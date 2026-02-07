Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt

Az indokolatlan segélyhívások száma az elmúlt években csökkent, de továbbra is magas – tájékoztatott szombaton a Különleges Távközlési Szolgálat (STS). Mérlegét az intézmény a 112-es egységes segélyhívó szám bevezetésének 22. évfordulója alkalmából tette közzé.

A STS közleménye szerint 2025-ben 36,16 százalék volt az indokolatlan segélyhívások aránya, a legalacsonyabb a rendszer indulása óta.

A 112-es diszpécserszolgálatok munkatársai tavaly több mint 8,8 millió hívást kezeltek, amelyek közel 64 százaléka valódi hatósági beavatkozást igényelt.

Az elmúlt tíz év adatai szerint a sürgősségi beavatkozást nem indokló hívások száma 2025-ben háromszor alacsonyabb volt, mint 2015-ben.

A 112-es szám rosszhiszemű vagy visszaélésszerű használata szintén csökkent, de továbbra is jelentős: 2025-ben több mint 2,26 millió ilyen hívást regisztráltak.

A hatályos jogszabályok értelmében az STS jelenti ezeket a rendőrségnek, amely azonosítja és szankcionálja az elkövetőket.

Területi bontásban Argeș, Gorj és Vrancea megyében volt a legmagasabb az indokolatlan segélyhívások aránya, míg Kolozs, Bukarest-Ilfov és Bihar megyében a legalacsonyabb.

A közlemény szerint Romániában jelenleg öt különböző technikai megoldás áll rendelkezésre a segélyhívások helymeghatározására, köztük egy európai szinten is egyedülálló lokalizációs rendszer.