Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették

Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.

Székelyhon 2026. február 06., 18:472026. február 06., 18:47 2026. február 06., 18:592026. február 06., 18:59

A Szeben megyei ügyészség sajtószóvivője, Dan Simion főügyész szerint a pénteken őrizetbe vett 40 éves nő tanácsokkal segítette a tettest a bűncselekmény elkövetésében. Elmondta neki, hogy milyen nyugtatók kombinációja idéz elő kómás állapotot,

javasolta, hogy fúrjon lyukat a biztonsági kamerák felvételeit tároló rögzítőegységbe, hogy az ne legyen használható később,

illetve erkölcsi támogatásáról biztosította a nőt a tett elkövetése előtt és után. A 40 éves nőt őrizetbe vették az ügyészek és előzetes letartóztatását indítványozzák – írja az Agerpres. Hirdetés A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt, a lánya értesítette a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjét, aki egy újabb adag nyugtatót injekciózott az áldozat lábába, ami a halálát okozta. De

hogy biztosak legyenek abban, hogy megölték a nőt, a lánya és az ápolónő egy párnával megfojtották.