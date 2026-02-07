Továbbra is sokan hívják indokolatlanul a 112-őt

Képünk illusztráció
Az indokolatlan segélyhívások száma az elmúlt években csökkent, de továbbra is magas – tájékoztatott szombaton a Különleges Távközlési Szolgálat (STS). Mérlegét az intézmény a 112-es egységes segélyhívó szám bevezetésének 22. évfordulója alkalmából tette közzé.
A STS közleménye szerint 2025-ben 36,16 százalék volt az indokolatlan segélyhívások aránya, a legalacsonyabb a rendszer indulása óta.
Az elmúlt tíz év adatai szerint a sürgősségi beavatkozást nem indokló hívások száma 2025-ben háromszor alacsonyabb volt, mint 2015-ben.
A hatályos jogszabályok értelmében az STS jelenti ezeket a rendőrségnek, amely azonosítja és szankcionálja az elkövetőket.
Területi bontásban Argeș, Gorj és Vrancea megyében volt a legmagasabb az indokolatlan segélyhívások aránya, míg Kolozs, Bukarest-Ilfov és Bihar megyében a legalacsonyabb.
A közlemény szerint Romániában jelenleg öt különböző technikai megoldás áll rendelkezésre a segélyhívások helymeghatározására, köztük egy európai szinten is egyedülálló lokalizációs rendszer.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a hét folyamán országszerte végzett ellenőrzései során 1080 bírságot szabott ki, összesen több mint 6,6 millió lej értékben – tájékoztatott szombaton az intézmény.
Szarvas, farkas, medve, őz és vaddisznó, vagyis az Erdélyben is élő nagyvadak díszítik a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság nemrég felavatott zászlaját. A társulat vezetősége közli, hogy csapatuk összetartozását is szimbolizálja a lobogó.
Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.
Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.
A kürpödi család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.
A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete: a 13 év alatti gyermekek számára teljesen tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára pedig csak szüleik hozzájárulásával engedélyezzék azt.
45 éves korában meghalt Kontra György, az MTVA munkatársa, az M1 híradó bemondója.
Babatápszereket hívnak vissza a Bacillus cereus baktérium által termelt cereulid toxin jelenlétének gyanúja miatt – figyelmeztetett az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA).
Őrizetbe vettek csütörtökön a rendőrök egy 54 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hat kiskazánt lopott el egy épülő bukaresti tömbházból.
Kétbocsos anyamedve merészkedett egy brassópojánai sípályára fényes nappal, a hegyi csendőröknek kellett beavatkozniuk.
