. február 07., szombat

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt

Az indokolatlan segélyhívások száma az elmúlt években csökkent, de továbbra is magas – tájékoztatott szombaton a Különleges Távközlési Szolgálat.

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
2026. február 07., szombat

Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt
2026. február 07., szombat

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a hét folyamán országszerte végzett ellenőrzései során 1080 bírságot szabott ki, összesen több mint 6,6 millió lej értékben – tájékoztatott szombaton az intézmény.

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
2026. február 07., szombat

A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után
2026. február 07., szombat

Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság

Szarvas, farkas, medve, őz és vaddisznó, vagyis az Erdélyben is élő nagyvadak díszítik a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság nemrég felavatott zászlaját. A társulat vezetősége közli, hogy csapatuk összetartozását is szimbolizálja a lobogó.

Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság
Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság
2026. február 07., szombat

Saját zászlóval büszkélkedhet a Hubertus Vadásztársaság
Hirdetés
2026. február 06., péntek

A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek

Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.

A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek
A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek
2026. február 06., péntek

A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek
2026. február 06., péntek

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették

Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
2026. február 06., péntek

Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették
2026. február 06., péntek

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét

A kürpödi család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
2026. február 06., péntek

Négy testvér halála után állami gondozásba helyezték a család egyetlen életben maradt gyermekét
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!