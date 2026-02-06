Rovatok
Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették

Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.

Székelyhon

2026. február 06., 18:472026. február 06., 18:47

2026. február 06., 18:592026. február 06., 18:59

A Szeben megyei ügyészség sajtószóvivője, Dan Simion főügyész szerint a pénteken őrizetbe vett 40 éves nő tanácsokkal segítette a tettest a bűncselekmény elkövetésében.

Elmondta neki, hogy

  • milyen nyugtatók kombinációja idéz elő kómás állapotot,

  • javasolta, hogy fúrjon lyukat a biztonsági kamerák felvételeit tároló rögzítőegységbe, hogy az ne legyen használható később,

  • illetve erkölcsi támogatásáról biztosította a nőt a tett elkövetése előtt és után.

A 40 éves nőt őrizetbe vették az ügyészek és előzetes letartóztatását indítványozzák – írja az Agerpres.

A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt, a lánya értesítette a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjét, aki egy újabb adag nyugtatót injekciózott az áldozat lábába, ami a halálát okozta. De

hogy biztosak legyenek abban, hogy megölték a nőt, a lánya és az ápolónő egy párnával megfojtották.

Mindkettőjük ellen minősített emberölés gyanújával vizsgálódnak az ügyészek, és előzetes letartóztatásban vannak.

Dan Simion főügyész korábbi tájékoztatása szerint a nő az anyja több mint egymillió euró értékű vagyonának megszerzéséért követte el a gyilkosságot. Az áldozat legalább három ingatlant birtokolt Szeben megyében – mondta a főügyész.

Több mint egymillió euró értékű vagyont akart megszerezni az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.

