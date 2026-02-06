Tanácsokkal segítette az anyját a vagyonáért megölő nőt – őrizetbe vették

Fotó: Orbán Orsolya
Őrizetbe vették pénteken az ügyészek az anyját a vagyonáért megölő Szeben megyei nő másik tettestársát.
2026. február 06., 18:472026. február 06., 18:47
2026. február 06., 18:592026. február 06., 18:59
A Szeben megyei ügyészség sajtószóvivője, Dan Simion főügyész szerint a pénteken őrizetbe vett 40 éves nő tanácsokkal segítette a tettest a bűncselekmény elkövetésében.
Elmondta neki, hogy
milyen nyugtatók kombinációja idéz elő kómás állapotot,
javasolta, hogy fúrjon lyukat a biztonsági kamerák felvételeit tároló rögzítőegységbe, hogy az ne legyen használható később,
illetve erkölcsi támogatásáról biztosította a nőt a tett elkövetése előtt és után.
A 40 éves nőt őrizetbe vették az ügyészek és előzetes letartóztatását indítványozzák – írja az Agerpres.
A feltételezett bűncselekmény 2024. júniusában történt. A nyomozati anyag szerint a 38 éves nő nyugtatót tett 59 éves édesanyja teájába. Miután az asszony elaludt, a lánya értesítette a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjét, aki egy újabb adag nyugtatót injekciózott az áldozat lábába, ami a halálát okozta. De
Mindkettőjük ellen minősített emberölés gyanújával vizsgálódnak az ügyészek, és előzetes letartóztatásban vannak.
Dan Simion főügyész korábbi tájékoztatása szerint a nő az anyja több mint egymillió euró értékű vagyonának megszerzéséért követte el a gyilkosságot. Az áldozat legalább három ingatlant birtokolt Szeben megyében – mondta a főügyész.
Több mint egymillió euró értékű vagyont akart megszerezni az a nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nagydisznódi városi kórház egyik ápolónőjének segítségével megölte az anyját.
A kürpödi család egyetlen túlélő gyermekét sürgősségi eljárással nevelőszülői gondozásba helyezték, miután a másik négy testvér meghalt, kettő vízbefúlás, kettő pedig tüdőgyulladás szövődményei miatt.
A Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete: a 13 év alatti gyermekek számára teljesen tiltsák meg a közösségi médiához való hozzáférést, a 13 és 15 év közötti gyermekek számára pedig csak szüleik hozzájárulásával engedélyezzék azt.
45 éves korában meghalt Kontra György, az MTVA munkatársa, az M1 híradó bemondója.
Babatápszereket hívnak vissza a Bacillus cereus baktérium által termelt cereulid toxin jelenlétének gyanúja miatt – figyelmeztetett az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA).
Őrizetbe vettek csütörtökön a rendőrök egy 54 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hat kiskazánt lopott el egy épülő bukaresti tömbházból.
Kétbocsos anyamedve merészkedett egy brassópojánai sípályára fényes nappal, a hegyi csendőröknek kellett beavatkozniuk.
Oszlopnak ütközött, majd egy üzlet falának csapódott egy autó péntekre virradóan a Kolozs megyei Szászfenesen. Mint kiderült, a járművet vezető férfinek nincs jogosítványa.
Február 9-én kezdődik és március 1-jéig tart a sívakációk időszaka.
Az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tagok jó része az általános sztrájk megszervezésére szavazott, ezért a szakszervezet megkezdte a munkabeszüntetéssel járó tiltakozás előkészítését.
A lakossági földgáz ára biztosan nem emelkedik 2027. március 31-éig, mert a kormány április elsejétől a jelenlegi ársapka helyett többszintű árplafont vezet be, és várhatóan a jövő hét végéig kidolgozza az ehhez szükséges teljes jogszabályi keretet.
szóljon hozzá!