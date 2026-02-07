A legtöbben megúszták bírsággal, de több vállalkozás is parkolópályára került a fogyasztóvédelmi ellenőrzések után

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) a hét folyamán országszerte végzett ellenőrzései során 1080 bírságot szabott ki, összesen több mint 6,6 millió lej értékben – tájékoztatott szombaton az intézmény.

Székelyhon 2026. február 07., 11:192026. február 07., 11:19

A közlemény szerint az ANPC felügyelői február 2-6. között több mint 1600 gazdasági szereplőt ellenőriztek. Az öt nap alatt

számos olyan szabálytalanságot és hiányosságot tártak fel, amelyek veszélyeztették a vásárlók egészségét és sértették a fogyasztói jogaikat.